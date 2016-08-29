Хтось з розпорядників прихворів, мабуть. Втім темпи чималі. Так би вони працювали, як освоювали бюджет. Через декілька банківських днів подивимось на курс гривні до долара.
Если верить Адаму Смит,эти освоенные деньги по круговороту опять в валюту?Но если опять же по нему(А.С)то график 19 числа собьется? Кто может прокомментировать?
Освоили быстро - это ожидаемо А вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах? Предполагалось, что это выплаты по контрактам и тендерам, которые должны были пройти круг (выплата зарплат/оплата услуг/оплата поставщикам - покупка товаров/услуг - текущие/депозитные счета в банках, и лишь затем осесть на коррсчетах банков как излишняя ликвидность), и затем только на депосертификаты, либо другие инструменты. Как банкам удалось практически день-в-день освоенное сразу в депосертификаты вложить. Муть какая-то. Ощущение, будто это деньги подставных фирм, выигравших гос тендера на крупные суммы, и ожидающие благоприятной обстановки, чтобы конвертнуть полученное в валюту и вывести. А пока ситуация не подходящая, переждать в гос инструментах, дабы не потерять много на курсе.
kombinator написав:А вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах?
kombinator написав:Муть какая-то. Ощущение, будто это деньги подставных фирм, выигравших гос тендера на крупные суммы, и ожидающие благоприятной обстановки, чтобы конвертнуть полученное в валюту и вывести.
Есть вариант проще - это могли быть разные деньги. Те, что накопились у банков, привлекли на депосертификаты, чтобы помочь банкам годовую отчетность приличную показать, а деньги с ЕКС пошли на предполагаемый круг. Возможен комбинированный вариант: деньги с ЕКС, даже переходя по цепочке из рук в руки, все равно остаются в банках, поэтому навес ликвидности в банках увеличился, и излишки ушли на депо. В любом случае, далеко не вся эта сумма окажется на валютном рынке, а та, что окажется, окажется там не одномоментно. Можно даже утверждать, что оказавшаяся на депосертификатах гривна не предназначена для покупки валюты в ближайшее время.
[/quote] Освоили быстро - это ожидаемо А вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах? [/quote] А откуда инфо , что всё с ЕКС( или какая-то основная часть ) осела на депосертификатах ? там zzzzz писал что 29.12 довольно крупная сумма должна быть выплачена по старым депосертификатам , может это их переразместили ?
Освоили быстро - это ожидаемо А вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах?
А откуда инфо , что всё с ЕКС( или какая-то основная часть ) осела на депосертификатах ? там zzzzz писал что 29.12 довольно крупная сумма должна быть выплачена по старым депосертификатам , может это их переразместили ?
Долярчик написав:.....а ще хтось так сміло може поділитись успіхом/поразкою?
где-то тысяч 300-400 в плюс, без учета крипты, жаль только что фидобанкомихайловские конторы позакрывались, было бы существенно больше. Да ещё инфляция снивелировала доход. Покупательская способность осталась +- на том же уровне.