Сибарит написав: Возможен комбинированный вариант: деньги с ЕКС, даже переходя по цепочке из рук в руки, все равно остаются в банках, поэтому навес ликвидности в банках увеличился, и излишки ушли на депо.

Правильно. Втім є один момент - "відкати". Популярний доларовий кеш, звичайно. І не всі "бенефіціари" розмістять їх на рахунках (родичів, скажімо). Правильно. Втім є один момент - "відкати". Популярний доларовий кеш, звичайно. І не всі "бенефіціари" розмістять їх на рахунках (родичів, скажімо).

