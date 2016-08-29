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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3808380938103811

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 614
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
392
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:49

Долярчик

Вы знаете , я ВАС очень УВАЖАЮ .
За Ваш адский труд на улице , магазине , прилавке.
За Вашу заботу о семье , жене ,детях и близких.
За Ваше желание выбраться из трущоб в хорошую жилплощадь .
Это заслуживает огромного УВАЖЕНИЯ.
НУ НЕ КАЖДЫЙ же день ...
холява
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:00

Долярчик

С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
холява
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:04

Re: Валютный рынок в контексте

З НОВИМ РОКОМ!!!!!!!!!!!!!!!
.......нехай усім щастить у новому 2018 році!!!!!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 00:33

С Новым Годом!

Всем много курсов хороших и разных :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 00:36

З Новим Роком!

Вітаю всіх з Новим Роком! Щоб у всіх був Мир, Дім, Тепло.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 09:16

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Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 09:32

  холява написав:Долярчик

С НОВЫМ ГОДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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