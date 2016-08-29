китайцы проверили французские коньяки - во всех обнаружили диэтилфталат - средство от комаров, как он туда попадает хз.... кстати в Париже коньяк хрен купишь...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 01 січ, 2018 23:33
китайцы проверили французские коньяки - во всех обнаружили диэтилфталат - средство от комаров, как он туда попадает хз.... кстати в Париже коньяк хрен купишь...
Додано: Вів 02 січ, 2018 00:05
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 02 січ, 2018 07:14
Re: Валютный рынок в контексте
Валютный рынок плавно просыпается.
Начинает плавно вырисовываться курс новых вершин.
Додано: Вів 02 січ, 2018 08:36
...или низин.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Вів 02 січ, 2018 09:48
Kabanchik
- Кабанчик, вы бы поменьше публично прогнозировали. Я не отрицаю постепенной девальвации гривны и сезонный фактор - но у Вас какие-то слишком однобокие ожидания. Вы как сектант доллара прямо - если ваши прогнозы не скрытый стеб конечно .
Додано: Вів 02 січ, 2018 09:58
Re: Валютный рынок в контексте
Frant все ветки засыпал.Смотрите на крипте,недвиге.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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