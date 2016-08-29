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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 30 гру, 2017 21:14
kharkov_val написав:
.............
для меня высадка на Марс является обычным явлением которое случиться должно, это прогнозируемо. У каждого человека свои приоритеты, кто-то айфон к примеру хочет и плевать ему и на Марс и на Юпитер
Событие, действительно, прогнозируемое, не известно только когда произойдёт.
Ну так схождение Благодатного огня тоже прогнозируемо, и даже сроки известны - каждый год на пасху.
Несмотря на прогнозируемость, аватара у Вас - фото Гагарина.
зима теплая - нам всем очень повезло
Точнее повезло с декабрём. Зима ещё не кончилась - впереди январь, февраль, март.
"Не кажи гоп ...".
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Додано: Суб 30 гру, 2017 21:23
Позитивчик написав: Долярчик написав:
Добрий вечір в вашу хату!
.....трохи був відсутній, через "полосату жо"(зебру), який обізвав мене, а я в свою чергу його........ і о Бінго! - мене банять на 7 днів, а полосатому - ніц!
ще й навіть, його пост з образою мене - НЕ потерли!
........тож, як я все пишу: " справедливість - лише тут!"
п. с....... і де ж добро в цьому світі буде, коли один вихваляється, що був у Святому місці, і тут же обзиває іншого "паскудою", а всі це хавають і плюси ставлять!
.... а хтось і вусом не веде і не стирає цих образ! Валютный рынок в контексте
....просто немає слів!
Справедливості, нема і не буде
А тут і подавно
Як там, здали свої долярчики?
По якому курсу?
.......так, не втримався я до середи-четверга, як радили тутешні форумчани(бо курс у неділю і понеділок падав) то я, у вівторок, зранку, побіг в Приват і здав 4тис. дол. па27, 80 хоч на той час, поруч різні обмінки світили 27,50(60) на прийом!..... а вже до вечора і в Приваті стало 27,70 на прийом....
........тож, помінявши 4кує і ще докинувши готівкової грн...... і все це закинув на рахунок "2620"......- ввечері, зайшов в ВП і через п24 зробив другу платіжку за своє "повітря"(хоч, там вже на 70% збудований будинок..... не рахуючи підведення комунікацій)
... отаке
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Долярчик
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Додано: Суб 30 гру, 2017 21:26
ЛАД написав: kharkov_val написав:
.............
для меня высадка на Марс является обычным явлением которое случиться должно, это прогнозируемо. У каждого человека свои приоритеты, кто-то айфон к примеру хочет и плевать ему и на Марс и на Юпитер
Событие, действительно, прогнозируемое, не известно только когда произойдёт.
Ну так схождение Благодатного огня тоже прогнозируемо, и даже сроки известны - каждый год на пасху.
Несмотря на прогнозируемость, аватара у Вас - фото Гагарина.
зима теплая - нам всем очень повезло
Точнее повезло с декабрём. Зима ещё не кончилась - впереди январь, февраль, март.
"Не кажи гоп ...".
Народ. Мы с этим везением реально в опе будем по сельхозпродукции. Цены улетят в космос. Аграрии выживут не все. Февраль все проявит и покажет. А так да, тепло.....
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m).
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Додано: Суб 30 гру, 2017 21:45
А давайте не будем вместо агрономов делать плачевные прогнозы на счет урожая зерновых в 2018. Что по мне, так всё океюшки с погодой и озимыми в Украине. Озимые укрепится должны были за декабрь и морозы им не так страшны будут в январе - марте 2018.
На счет курса баксика, думаю, будет всё океюшки. В год перед президентскими выборами не дадут упасти гривнюшке. Мой прогноз около 27 летом. К концу 2018 - 29 ожидаю.
Выплаты долгов МВФу компенсируются притоком эвро от заробитчан из Польши, Чехии ну т.д.
Всем побольше позитива в 2018 году!
С уважением к патриотам Украины и с презрением к её врагам,
Дед Юрко.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 30 гру, 2017 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 гру, 2017 22:01
Yuri_61
Здравствуйте Юрий.
Правильно "Crop" пишет .
Я не спец в с/х (нужно у Кверти спросить), но если померзнут посевы и не вымерзнут жучки , плюс не выпадет снег .....и еще какие то факторы , будем переживать трудности
НЕ ДАЙ ГОСПОДИ
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холява
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Додано: Суб 30 гру, 2017 22:08
холява написав:Yuri_61
Здравствуйте Юрий.
Правильно "Crop" пишет .
Я не спец в с/х (нужно у Кверти спросить), но если померзнут посевы и не вымерзнут жучки , плюс не выпадет снег .....и еще какие то факторы , будем переживать трудности
НЕ ДАЙ ГОСПОДИ
Жучки не дурачки. Они так глубоко зарываются в землю, что им любые морозы по барабану
А озимым больше засуха опасна.
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Yuri_61
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Додано: Суб 30 гру, 2017 23:14
холява написав:Yuri_61
Здравствуйте Юрий.
Правильно "Crop" пишет .
Я не спец в с/х (нужно у Кверти спросить), но если померзнут посевы и не вымерзнут жучки , плюс не выпадет снег .....и еще какие то факторы , будем переживать трудности
НЕ ДАЙ ГОСПОДИ
Як агроном, можу вас запевнити, що поки що стан озимих навіть кращий ніж був торік, так що не хвилюйтеся так за аграріїв. Крім того, не озиминою єдиною... є інші і більш прибуткові культури))
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Додано: Суб 30 гру, 2017 23:51
pirat-d написав: edvardd написав: pirat-d написав:
Про паритет еаро/$ к концу 2017 от ДС скоро уже год как читаю... только на табло ближе к 1,20...
можно дать свой прогноз, а мы потом припомним...
Я констатировал факт, что такой прогноз был дан, но он не оправдался. Т.е не всегда ДС истина последней инстанции.
При всем уважение к ДС, но это очень странный прогноз. Уже после выборов во Франции было ясно , что никаких паритетов в ближайшее время не будет.
Я здесь не авторитет, но дам свой прогноз: 1,25-1,3 в 2018 будет соотношение EUR/USD. Можете не благодарить. Всех с наступающими праздниками!!!
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jerua
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Додано: Нед 31 гру, 2017 00:13
jerua написав:
Я здесь не авторитет, но дам свой прогноз: 1,25-1,3 в 2018 будет соотношение EUR/USD. Можете не благодарить. Всех с наступающими праздниками!!!
Так и за шо благодарить ? При таких раскладах бочка нефти будет по 80 долл. и бензинчик мин. 35 грн за литр. Вот заживем !
Всех с Наступающим ! Всем добра !
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andrein
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Додано: Нед 31 гру, 2017 00:29
andrein написав:
При таких раскладах бочка нефти будет по 80 долл. и бензинчик мин. 35 грн за литр.
Группа любителей новаций нам доказывает, что скоро будет так много электромобилей, что бензин и бесплатно никому не будет нужен. А вы про 80 долларов.
У нас трое в паркинге купили электромобили в этом году. Группа сыщиков из ОСМД путем расследования выяснила, что поросята по ночам подключались к общественным розеткам и сосали общественное электричество. Халявщики, ёёё, а ведь не бедные люди.
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