Додано: Нед 31 гру, 2017 18:04

Долярчик

Уважаемый Доллярчик , зло Вы не створюваете...

Форум как жил , так и живет .

Просто в спокойные времена и люди спокойные.

Как только возникают колебания с валютой , оживает .



В нашей работе есть понятие ИНДУЦИРОВАНИЕ.

...не ударяясь в тонкости...

Это когда человек навязывает другим свою идею, свое переживание .

Часто это переживание не связанно с обычной жизнью других людей , но они начинают сопереживать, давать советы , хотя ИДЕЙНОМУ ВДОХНОВИТЕЛЮ они НЕ НУЖНЫ.

Он сам знает что делать .

Остальные просто " беременны "этой идеей и думают , что помогают....

Я ОЧЕНЬ Вас прошу (вас уже много раз за это банили) сворачивайте свое индуцирование.

С Новым Годом Вас .