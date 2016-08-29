Сибарит написав:

kombinator написав: А вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах? А вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах?

kombinator написав: Муть какая-то. Ощущение, будто это деньги подставных фирм, выигравших гос тендера на крупные суммы, и ожидающие благоприятной обстановки, чтобы конвертнуть полученное в валюту и вывести. Муть какая-то. Ощущение, будто это деньги подставных фирм, выигравших гос тендера на крупные суммы, и ожидающие благоприятной обстановки, чтобы конвертнуть полученное в валюту и вывести.

В любом случае, далеко не вся эта сумма окажется на валютном рынке

Есть вариант проще - это могли быть разные деньги.Те, что накопились у банков, привлекли на депосертификаты, чтобы помочь банкам годовую отчетность приличную показать, а деньги с ЕКС пошли на предполагаемый круг.Возможен комбинированный вариант: деньги с ЕКС, даже переходя по цепочке из рук в руки, все равно остаются в банках, поэтому навес ликвидности в банках увеличился, и излишки ушли на депо., а та, что окажется, окажется там не одномоментно. Можно даже утверждать, что оказавшаяся на депосертификатах гривна не предназначена для покупки валюты в ближайшее время.