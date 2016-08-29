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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3811381238133814>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 614
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
392
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 18:46

Хай усiм щастить i грошi будуть! :)
Харьковские открыли год нарастающими, хоть и нелегальными, взрывами петард, а также следующими цифрами: $ 28.02/28.12.
Да, завтра же на работу. :? Это для тех, кто забыл...
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 25%/USD 70%/XAG 4%/XAU 1%
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:02

  Qwerty написав:Добре,що ви по ритуальних конторах не ходите...Ну і не робите з того висновків.З Новим роком,роком вашого звіра!

А ваш отсыл к ритуальным конторам подобен ляпу мокрыми трусами об асфальт. Вроде громко,но бессмысленно.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 19:43

  2805 написав:Я на 7-м слил в середине декабря по 28.35 и до сих пор сомневаюсь не лоханулся ли?
Братья наши меньшие брали аж гай шумел.
Что это было?


Не жалейте. Все равно доходность или убыточность такой операции не существенна.

Для перспективы я в первую очередь узнал бы о состоянии денежной массы в Украине. Это сейчас главная движущая сила в условиях некоторой стабилизации этой уже почти 12-летней войны с Россией (г(азовой), г(рабительской), г(ибридной), г(ражданской), г(азопроводной), г(итлеровской), ... ). Ведь фактор негативного сальдо внешней торговли уже не актуален. И платежный баланс сбалансирован уже последние три года и предварительно с положительным сальдо даже без стабилизирующих кредитов от МВФ в этом году!!!
Пока нет и негативных перспектив для украинского аграрного экспорта, получившего серьезные зарубежные инвестиции за последние два года. Да, мы уже аграрная страна на 98%, но с ядерными технологиями, что сулит нам перспективы развития экспорта электроэнергии от украинских АЭС, спрос на которую растет в геометрической прогрессии. Этим, кстати, объясняется и рост цен на нее в Украине.

Отчет по денежной массе еще не готов, но подозреваю ее существенное увеличение в четвертом квартале 2017 года, что уже отразилось на валютном рынке однозначно. Таких гривневых навесов на межбанке история Украины еще не знала. И доллар, падающий сейчас в мире в Украине опять подозрительно, но стал расти. Это странно выглядит особенно перед Новым годом, когда потребительский импорт резко останавливает свои закупки. Но решения об эмиссии гривны под Новый год все же несет больше положительных моментов, чем негативных, поэтому надеюсь, что такая практика продолжится в будущем. Ведь это помогает всем торговым предприятиям закончить год с хорошей выручкой, а значит и с прибылью.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:00

  холява написав:
Пили МАЛО !Ё
Трезвый расчет указывает, что доллар до 19 числа можно не покупать .
А вот перекинувшись в доллар с евро после Крещения не х .....й делать можно заработать

С Новым годом!

Сможете ознакомить с исходными данными, на основании которых Вы сделали такой вывод по доллару?

Что касается евро, то тройное дно самая верная фигура для начала заработков по евро в данное время. И формирование этой фигуры было предсказано. Для всех форумчан, хоть немного интересующихся валютными спекуляциями, это было практически однозначно очевидно. Правда тут ДС не форуме высказал мнение, что к Новому году евро достигнет паритета с долларом, чем некоторых неуверенных в себе любителей сбил с толку. Но это у него просто работа такая - напускать тень на плетень. :lol:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 20:56

  холява написав:edvardd
Не ,ну эта ,после французского коньяка ...

не, французский коньяк пил 30го, дружбан приходил, ещё виски и коньяк в абрикосах, друг ещё пил рецепт Шаинского, кипятком от него исходил...
31го французское вино...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:01

Re: Валютный рынок в контексте

....а як вам курси на "Міняйло"? — хтось має сумніви, що цей тиждень на ЧР буде легенько лише вверх?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:03

  user412 написав:
  Libo написав:...
Значит так. Кризиса в 2018-м не будет. Америка продолжит рост и технологические рывки. Доллар по отношению к другим валютам будет укрепляться. Трамп может вернуться к своей идее восстановления инфраструктуры. Это будет большим импульсом для мировой экономики и для сырьевых рынков. Сырьё будет догонять убежавшие далеко технологии и промышленность.
...


Доллар укрепляться? Недавно были за евро. Меняем мнение? Почему? Прокомментируете?

  Libo написав:Ребята, спилите мушку и забудьте про паритет. :lol:
Несколько раз уже вам докладывал, возражений не последовало, но продолжаете нести паритетную ахинею.
Чтобы понять, что происходит с долларом в контексте событий последнего года, надо сравнивать доллар не только с евро, а и с юанем. В купе.
Смотрим:
1 USD = 6.50657CNY
Аналогичная картина вашей. А начал год юань на отметке почти 7 за доллар!
Такое укрепление! И это Китай, где поднятие курса на 1 фень раньше давалось после многомесячных уговоров и давления.
Но Трамп сумел обломать Китаю рога!
После вступления в должность сразу последовали встречи с лидерами Европы и Китая.
Главный вопрос - торговая война. Трамп прямо сказал, что занижение курса евро и юаня это удар с тыла по существующей системе международной торговли. Америка с валютными войнами, с занижением курса валют основных торговых партнеров, торговым дефицитом не смирится никогда вплоть до выхода из соглашения по СОТ и введения защитных торговых тарифов. Продемонстрировал свою решительность выходом из соглашения по климату. Все поняли, что это нам не Обама, и бегом приступили к укреплению своих валют.
Мировые лидеры осознали, что это будут не просто проблемы в торговле с Америкой, это будет новая конструкция международных экономических отношений, в которой все страны будут торговать по единым правилам, а США будут стоять над этой конструкцией и торговать без всяких правил.
Испугались.
Приняли слова Трампа к руководству и действию.
И продолжат это дело как миленькие.
Смело берите евро.

8) 8) 8)

есть мнение, что в этом году будут пилить оффшорные деньги, все, типа обнулять, в общем весело будет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:41

buratinyo
Здравствуйте.
К сожалению , не могу быстро и внятно ответить на Ваш вопрос .
Графики и общую картину смотрел у товарища на работе .
Из того , что видел ,сделал следующий вывод , что евро будет укрепляться где то до 15-19 января .
Потом немного вниз .(хочу в этот момент перейти в доллар )
Но и Вы же знаете какой с меня спец , я дилетант.
Просто все что увидел, хочу правильно приложить, с целью заработать .
Про все шаги пишу на форуме.
Критика в мой адрес справедливая , а вот в другой нет .
Востаннє редагувалось холява в Пон 01 січ, 2018 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:43

Re: Валютный рынок в контексте

  edvardd написав:друг ещё пил рецепт Шаинского

Сорри за оффтоп, но интересно что это?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:50

  edvardd написав:
  холява написав:edvardd
Не ,ну эта ,после французского коньяка ...

не, французский коньяк пил 30го, дружбан приходил, ещё виски и коньяк в абрикосах, друг ещё пил рецепт Шаинского, кипятком от него исходил...
31го французское вино...


А мне по давней дружбе , подарили бутылку самогона.(шмурдяк, чемергес и т.д.)
Впервые в своей жизни попробовал.

И знаете , те , кто делал ,знают толк в производстве самогона с абрикосами.
Такое вкусное и изжоги не было.
холява
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