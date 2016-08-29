Додано: Суб 30 гру, 2017 21:45

А давайте не будем вместо агрономов делать плачевные прогнозы на счет урожая зерновых в 2018. Что по мне, так всё океюшки с погодой и озимыми в Украине. Озимые укрепится должны были за декабрь и морозы им не так страшны будут в январе - марте 2018.



На счет курса баксика, думаю, будет всё океюшки. В год перед президентскими выборами не дадут упасти гривнюшке. Мой прогноз около 27 летом. К концу 2018 - 29 ожидаю.

Выплаты долгов МВФу компенсируются притоком эвро от заробитчан из Польши, Чехии ну т.д.

Всем побольше позитива в 2018 году!

С уважением к патриотам Украины и с презрением к её врагам,

Дед Юрко.