RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3812381338143815

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 614
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
392
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:33

  Faceless написав:
  buratinyo написав:По теме - по старой памяти купил наш украинский коньяк "Тиса" 4-х звездочный, который меня года 3 назад радовал великолепными качествами. Но на сегодня скажу, что он стал примитивным шмурдяком.

Имхо Таврия (каховский) весьма неплохой - VSOP, XO

китайцы проверили французские коньяки - во всех обнаружили диэтилфталат - средство от комаров, как он туда попадает хз.... кстати в Париже коньяк хрен купишь...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4946
З нами з: 20.11.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 1121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 00:05

Re: Валютный рынок в контексте

  edvardd написав:китайцы проверили французские коньяки - во всех обнаружили диэтилфталат - средство от комаров, как он туда попадает

Диэтилфталат применяется в парфюмерии как фиксатор запаха. Это все, что нужно знать про французские (других и не бывает) коньяки :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2737
З нами з: 02.09.15
Подякував: 370 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 07:14

Re: Валютный рынок в контексте

Валютный рынок плавно просыпается.
Начинает плавно вырисовываться курс новых вершин.
Kabanchik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 319
З нами з: 27.09.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:36

  Kabanchik написав:Валютный рынок плавно просыпается.
Начинает плавно вырисовываться курс новых вершин.


...или низин. :lol:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 28.04.16
Подякував: 950 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:48

Kabanchik
- Кабанчик, вы бы поменьше публично прогнозировали. Я не отрицаю постепенной девальвации гривны и сезонный фактор - но у Вас какие-то слишком однобокие ожидания. Вы как сектант доллара прямо - если ваши прогнозы не скрытый стеб конечно :D .
di2gard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 16.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 09:58

Re: Валютный рынок в контексте

  osafly написав:Я взял сохранил страницу,не было времени досконально все изучить,прочесть и пожертвовать
Frant все ветки засыпал.Смотрите на крипте,недвиге.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 983
З нами з: 03.12.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3812381338143815
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, killerbean і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 808, 809, 810
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
8093 781418
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 10:30
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 596, 597, 598
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5974 1264986
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 14:50
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 31920
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51026)
02.01.2018 10:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.