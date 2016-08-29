.....забув додати посилання
viewtopic.php?p=4251036#p4251036
.... а де можна надибати такі розгорнуті пости, але Ореста?(щоб порівняти)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 січ, 2018 21:55
.....забув додати посилання
viewtopic.php?p=4251036#p4251036
.... а де можна надибати такі розгорнуті пости, але Ореста?(щоб порівняти)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 01 січ, 2018 22:23
как врач должны знать, что пить надо любые дистилляты вместо ректификатов...
сегодня в городе работало 10% повов 2750,2800-2820,2830
Ёлки Запорожья
Фестивальная
Маяковского
б. Шевченко
Додано: Пон 01 січ, 2018 22:26
Додано: Пон 01 січ, 2018 22:39
Ну да...В ваших глибокоаналітичних умозаключеннях про купівлі продуктів в супермаркетах перед Новим роком смисла хоч відбавляй.Сьогодні біля супермаркетів було малолюдно...Ну і шо?І про салюти теж перл для особо одарьонних чи ударьонних.Через пару днів салютів із петард не буде.Ну і?Різко впав рівень життя?
Додано: Пон 01 січ, 2018 22:56
там всё немного сложнее...
вчера пили программеры, один получает штуку, другой 2 третий 5, так вот они выжрали именно Шаинского, которого я презентовал приятелю, по его просьбе...
Додано: Пон 01 січ, 2018 23:17
Спасибо за ответ.
По теме - по старой памяти купил наш украинский коньяк "Тиса" 4-х звездочный, который меня года 3 назад радовал великолепными качествами. Но на сегодня скажу, что он стал примитивным шмурдяком. И я выкинул 2 бутылки, одна из которых неначатая, в мусорку.
Достал из старых запасов самогон, настоянный на скорлупе грецких орехов и ягодах с дачи. Очистка этого самогона была осуществлена с применением специально предназначенного для этого активированного древесного угля марки БАУ. Аромат и вкус этого домашнего коньяка достоин международных наград, по моему. Правда по себестоимости он получается дороговат, но все относительно, конечно. Натуральный на 100%, хорошо очищенный, с облагороженным вкусом и запахом - что может быть лучше в мире дикой торговли - мире тотального обмана?
Жаль, но в этом году снег и морозы не доступны на харьковщине и поэтому
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Пон 01 січ, 2018 23:25
Re: Валютный рынок в контексте
Имхо Таврия (каховский) весьма неплохой - VSOP, XO
Додано: Пон 01 січ, 2018 23:31
Помним старый- 38 за зелень!Прогноз такой был Адама Смітта . Так что делаем наоборот?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Пон 01 січ, 2018 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 січ, 2018 23:32
Re: Валютный рынок в контексте
Вот у модераторов хотел поинтересоваться....Человек здесь пару страниц назад,до нового года выложил список нуждающихся в помощи раненых бойцов,их вдов,детей...Я взял сохранил страницу,не было времени досконально все изучить,прочесть и пожертвовать.Сегодня зашел-стерли нахрен.За красную икру и прочую ..уйню,исписали страниц 10-можно...призыв добрый поступок сделать-глаза мозолит.Я просто в шоке.Ну что за народ такой.Прошу человека,забыл его ник,если прочтет-сбросьте с личку Ваш список...Если этот пост не сотрут до этого.Как хоть ник того кто постил те ссылки-подскажите.. Просто нет слов.
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