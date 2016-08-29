RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3816381738183819

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 615
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
393
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 00:01

  Сибарит написав:
  kombinator написав:А вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах?
  kombinator написав:Муть какая-то. Ощущение, будто это деньги подставных фирм, выигравших гос тендера на крупные суммы, и ожидающие благоприятной обстановки, чтобы конвертнуть полученное в валюту и вывести.

Есть вариант проще - это могли быть разные деньги.
Те, что накопились у банков, привлекли на депосертификаты, чтобы помочь банкам годовую отчетность приличную показать, а деньги с ЕКС пошли на предполагаемый круг.
Возможен комбинированный вариант: деньги с ЕКС, даже переходя по цепочке из рук в руки, все равно остаются в банках, поэтому навес ликвидности в банках увеличился, и излишки ушли на депо.
В любом случае, далеко не вся эта сумма окажется на валютном рынке, а та, что окажется, окажется там не одномоментно. Можно даже утверждать, что оказавшаяся на депосертификатах гривна не предназначена для покупки валюты в ближайшее время.


Да,конечно, подчеркнул в сообщении,не вся сумма(само собой разумеется)окажется на рынке,если не считать откатов,из-за которых беготня и начинается.
Kombinator и Сибарит вам спасибо за аналитику :!: ,пусть иногда с сомненьями,но на трезву голову,сейчас с этим тяжело :wink:
Плюсую обоим!
P.S Ух ты,рад за вас, только увидел +сы,ответ Сибарита может попасть в топ ответов и претендовать на "лучший ответ за прошлую неделю"
Востаннє редагувалось shatenerbi в Сер 03 січ, 2018 00:15, всього редагувалось 2 разів.
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1338
З нами з: 01.07.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:33

  Долярчик написав:.....а ще хтось так сміло може поділитись успіхом/поразкою?

Где-то четверть ляма за год в "+". Не Бог весть что, но "сойдёт для сельской местности"(с). Сюдой вошли и валютные "перезаходы" по типу "зима (продаж) - лето (скупка)", и шу-шуть депо (так, чтобы вкус не забыть :mrgreen: ), и стабильный доход от залоговых ссуд. Ну и ЗП, куда же без неё. В общем, насыщенный был год. Поглядим, что этот занесёт...
Тем временем харьковские начинают серединку первой недели года следующим образом: $ 28.03/28.13.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 25%/USD 70%/XAG 4%/XAU 1%
slot
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 1874
З нами з: 14.04.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 09:35

  hxbbgaf написав:Еще один обыкновенный рабочий день, но без МБ. Это они так с падением гривны борются?

Вам было велено забиться под лавку на золотой ветке и на этом форуме не появляться! :mrgreen:

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60470
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3545 раз.
Подякували: 6805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:05

Возмещение НДС в декабре немного придержали.

В целом в декабре показатель возмещения НДС сократился на 81 млн грн – до 11,34 млрд грн, тогда как в ноябре этот показатель вырос на 17%.

Как сообщалось, по итогам января-ноября 2017 года в счет возмещения налога на добавленную стоимость было выплачено 108,72 млрд грн, что на 38,6% превысило показатели 11 месяцев 2016 года, в том числе в ноябре возмещение составло 11,421 млрд грн по сравнению с 9,729 млрд грн в октябре. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3042660


Ожидалось возмещение НДС в декабре 13,4 , точнее ГФС получило заявок на эту сумму
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26295
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2504 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:18

Re: Валютный рынок в контексте

За 10 минут доллар на 10 коп на межбанке уже похудел.
В тёплые долины?))
NoNaMe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 547
З нами з: 22.01.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:19

NoNaMe
В оливье :mrgreen:

Уже -15 коп
Востаннє редагувалось zzzzzz в Сер 03 січ, 2018 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26295
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2504 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:26

:mrgreen:
  zzzzzz написав:NoNaMe
В оливье :mrgreen:
Rainbow
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 10:57

  slot написав:
  Долярчик написав:.....а ще хтось так сміло може поділитись успіхом/поразкою?

Где-то четверть ляма за год в "+". Не Бог весть что, но "сойдёт для сельской местности"(с). Сюдой вошли и валютные "перезаходы" по типу "зима (продаж) - лето (скупка)", и шу-шуть депо (так, чтобы вкус не забыть :mrgreen: ), и стабильный доход от залоговых ссуд. Ну и ЗП, куда же без неё. В общем, насыщенный был год. Поглядим, что этот занесёт...
Тем временем харьковские начинают серединку первой недели года следующим образом: $ 28.03/28.13.

...ну, якщо ще порахувати доходи крім зряплати, такі, як % по депо і продаж долара(купленого влітку), то я ще можу з сім'єю, злітати два рази в Єгипет по горящих путівках :D
....але, я той дохід залив у бетон! :D

п. с......цікаво, а що можуть сказати на це люди, які "живуть на одну зарплату", або пенсіонери?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 19.10.15
Подякував: 29 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3816381738183819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrey4y14 і 3 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 810, 811, 812
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
8114 786166
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 січ, 2018 10:48
jump
Валютный рынок в мире 1 ... 596, 597, 598
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
5977 1265385
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2018 13:39
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 31944
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (2972)
03.01.2018 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.