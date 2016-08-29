Додано: Суб 30 гру, 2017 19:26

Идеи для инвестирования ))Эксперты агентства Bloomberg составили рейтинг активов среди фондовых индексов, в котором украинский UX показал наибольший рост в 2017 году (+80%). Об этом сообщает издание Bloomberg.По данным исследования, также существенно выросли фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).Среди валют, наиболее прибыльными стали инвестиции в криптовалюты, которые принесли их владельцам до 6000% прибыли, однако опасения инвесторов по поводу надежности этих вложений остаются довольно сильными.Что касается нецифровых валют, то наиболее прибыльным оказался мозамбикский метикал, хотя еще 12 лет назад он считался самой слабой валютой в мире.Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%.Наиболее убыточным активом по итогам 2017 года стал узбекский сум, официальный курс которого рухнул на 60%, то есть более чем вдвое.В категории инвестиций в сырьевые активы наиболее выгодными были вложения в палладий.Стоимость этого металла за год выросла на 54%, с $680 до более чем $1060.На 29% выросли за год цены на медь и алюминий, что эксперты Bloomberg связывают с улучшением прогнозов по экономике по всему миру и ожиданиями роста потребления цветных металлов.В то же время инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) принесли убытки.