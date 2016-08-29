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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 31 гру, 2017 20:49
Долярчик
Вы знаете , я ВАС очень УВАЖАЮ .
За Ваш адский труд на улице , магазине , прилавке.
За Вашу заботу о семье , жене ,детях и близких.
За Ваше желание выбраться из трущоб в хорошую жилплощадь .
Это заслуживает огромного УВАЖЕНИЯ.
НУ НЕ КАЖДЫЙ же день ...
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Додано: Нед 31 гру, 2017 21:00
Долярчик
С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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холява
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Додано: Нед 31 гру, 2017 21:04
З НОВИМ РОКОМ!!!!!!!!!!!!!!!
.......нехай усім щастить у новому 2018 році!!!!!!!
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Долярчик
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Додано: Пон 01 січ, 2018 00:33
Всем много курсов хороших и разных
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Додано: Пон 01 січ, 2018 00:36
Вітаю всіх з Новим Роком! Щоб у всіх був Мир, Дім, Тепло.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Додано: Пон 01 січ, 2018 09:16
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
-
Василь-Рівне
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- Повідомлень: 4681
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