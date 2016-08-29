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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3803380438053806

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 614
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
392
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 02:25

А если электромобилей на всех не хватит, то тогда так : :)

andrein
 
Повідомлень: 135
З нами з: 21.10.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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  #<1 ... 3803380438053806
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