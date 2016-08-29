Долярчик Уважаемый Доллярчик , зло Вы не створюваете... Форум как жил , так и живет . Просто в спокойные времена и люди спокойные. Как только возникают колебания с валютой , оживает .
В нашей работе есть понятие ИНДУЦИРОВАНИЕ. ...не ударяясь в тонкости... Это когда человек навязывает другим свою идею, свое переживание . Часто это переживание не связанно с обычной жизнью других людей , но они начинают сопереживать, давать советы , хотя ИДЕЙНОМУ ВДОХНОВИТЕЛЮ они НЕ НУЖНЫ. Он сам знает что делать . Остальные просто " беременны "этой идеей и думают , что помогают.... Я ОЧЕНЬ Вас прошу (вас уже много раз за это банили) сворачивайте свое индуцирование. С Новым Годом Вас .
pesikot написав:Предновогоднее. Вспоминая вчерашние стенания одесского коллеги (да и не только его) о том, как стало плохо жить, как сдаёт народ свои заначки на хлебушек (каждый год читаю, что сделать накопления пересичному невозможно, но каждый год пересичный вынужден тратить накопленное), как упали зарплаты в $$ эквиваленте. И вот уже, второй вечер подряд, слышу бахание салютов в своём районе и ведь ещё даже не Новый Год Я вот только понять не могу, эти салюты из сданного на хлебушек или из уменьшенной зарплаты А так же невозможно проехать по нашему селу из-за обилия авто, все ТЦ, супермаркеты забиты людьми, которые что-то покупают. Не иначе, крыза, зубожиння
Добре,що ви по ритуальних конторах не ходите...Ну і не робите з того висновків.З Новим роком,роком вашого звіра!
Я очень Уважаю своего коллегу , Васыля из Ривного. Я думаю , что большего патриота Украины ,трудно найти . Если пишет , что был в Иерусалиме , значит точно БЫЛ , я в нем уверен. С Уважением
Ви так це написали,ніби він був на Марсі!Це так проблематично бути в Ієрусалимі?А заодно міг без проблем бути і в Палестині.
Добрый вечер. Всем Здоровья и Удачи. Всех с Новым Годом !
Вам отдельно пожелаю Здоровья и Всяческих Благ. Вероятно, без Вашего Участия не обойдется и в следующем году. Урожаев Вам несметных , Продаж удачных, Доходов постоянных. Холява.
Р С ....а побывать в Иерусалиме и Святых местах это почти Марс.
Мы с Василем об этом и переписывались.
Думаю,що і без вашої участі в наступаючому році не обійдеться...Навіть впевнений,що ви останнім залишите цю гілку...І вам бажаю урожаїв в вашій сфері,хоча так і не зрозумів в якій.Колись одному побажав розуму,так його колега сказав що він розумний,на що я відповів що здоров'я бажають навіть здоровим людям.Тому вам бажаю побільше розуму,тактовності,толерантності і розуміння свого місця в цьому житті.По стилю ваших дописів я так розумію рік собаки -це ваш рік,то вам і карти в руки,навіть незважаючи на всякі там каравани.Р С ...доходів постійних в сільському господарстві не буває,це не в дурдомі...Сезонність,знаєте.Ну і можна поспівчувати тим для кого в нинішній час поїздка в Ієрусалим сродні Марсу.Буває і таке,що життя не склалось.Нічого,в соцмережах відіграєтесь...
...Как известно, люди абсолютно точно знают три вещи — как учить, как лечить и как управлять государством. Один знакомый гинеколог утверждал, что лучшие способы предохранения от беременности можно услышать в очереди к нему на аборт.