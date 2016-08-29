холява написав:
Долярчик
Уважаемый Доллярчик , зло Вы не створюваете...
Форум как жил , так и живет .
Просто в спокойные времена и люди спокойные.
Как только возникают колебания с валютой , оживает .
В нашей работе есть понятие ИНДУЦИРОВАНИЕ.
...не ударяясь в тонкости...
Это когда человек навязывает другим свою идею, свое переживание .
Часто это переживание не связанно с обычной жизнью других людей , но они начинают сопереживать, давать советы , хотя ИДЕЙНОМУ ВДОХНОВИТЕЛЮ они НЕ НУЖНЫ.
Он сам знает что делать .
Остальные просто " беременны "этой идеей и думают , что помогают....
Я ОЧЕНЬ Вас прошу (вас уже много раз за это банили) сворачивайте свое индуцирование.
С Новым Годом Вас .
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Шановний Холява!
....а давайте я вам все розтлумачу по пунктам:
1)....я все це чудово розумію, але, ви мене не "чуєте"! - я кажу, що потрібно цей форум трохи "розбавляти" , бо, навіть, коли їсти ВЕСЬ ЧАС саму ікру, чи будь-який інший делікатес....... то знаєте, що буде далі
2)......от Чая немає, і вам вже скучно .... немає кому назвати вас Пізнайком
3)...те, що ви просите, не є ДУМКОЮ ВСІХ!(до мене пару форумчан пише, то я їм відписую....... - виходить, що все ж таки, комусь цікаві мої пости)
4)....і невже ви думаєте, що дорослу людину, можна так легко переконати, щоб вона робила/чи НЕ робила те, чи інше?(тим більше, що я вже тут більше двох років! )
З НОВИМ РОКОМ!!!