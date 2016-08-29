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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38153816381738183819>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 614
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
392
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 16:53

  shatenerbi написав:
  centurionus написав:
  Сибарит написав:centurionus
Почти успели :)

:D Хтось з розпорядників прихворів, мабуть.
Втім темпи чималі. Так би вони працювали, як освоювали бюджет.
Через декілька банківських днів подивимось на курс гривні до долара.

Если верить Адаму Смит,эти освоенные деньги по круговороту опять в валюту?Но если опять же по нему(А.С)то график 19 числа собьется?
Кто может прокомментировать?

Освоили быстро - это ожидаемо
А вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах?
Предполагалось, что это выплаты по контрактам и тендерам, которые должны были пройти круг (выплата зарплат/оплата услуг/оплата поставщикам - покупка товаров/услуг - текущие/депозитные счета в банках, и лишь затем осесть на коррсчетах банков как излишняя ликвидность), и затем только на депосертификаты, либо другие инструменты. Как банкам удалось практически день-в-день освоенное сразу в депосертификаты вложить. Муть какая-то. Ощущение, будто это деньги подставных фирм, выигравших гос тендера на крупные суммы, и ожидающие благоприятной обстановки, чтобы конвертнуть полученное в валюту и вывести. А пока ситуация не подходящая, переждать в гос инструментах, дабы не потерять много на курсе.
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:17

Re: Валютный рынок в контексте

  kombinator написав:А вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах?
  kombinator написав:Муть какая-то. Ощущение, будто это деньги подставных фирм, выигравших гос тендера на крупные суммы, и ожидающие благоприятной обстановки, чтобы конвертнуть полученное в валюту и вывести.

Есть вариант проще - это могли быть разные деньги.
Те, что накопились у банков, привлекли на депосертификаты, чтобы помочь банкам годовую отчетность приличную показать, а деньги с ЕКС пошли на предполагаемый круг.
Возможен комбинированный вариант: деньги с ЕКС, даже переходя по цепочке из рук в руки, все равно остаются в банках, поэтому навес ликвидности в банках увеличился, и излишки ушли на депо.
В любом случае, далеко не вся эта сумма окажется на валютном рынке, а та, что окажется, окажется там не одномоментно. Можно даже утверждать, что оказавшаяся на депосертификатах гривна не предназначена для покупки валюты в ближайшее время.
Сибарит
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1
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:19

[/quote]
Освоили быстро - это ожидаемо
А вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах?
[/quote]
А откуда инфо , что всё с ЕКС( или какая-то основная часть ) осела на депосертификатах ? там zzzzz писал что 29.12 довольно крупная сумма должна быть выплачена по старым депосертификатам , может это их переразместили ?
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:48

  lincoln2 написав:
Освоили быстро - это ожидаемо
А вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах?

А откуда инфо , что всё с ЕКС( или какая-то основная часть ) осела на депосертификатах ? там zzzzz писал что 29.12 довольно крупная сумма должна быть выплачена по старым депосертификатам , может это их переразместили ?

Не всё, но портфель депо прирос существенно. С 21-го числа прирос на ~27 млрд. грн. И это не переразмещение.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
Зображення
Востаннє редагувалось kombinator в Вів 02 січ, 2018 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:48

Еще один обыкновенный рабочий день, но без МБ. Это они так с падением гривны борются?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:32

  hxbbgaf написав:Еще один обыкновенный рабочий день, но без МБ. Это они так с падением гривны борются?

Пока межбанк не работает, ничто никуда не падает.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 18:49

Re: Валютный рынок в контексте

01.01.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 5 099 млн грн. Гривна ракетой вверх?
andrey4y14
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 19:37

kombinator получается если с 01.12 (33+..) по 1.01 ( 58+..)прирост +25 ярдов...не хило так ....итого имеем половину от ЕКС в рынок , а половину - отложенный спрос...
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:24

Долярчик ..кончай торговать, - сдачу давать нечем!©
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:29

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:.....а ще хтось так сміло може поділитись успіхом/поразкою?

где-то тысяч 300-400 в плюс, без учета крипты, жаль только что фидобанкомихайловские конторы позакрывались, было бы существенно больше.
Да ещё инфляция снивелировала доход. Покупательская способность осталась +- на том же уровне.
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