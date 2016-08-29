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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3812381338143815>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 614
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
392
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 21:55

  Долярчик написав:...ну що, відпочили? :D.... от і добре, а тепер до роботи! - якої? - "чесання язика на валютному форумі" :mrgreen:
.... тож по темі:
...читали пост Адама Смітта, що він завтра-післязавтра біжить здавати долярчики? :shock:
...що скажете на це?
#ябтакнезробив# :?:

.....забув додати посилання
viewtopic.php?p=4251036#p4251036
.... а де можна надибати такі розгорнуті пости, але Ореста?(щоб порівняти)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:23

  холява написав:
  edvardd написав:
  холява написав:edvardd
Не ,ну эта ,после французского коньяка ...

не, французский коньяк пил 30го, дружбан приходил, ещё виски и коньяк в абрикосах, друг ещё пил рецепт Шаинского, кипятком от него исходил...
31го французское вино...


А мне по давней дружбе , подарили бутылку самогона.(шмурдяк, чемергес и т.д.)
Впервые в своей жизни попробовал.

И знаете , те , кто делал ,знают толк в производстве самогона с абрикосами.
Такое вкусное и изжоги не было.

как врач должны знать, что пить надо любые дистилляты вместо ректификатов...
сегодня в городе работало 10% повов 2750,2800-2820,2830
Ёлки Запорожья
Фестивальная
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Маяковского
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б. Шевченко
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:26

  edvardd написав:друг ещё пил рецепт Шаинского


https://www.youtube.com/watch?v=xVOaDkClwF8
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:39

  pesikot написав:
  Qwerty написав:Добре,що ви по ритуальних конторах не ходите...Ну і не робите з того висновків.З Новим роком,роком вашого звіра!

А ваш отсыл к ритуальным конторам подобен ляпу мокрыми трусами об асфальт. Вроде громко,но бессмысленно.

Ну да...В ваших глибокоаналітичних умозаключеннях про купівлі продуктів в супермаркетах перед Новим роком смисла хоч відбавляй.Сьогодні біля супермаркетів було малолюдно...Ну і шо?І про салюти теж перл для особо одарьонних чи ударьонних.Через пару днів салютів із петард не буде.Ну і?Різко впав рівень життя?
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 22:56

  freeze написав:
  edvardd написав:друг ещё пил рецепт Шаинского


https://www.youtube.com/watch?v=xVOaDkClwF8

там всё немного сложнее...
вчера пили программеры, один получает штуку, другой 2 третий 5, так вот они выжрали именно Шаинского, которого я презентовал приятелю, по его просьбе...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:17

  холява написав:
  edvardd написав:
  холява написав:edvardd
Не ,ну эта ,после французского коньяка ...

не, французский коньяк пил 30го, дружбан приходил, ещё виски и коньяк в абрикосах, друг ещё пил рецепт Шаинского, кипятком от него исходил...
31го французское вино...


А мне по давней дружбе , подарили бутылку самогона.(шмурдяк, чемергес и т.д.)
Впервые в своей жизни попробовал.

И знаете , те , кто делал ,знают толк в производстве самогона с абрикосами.
Такое вкусное и изжоги не было.

Спасибо за ответ.

По теме - по старой памяти купил наш украинский коньяк "Тиса" 4-х звездочный, который меня года 3 назад радовал великолепными качествами. Но на сегодня скажу, что он стал примитивным шмурдяком. И я выкинул 2 бутылки, одна из которых неначатая, в мусорку.

Достал из старых запасов самогон, настоянный на скорлупе грецких орехов и ягодах с дачи. Очистка этого самогона была осуществлена с применением специально предназначенного для этого активированного древесного угля марки БАУ. Аромат и вкус этого домашнего коньяка достоин международных наград, по моему. Правда по себестоимости он получается дороговат, но все относительно, конечно. Натуральный на 100%, хорошо очищенный, с облагороженным вкусом и запахом - что может быть лучше в мире дикой торговли - мире тотального обмана? :lol:

Жаль, но в этом году снег и морозы не доступны на харьковщине и поэтому зимний шашлык пришлось пока отложить.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:25

только написал, а уже началось...:
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:25

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:По теме - по старой памяти купил наш украинский коньяк "Тиса" 4-х звездочный, который меня года 3 назад радовал великолепными качествами. Но на сегодня скажу, что он стал примитивным шмурдяком.

Имхо Таврия (каховский) весьма неплохой - VSOP, XO
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:31

  Долярчик написав:...ну що, відпочили? :D.... от і добре, а тепер до роботи! - якої? - "чесання язика на валютному форумі" :mrgreen:
.... тож по темі:
...читали пост Адама Смітта, що він завтра-післязавтра біжить здавати долярчики? :shock:
...що скажете на це?
#ябтакнезробив# :?:

Помним старый- 38 за зелень!Прогноз такой был Адама Смітта . Так что делаем наоборот?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Пон 01 січ, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:32

Re: Валютный рынок в контексте

Вот у модераторов хотел поинтересоваться....Человек здесь пару страниц назад,до нового года выложил список нуждающихся в помощи раненых бойцов,их вдов,детей...Я взял сохранил страницу,не было времени досконально все изучить,прочесть и пожертвовать.Сегодня зашел-стерли нахрен.За красную икру и прочую ..уйню,исписали страниц 10-можно...призыв добрый поступок сделать-глаза мозолит.Я просто в шоке.Ну что за народ такой.Прошу человека,забыл его ник,если прочтет-сбросьте с личку Ваш список...Если этот пост не сотрут до этого.Как хоть ник того кто постил те ссылки-подскажите.. Просто нет слов.
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