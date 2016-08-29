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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3816381738183819>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 614
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
392
Всього голосів : 614
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:34

Re: Валютный рынок в контексте

  Сибарит написав:Возможен комбинированный вариант: деньги с ЕКС, даже переходя по цепочке из рук в руки, все равно остаются в банках, поэтому навес ликвидности в банках увеличился, и излишки ушли на депо.
В любом случае, далеко не вся эта сумма окажется на валютном рынке, а та, что окажется, окажется там не одномоментно.

Правильно. Втім є один момент - "відкати". Популярний доларовий кеш, звичайно. І не всі "бенефіціари" розмістять їх на рахунках (родичів, скажімо).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:41

еврик и золото пампят неподеццки неделю уже... какие мысли что дальше ? по еврику будет перехай сентября (1.2090) ?
pritartem
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:48

  Долярчик написав:а ще хтось так сміло може поділитись успіхом/поразкою?


Расходы в этом году выросли процентов на 50. Спасибо дяде Гройсману за его минимальную зарплату, спасибо дорогой Новой Почте, их идея округлять до верхнего уровня тариф объемных их конченых килограмм просто замечательная для Новой Почты - теперь 21 килограмм идет по цене 30, очень помогло почистить карманы. Спасибо Порошенко и его Вовку за новые тарифы на свет. Спасибо хрен знает кому за дорогой злотый, в результате чего реализация польского товара уменьшилась в два раза.

Но поскольку переключились почти полностью на дисконтные и почти секондовые товары, где реально высокая наценка, держимся, продаем меньше, зарабатываем также. На реальный дисконт, который слила за бесценок фабрика невозможно ставить наценку в 50 процентов, люди начинают коситься и подозревать, что их обманывают, приходится ставить хотя бы 100 процентов наценки. За счет этого прОцента и выживаем.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:55

Устенко вангует бакс па 35 как не черный сценарий :mrgreen:
http://finbalance.com.ua/news/35-hrn_dol--tse-shche-ne-chorniy-stsenariy-riziki-pripinennya-spivpratsi-z-MVF
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 02 січ, 2018 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:55

  kombinator написав:
  lincoln2 написав:
Освоили быстро - это ожидаемо
А вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах?

А откуда инфо , что всё с ЕКС( или какая-то основная часть ) осела на депосертификатах ? там zzzzz писал что 29.12 довольно крупная сумма должна быть выплачена по старым депосертификатам , может это их переразместили ?

Не всё, но портфель депо прирос существенно. С 21-го числа прирос на ~27 млрд. грн. И это не переразмещение.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
Зображення


Это означает что деньги упали на р/с организаций , так как шли с бюджета - то подвисли на корсчетах банков , банки не упустили возможности разместить "ненужные" деньги в НБУ под мизерные проценты , больше применение коротким деньгам не нашли .

Потом эти деньги бухнуться на валютный рынок . И может быть неприятный сценарий пока одни себе устроили месяц бухарь , остальные попытаются затариться на тонком рынке ...

для оленей может быть "караул,караул" ...
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 21:36

  freeze написав:
  Долярчик написав:а ще хтось так сміло може поділитись успіхом/поразкою?


Расходы в этом году выросли процентов на 50. Спасибо дяде Гройсману за его минимальную зарплату, спасибо дорогой Новой Почте, их идея округлять до верхнего уровня тариф объемных их конченых килограмм просто замечательная для Новой Почты - теперь 21 килограмм идет по цене 30, очень помогло почистить карманы. Спасибо Порошенко и его Вовку за новые тарифы на свет.

Ну всё плохо, просто плохо, всё ужасно.
А Новая Почта у нас одна служба доставки ? :)
Объёмные товары Новая Почта в прошлом году начала округлять или всегда так делала ? :)
Бизнесменам такое округление почистило все карманы, прям Новый Год встречали с краюшкой хлеба, на который налили остатки подсолнечного масла :)
P.S. В нашем районе и сегодня салютами бахали, наверное, хлебом питались, но салюты закупили :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:03

Re: Валютный рынок в контексте

  freeze написав:На реальный дисконт, который слила за бесценок фабрика невозможно ставить наценку в 50 процентов, люди начинают коситься и подозревать, что их обманывают, приходится ставить хотя бы 100 процентов наценки.

:lol: Є таке явище. Ще можуть додати "Це точно Китай, не оригінал". :evil:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:09

  pesikot написав:Объёмные товары Новая Почта в прошлом году начала округлять или всегда так делала ?


В прошлом 2017 году начала так считать, раньше меряли линейкой, сейчас на глаз округляют до 20, до 30.

  pesikot написав:Ну всё плохо, просто плохо, всё ужасно.

Не всё плохо. Но плохого много.

  pesikot написав:Бизнесменам такое округление почистило все карманы,


Подсчитал где-то тысячу баксов сверху взяли в этом году дополнительно почтари, не так чтобы критично. Но таких тем и стоящих над карманом много.
Интайм всё теряет постоянно плюс из Харькова до Одессы на третий-четвертый день экспресс-доставка. Мист-Экспресс тормозА - летом неделю везли паллету из центрального своего терминала в Одессе на отделение на 7 километре, и еще издевались - то у них интернета на терминале нет, то к телефону никто там не подходит ни у кого не могут спросить где паллета.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:24

...якби ви знали паничі........(с)

......дуже перепрошую! - але чим більше мої пости будуть терти, тим більше я їх буду кидати!!!.....(аж до бану! :mrgreen: )

........судіть самі: зрада/перемога?

... успіх там, де ним вміють ділитись!

....значіть, дивіться МОЮ КАРТИНУ МАСЛОМ!
1)....зробив підрахуя за грудень(чорна виручка) - мінус 2200грн. відносно позаминулорічного грудня! - РОЗЧАРУВАННЯ! :(
2)....тоді, зробив підрахуя за рік! - мінус, майже 8000грн., відносно позаминулорічного року! - РОЗЧАРУВАННЯ(засумував) :(
3).....тоді, відняв річну(чорну) виручку від загальної суми(за рік) річних закупівель товару(а я зразу доларовий товар переводжу по поточному курсу, який є на той день, коли прийшов товар і записую зразу витрати на товар в грн) вийшло, що я, приблизно, на 15% стратив на товар менше, ніж позаминулий рік! - тобто, НІБИ, "брудної" гривні в мене стало на 15% більше! - РАДІСТЬ! :D..... але згадавши, про інфляцію за рік, особливо, НА ПРОДУКТИ, зрозумів, що я якщо не в мінусі(по купівельній спроможності), то максимум, топчуся на місці... :roll: (вже мовчу,про податки, які вже зросли в цьому міс. і оренда, яка двічі за рік піднімалась на 15 і 12%)
.....а ще хтось так сміло може поділитись успіхом/поразкою?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 22:25

Речь идёт о цифровой валюте, которую разрабатывает консорциум десяти крупнейших частных банков. Было несколько коротких сообщений о том, что работа над этой цифровой валютой, получившей условное название utility settlement coin (USC), уже завершается. В следующем году она должна быть согласована в центробанках тех стран, банки которых участвуют в консорциуме. Вот эти десять банков: UBS, BNY Mellon, Deutsche Bank, Santander, Barclays, CIBC, Credit Suisse, HSBC, MUFG и State Street. Согласовывать новую цифровую валюту им придётся в ФРС США, ЕЦБ, Национальном банке Швейцарии, Банке Англии, Банке Японии, Банке Канады. Это те самые центробанки, о которых я уже не раз писал как об участниках картеля центробанков (ЦБ-6), работающего над постепенным переходом мировой финансовой системы к единой наднациональной валюте. Думаю, что USC – прототип будущей наднациональной валюты

Таки о фениксе не пустые слова?
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