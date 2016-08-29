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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3808380938103811>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 614
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
392
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:25

  Сибарит написав:
  Долярчик написав:... і добре, а що порадите сидіти в баксодепо, чи в гривнедепо(раз така курсова стабільність)

Я не даю друзьям советы (с)

:D... і це - правильно! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:04

Долярчик
Уважаемый Доллярчик , зло Вы не створюваете...
Форум как жил , так и живет .
Просто в спокойные времена и люди спокойные.
Как только возникают колебания с валютой , оживает .

В нашей работе есть понятие ИНДУЦИРОВАНИЕ.
...не ударяясь в тонкости...
Это когда человек навязывает другим свою идею, свое переживание .
Часто это переживание не связанно с обычной жизнью других людей , но они начинают сопереживать, давать советы , хотя ИДЕЙНОМУ ВДОХНОВИТЕЛЮ они НЕ НУЖНЫ.
Он сам знает что делать .
Остальные просто " беременны "этой идеей и думают , что помогают....
Я ОЧЕНЬ Вас прошу (вас уже много раз за это банили) сворачивайте свое индуцирование.
С Новым Годом Вас .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:13

  холява написав:Долярчик
...
Я ОЧЕНЬ Вас прошу (вас уже много раз за это банили) сворачивайте свое индуцирование.

бесполезно просить вампира не пить кровь :)
разве что зубы выбить...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:22

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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 18:32

  Yuri_T написав:разве что зубы выбить...


типа горбатого только одно исправит?

всем всего в нг,что бы за это ничего не было,денежных знаков всем побольше,не зависимо от того кто что предпочитает,юань,казахский теньге или узбекский сом :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:03

Re: Валютный рынок в контексте

Всех форумчан с наступающим новым годом,выдержки,терпения,толерантности.

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Востаннє редагувалось shatenerbi в Нед 31 гру, 2017 20:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:38

  shatenerbi написав:Всех форумчан с наступающим новым годом,выдержки,терпения,толерантности.

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https://www.youtube.com/watch?v=aOE_3_Ws4y0
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:38

  pesikot написав:Предновогоднее.
Вспоминая вчерашние стенания одесского коллеги (да и не только его) о том, как стало плохо жить, как сдаёт народ свои заначки на хлебушек (каждый год читаю, что сделать накопления пересичному невозможно, но каждый год пересичный вынужден тратить накопленное), как упали зарплаты в $$ эквиваленте.
И вот уже, второй вечер подряд, слышу бахание салютов в своём районе и ведь ещё даже не Новый Год :)
Я вот только понять не могу, эти салюты из сданного на хлебушек или из уменьшенной зарплаты :?
А так же невозможно проехать по нашему селу из-за обилия авто, все ТЦ, супермаркеты забиты людьми, которые что-то покупают.
Не иначе, крыза, зубожиння :D

Добре,що ви по ритуальних конторах не ходите...Ну і не робите з того висновків.З Новим роком,роком вашого звіра!
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:00

  холява написав:
  Qwerty написав:
  холява написав:mister-svet


Я очень Уважаю своего коллегу , Васыля из Ривного.
Я думаю , что большего патриота Украины ,трудно найти .
Если пишет , что был в Иерусалиме , значит точно БЫЛ , я в нем уверен.
С Уважением

Ви так це написали,ніби він був на Марсі!Це так проблематично бути в Ієрусалимі?А заодно міг без проблем бути і в Палестині.


Добрый вечер.
Всем Здоровья и Удачи.
Всех с Новым Годом !

Вам отдельно пожелаю Здоровья и Всяческих Благ.
Вероятно, без Вашего Участия не обойдется и в следующем году.
Урожаев Вам несметных , Продаж удачных, Доходов постоянных.
Холява.

Р С
....а побывать в Иерусалиме и Святых местах это почти Марс.

Мы с Василем об этом и переписывались.

Думаю,що і без вашої участі в наступаючому році не обійдеться...Навіть впевнений,що ви останнім залишите цю гілку...І вам бажаю урожаїв в вашій сфері,хоча так і не зрозумів в якій.Колись одному побажав розуму,так його колега сказав що він розумний,на що я відповів що здоров'я бажають навіть здоровим людям.Тому вам бажаю побільше розуму,тактовності,толерантності і розуміння свого місця в цьому житті.По стилю ваших дописів я так розумію рік собаки -це ваш рік,то вам і карти в руки,навіть незважаючи на всякі там каравани.Р С ...доходів постійних в сільському господарстві не буває,це не в дурдомі...Сезонність,знаєте.Ну і можна поспівчувати тим для кого в нинішній час поїздка в Ієрусалим сродні Марсу.Буває і таке,що життя не склалось.Нічого,в соцмережах відіграєтесь...
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:14

Qwerty

злой Вы , как собака

...Как известно, люди абсолютно точно знают три вещи — как учить, как лечить и как управлять государством. Один знакомый гинеколог утверждал, что лучшие способы предохранения от беременности можно услышать в очереди к нему на аборт.
холява
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