Додано: Нед 31 гру, 2017 20:36

холява написав:ДолярчикУважаемый Доллярчик , зло Вы не створюваете...Форум как жил , так и живет .Просто в спокойные времена и люди спокойные.Как только возникают колебания с валютой , оживает .В нашей работе есть понятие ИНДУЦИРОВАНИЕ....не ударяясь в тонкости...Это когда человек навязывает другим свою идею, свое переживание .Часто это переживание не связанно с обычной жизнью других людей , но они начинают сопереживать, давать советы , хотя ИДЕЙНОМУ ВДОХНОВИТЕЛЮ они НЕ НУЖНЫ.Он сам знает что делать .Остальные просто " беременны "этой идеей и думают , что помогают....Я ОЧЕНЬ Вас прошу (вас уже много раз за это банили) сворачивайте свое индуцирование.С Новым Годом Вас .=====Шановний Холява!....а давайте я вам все розтлумачу по пунктам:1)....я все це чудово розумію, але, ви мене не "чуєте"! - я кажу, що потрібно цей форум трохи "розбавляти", бо, навіть, коли їсти ВЕСЬ ЧАС саму ікру, чи будь-який інший делікатес....... то знаєте, що буде далі2)......от Чая немає, і вам вже скучно.... немає кому назвати вас Пізнайком3)...те, що ви просите, не є ДУМКОЮ ВСІХ!(до мене пару форумчан пише, то я їм відписую....... - виходить, що все ж таки, комусь цікаві мої пости)4)....і невже ви думаєте, що дорослу людину, можна так легко переконати, щоб вона робила/чи НЕ робила те, чи інше?(тим більше, що я вже тут більше двох років!З НОВИМ РОКОМ!!!