Додано: Пон 01 січ, 2018 23:17

холява написав: edvardd написав: холява написав: edvardd

Не ,ну эта ,после французского коньяка ... Не ,ну эта ,после французского коньяка ...

не, французский коньяк пил 30го, дружбан приходил, ещё виски и коньяк в абрикосах, друг ещё пил рецепт Шаинского, кипятком от него исходил...

31го французское вино... не, французский коньяк пил 30го, дружбан приходил, ещё виски и коньяк в абрикосах, друг ещё пил рецепт Шаинского, кипятком от него исходил...31го французское вино...



А мне по давней дружбе , подарили бутылку самогона.(шмурдяк, чемергес и т.д.)

Впервые в своей жизни попробовал.



И знаете , те , кто делал ,знают толк в производстве самогона с абрикосами.

Такое вкусное и изжоги не было. А мне по давней дружбе , подарили бутылку самогона.(шмурдяк, чемергес и т.д.)Впервые в своей жизни попробовал.И знаете , те , кто делал ,знают толк в производстве самогона с абрикосами.Такое вкусное и изжоги не было.

Спасибо за ответ.По теме - по старой памяти купил наш украинский коньяк "Тиса" 4-х звездочный, который меня года 3 назад радовал великолепными качествами. Но на сегодня скажу, что он стал примитивным шмурдяком. И я выкинул 2 бутылки, одна из которых неначатая, в мусорку.Достал из старых запасов самогон, настоянный на скорлупе грецких орехов и ягодах с дачи. Очистка этого самогона была осуществлена с применением специально предназначенного для этого активированного древесного угля марки БАУ. Аромат и вкус этого домашнего коньяка достоин международных наград, по моему. Правда по себестоимости он получается дороговат, но все относительно, конечно. Натуральный на 100%, хорошо очищенный, с облагороженным вкусом и запахом - что может быть лучше в мире дикой торговли - мире тотального обмана?Жаль, но в этом году снег и морозы не доступны на харьковщине и поэтомупришлось пока отложить.