Додано: Вів 02 січ, 2018 16:53

shatenerbi написав: centurionus написав: Сибарит написав: centurionus

Почти успели Почти успели

Хтось з розпорядників прихворів, мабуть.

Втім темпи чималі. Так би вони працювали, як освоювали бюджет.

Через декілька банківських днів подивимось на курс гривні до долара. Хтось з розпорядників прихворів, мабуть.Втім темпи чималі. Так би вони працювали, як освоювали бюджет.Через декілька банківських днів подивимось на курс гривні до долара.

Если верить Адаму Смит,эти освоенные деньги по круговороту опять в валюту?Но если опять же по нему(А.С)то график 19 числа собьется?

Кто может прокомментировать? Если верить Адаму Смит,эти освоенные деньги по круговороту опять в валюту?Но если опять же по нему(А.С)то график 19 числа собьется?Кто может прокомментировать?

Освоили быстро - это ожидаемоА вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах?Предполагалось, что это выплаты по контрактам и тендерам, которые должны были пройти круг (выплата зарплат/оплата услуг/оплата поставщикам - покупка товаров/услуг - текущие/депозитные счета в банках, и лишь затем осесть на коррсчетах банков как излишняя ликвидность), и затем только на депосертификаты, либо другие инструменты. Как банкам удалось практически день-в-день освоенное сразу в депосертификаты вложить. Муть какая-то. Ощущение, будто это деньги подставных фирм, выигравших гос тендера на крупные суммы, и ожидающие благоприятной обстановки, чтобы конвертнуть полученное в валюту и вывести. А пока ситуация не подходящая, переждать в гос инструментах, дабы не потерять много на курсе.