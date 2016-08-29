Хай усiм щастить i грошi будуть!
Харьковские открыли год нарастающими, хоть и нелегальными, взрывами петард, а также следующими цифрами: $ 28.02/28.12.
Да, завтра же на работу. Это для тех, кто забыл...
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 січ, 2018 18:46
Хай усiм щастить i грошi будуть!
Харьковские открыли год нарастающими, хоть и нелегальными, взрывами петард, а также следующими цифрами: $ 28.02/28.12.
Да, завтра же на работу. Это для тех, кто забыл...
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 25%/USD 70%/XAG 4%/XAU 1%
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:02
Додано: Пон 01 січ, 2018 19:43
Не жалейте. Все равно доходность или убыточность такой операции не существенна.
Для перспективы я в первую очередь узнал бы о состоянии денежной массы в Украине. Это сейчас главная движущая сила в условиях некоторой стабилизации этой уже почти 12-летней войны с Россией (г(азовой), г(рабительской), г(ибридной), г(ражданской), г(азопроводной), г(итлеровской), ... ). Ведь фактор негативного сальдо внешней торговли уже не актуален. И платежный баланс сбалансирован уже последние три года и предварительно с положительным сальдо даже без стабилизирующих кредитов от МВФ в этом году!!!
Пока нет и негативных перспектив для украинского аграрного экспорта, получившего серьезные зарубежные инвестиции за последние два года. Да, мы уже аграрная страна на 98%, но с ядерными технологиями, что сулит нам перспективы развития экспорта электроэнергии от украинских АЭС, спрос на которую растет в геометрической прогрессии. Этим, кстати, объясняется и рост цен на нее в Украине.
Отчет по денежной массе еще не готов, но подозреваю ее существенное увеличение в четвертом квартале 2017 года, что уже отразилось на валютном рынке однозначно. Таких гривневых навесов на межбанке история Украины еще не знала. И доллар, падающий сейчас в мире в Украине опять подозрительно, но стал расти. Это странно выглядит особенно перед Новым годом, когда потребительский импорт резко останавливает свои закупки. Но решения об эмиссии гривны под Новый год все же несет больше положительных моментов, чем негативных, поэтому надеюсь, что такая практика продолжится в будущем. Ведь это помогает всем торговым предприятиям закончить год с хорошей выручкой, а значит и с прибылью.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:00
С Новым годом!
Сможете ознакомить с исходными данными, на основании которых Вы сделали такой вывод по доллару?
Что касается евро, то тройное дно самая верная фигура для начала заработков по евро в данное время. И формирование этой фигуры было предсказано. Для всех форумчан, хоть немного интересующихся валютными спекуляциями, это было практически однозначно очевидно. Правда тут ДС не форуме высказал мнение, что к Новому году евро достигнет паритета с долларом, чем некоторых неуверенных в себе любителей сбил с толку. Но это у него просто работа такая - напускать тень на плетень.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Пон 01 січ, 2018 20:56
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:01
Re: Валютный рынок в контексте
....а як вам курси на "Міняйло"? — хтось має сумніви, що цей тиждень на ЧР буде легенько лише вверх?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:03
есть мнение, что в этом году будут пилить оффшорные деньги, все, типа обнулять, в общем весело будет...
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:41
buratinyo
Здравствуйте.
К сожалению , не могу быстро и внятно ответить на Ваш вопрос .
Графики и общую картину смотрел у товарища на работе .
Из того , что видел ,сделал следующий вывод , что евро будет укрепляться где то до 15-19 января .
Потом немного вниз .(хочу в этот момент перейти в доллар )
Но и Вы же знаете какой с меня спец , я дилетант.
Просто все что увидел, хочу правильно приложить, с целью заработать .
Про все шаги пишу на форуме.
Критика в мой адрес справедливая , а вот в другой нет .
Востаннє редагувалось холява в Пон 01 січ, 2018 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:43
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:50
А мне по давней дружбе , подарили бутылку самогона.(шмурдяк, чемергес и т.д.)
Впервые в своей жизни попробовал.
И знаете , те , кто делал ,знают толк в производстве самогона с абрикосами.
Такое вкусное и изжоги не было.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234, Долярчик і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама
|