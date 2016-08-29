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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3808380938103811

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 614
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
392
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:36

Re: Валютный рынок в контексте

холява написав:
Долярчик
Уважаемый Доллярчик , зло Вы не створюваете...
Форум как жил , так и живет .
Просто в спокойные времена и люди спокойные.
Как только возникают колебания с валютой , оживает .

В нашей работе есть понятие ИНДУЦИРОВАНИЕ.
...не ударяясь в тонкости...
Это когда человек навязывает другим свою идею, свое переживание .
Часто это переживание не связанно с обычной жизнью других людей , но они начинают сопереживать, давать советы , хотя ИДЕЙНОМУ ВДОХНОВИТЕЛЮ они НЕ НУЖНЫ.
Он сам знает что делать .
Остальные просто " беременны "этой идеей и думают , что помогают....
Я ОЧЕНЬ Вас прошу (вас уже много раз за это банили) сворачивайте свое индуцирование.
С Новым Годом Вас .
=====

Шановний Холява!
....а давайте я вам все розтлумачу по пунктам:
1)....я все це чудово розумію, але, ви мене не "чуєте"! - я кажу, що потрібно цей форум трохи "розбавляти" :D, бо, навіть, коли їсти ВЕСЬ ЧАС саму ікру, чи будь-який інший делікатес....... то знаєте, що буде далі :mrgreen:
2)......от Чая немає, і вам вже скучно :wink:.... немає кому назвати вас Пізнайком :D
3)...те, що ви просите, не є ДУМКОЮ ВСІХ!(до мене пару форумчан пише, то я їм відписую....... - виходить, що все ж таки, комусь цікаві мої пости)
4)....і невже ви думаєте, що дорослу людину, можна так легко переконати, щоб вона робила/чи НЕ робила те, чи інше?(тим більше, що я вже тут більше двох років! :shock:)

З НОВИМ РОКОМ!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:38

  Долярчик написав:холява написав:
Долярчик
Уважаемый Доллярчик , зло Вы не створюваете...
Форум как жил , так и живет .
Просто в спокойные времена и люди спокойные.
Как только возникают колебания с валютой , оживает .

В нашей работе есть понятие ИНДУЦИРОВАНИЕ.
...не ударяясь в тонкости...
Это когда человек навязывает другим свою идею, свое переживание .
Часто это переживание не связанно с обычной жизнью других людей , но они начинают сопереживать, давать советы , хотя ИДЕЙНОМУ ВДОХНОВИТЕЛЮ они НЕ НУЖНЫ.
Он сам знает что делать .
Остальные просто " беременны "этой идеей и думают , что помогают....
Я ОЧЕНЬ Вас прошу (вас уже много раз за это банили) сворачивайте свое индуцирование.
С Новым Годом Вас .
=====

Шановний Холява!
....а давайте я вам все розтлумачу по пунктам:
1)....я все це чудово розумію, але, ви мене не "чуєте"! - я кажу, що потрібно цей форум трохи "розбавляти" :D, бо, навіть, коли їсти ВЕСЬ ЧАС саму ікру, чи будь-який інший делікатес....... то знаєте, що буде далі :mrgreen:
2)......от Чая немає, і вам вже скучно :wink:.... немає кому назвати вас Пізнайком :D
3)...те, що ви просите, не є ДУМКОЮ ВСІХ!(до мене пару форумчан пише, то я їм відписую....... - виходить, що все ж таки, комусь цікаві мої пости)
4)....і невже ви думаєте, що дорослу людину, можна так легко переконати, щоб вона робила/чи НЕ робила те, чи інше?(тим більше, що я вже тут більше двох років! :shock:)

З НОВИМ РОКОМ!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:49

Долярчик

Вы знаете , я ВАС очень УВАЖАЮ .
За Ваш адский труд на улице , магазине , прилавке.
За Вашу заботу о семье , жене ,детях и близких.
За Ваше желание выбраться из трущоб в хорошую жилплощадь .
Это заслуживает огромного УВАЖЕНИЯ.
НУ НЕ КАЖДЫЙ же день ...
холява
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:58

  холява написав:Долярчик

Вы знаете , я ВАС очень УВАЖАЮ .
За Ваш адский труд на улице , магазине , прилавке.
За Вашу заботу о семье , жене ,детях и близких.
За Ваше желание выбраться из трущоб в хорошую жилплощадь .
Это заслуживает огромного УВАЖЕНИЯ.
НУ НЕ КАЖДЫЙ же день ...

....дууууууууууже дякую за розуміння!!!!! - але мене СІМ ДНІВ не було(був в бані :mrgreen: ).....- то мушу я тут виговоритись!!!! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:00

Долярчик

С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
холява
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:04

Re: Валютный рынок в контексте

З НОВИМ РОКОМ!!!!!!!!!!!!!!!
.......нехай усім щастить у новому 2018 році!!!!!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 3808380938103811
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