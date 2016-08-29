Додано: Вів 02 січ, 2018 20:48

Долярчик написав: а ще хтось так сміло може поділитись успіхом/поразкою? а ще хтось так сміло може поділитись успіхом/поразкою?

Расходы в этом году выросли процентов на 50. Спасибо дяде Гройсману за его минимальную зарплату, спасибо дорогой Новой Почте, их идея округлять до верхнего уровня тариф объемных их конченых килограмм просто замечательная для Новой Почты - теперь 21 килограмм идет по цене 30, очень помогло почистить карманы. Спасибо Порошенко и его Вовку за новые тарифы на свет. Спасибо хрен знает кому за дорогой злотый, в результате чего реализация польского товара уменьшилась в два раза.Но поскольку переключились почти полностью на дисконтные и почти секондовые товары, где реально высокая наценка, держимся, продаем меньше, зарабатываем также. На реальный дисконт, который слила за бесценок фабрика невозможно ставить наценку в 50 процентов, люди начинают коситься и подозревать, что их обманывают, приходится ставить хотя бы 100 процентов наценки. За счет этого прОцента и выживаем.