Додано: Пон 01 січ, 2018 19:43

2805 написав: Я на 7-м слил в середине декабря по 28.35 и до сих пор сомневаюсь не лоханулся ли?

Братья наши меньшие брали аж гай шумел.

Что это было? Я на 7-м слил в середине декабря по 28.35 и до сих пор сомневаюсь не лоханулся ли?Братья наши меньшие брали аж гай шумел.Что это было?

Не жалейте. Все равно доходность или убыточность такой операции не существенна.Для перспективы я в первую очередь узнал бы о состоянии денежной массы в Украине. Это сейчас главная движущая сила в условиях некоторой стабилизации этой уже почти 12-летней войны с Россией (г(азовой), г(рабительской), г(ибридной), г(ражданской), г(азопроводной), г(итлеровской), ... ). Ведь фактор негативного сальдо внешней торговли уже не актуален. И платежный баланс сбалансирован уже последние три года и предварительно с положительным сальдо даже без стабилизирующих кредитов от МВФ в этом году!!!Пока нет и негативных перспектив для украинского аграрного экспорта, получившего серьезные зарубежные инвестиции за последние два года. Да, мы уже аграрная страна на 98%, но с ядерными технологиями, что сулит нам перспективы развития экспорта электроэнергии от украинских АЭС, спрос на которую растет в геометрической прогрессии. Этим, кстати, объясняется и рост цен на нее в Украине.Отчет по денежной массе еще не готов, но подозреваю ее существенное увеличение в четвертом квартале 2017 года, что уже отразилось на валютном рынке однозначно. Таких гривневых навесов на межбанке история Украины еще не знала. И доллар, падающий сейчас в мире в Украине опять подозрительно, но стал расти. Это странно выглядит особенно перед Новым годом, когда потребительский импорт резко останавливает свои закупки. Но решения об эмиссии гривны под Новый год все же несет больше положительных моментов, чем негативных, поэтому надеюсь, что такая практика продолжится в будущем. Ведь это помогает всем торговым предприятиям закончить год с хорошей выручкой, а значит и с прибылью.