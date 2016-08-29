kombinator написав:А вот с чего это так быстро все это осело на депосертификатах?
kombinator написав:Муть какая-то. Ощущение, будто это деньги подставных фирм, выигравших гос тендера на крупные суммы, и ожидающие благоприятной обстановки, чтобы конвертнуть полученное в валюту и вывести.
Есть вариант проще - это могли быть разные деньги. Те, что накопились у банков, привлекли на депосертификаты, чтобы помочь банкам годовую отчетность приличную показать, а деньги с ЕКС пошли на предполагаемый круг. Возможен комбинированный вариант: деньги с ЕКС, даже переходя по цепочке из рук в руки, все равно остаются в банках, поэтому навес ликвидности в банках увеличился, и излишки ушли на депо. В любом случае, далеко не вся эта сумма окажется на валютном рынке, а та, что окажется, окажется там не одномоментно. Можно даже утверждать, что оказавшаяся на депосертификатах гривна не предназначена для покупки валюты в ближайшее время.
Да,конечно, подчеркнул в сообщении,не вся сумма(само собой разумеется)окажется на рынке,если не считать откатов,из-за которых беготня и начинается. Kombinator и Сибарит вам спасибо за аналитику ,пусть иногда с сомненьями,но на трезву голову,сейчас с этим тяжело Плюсую обоим! P.S Ух ты,рад за вас, только увидел +сы,ответ Сибарита может попасть в топ ответов и претендовать на "лучший ответ за прошлую неделю"
Востаннє редагувалось shatenerbi в Сер 03 січ, 2018 00:15, всього редагувалось 2 разів.
Долярчик написав:.....а ще хтось так сміло може поділитись успіхом/поразкою?
Где-то четверть ляма за год в "+". Не Бог весть что, но "сойдёт для сельской местности"(с). Сюдой вошли и валютные "перезаходы" по типу "зима (продаж) - лето (скупка)", и шу-шуть депо (так, чтобы вкус не забыть ), и стабильный доход от залоговых ссуд. Ну и ЗП, куда же без неё. В общем, насыщенный был год. Поглядим, что этот занесёт... Тем временем харьковские начинают серединку первой недели года следующим образом: $ 28.03/28.13.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням! UAH 25%/USD 70%/XAG 4%/XAU 1%
В целом в декабре показатель возмещения НДС сократился на 81 млн грн – до 11,34 млрд грн, тогда как в ноябре этот показатель вырос на 17%.
Как сообщалось, по итогам января-ноября 2017 года в счет возмещения налога на добавленную стоимость было выплачено 108,72 млрд грн, что на 38,6% превысило показатели 11 месяцев 2016 года, в том числе в ноябре возмещение составло 11,421 млрд грн по сравнению с 9,729 млрд грн в октябре. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3042660
Ожидалось возмещение НДС в декабре 13,4 , точнее ГФС получило заявок на эту сумму
Долярчик написав:.....а ще хтось так сміло може поділитись успіхом/поразкою?
Где-то четверть ляма за год в "+". Не Бог весть что, но "сойдёт для сельской местности"(с). Сюдой вошли и валютные "перезаходы" по типу "зима (продаж) - лето (скупка)", и шу-шуть депо (так, чтобы вкус не забыть ), и стабильный доход от залоговых ссуд. Ну и ЗП, куда же без неё. В общем, насыщенный был год. Поглядим, что этот занесёт... Тем временем харьковские начинают серединку первой недели года следующим образом: $ 28.03/28.13.
...ну, якщо ще порахувати доходи крім зряплати, такі, як % по депо і продаж долара(купленого влітку), то я ще можу з сім'єю, злітати два рази в Єгипет по горящих путівках ....але, я той дохід залив у бетон!
п. с......цікаво, а що можуть сказати на це люди, які "живуть на одну зарплату", або пенсіонери?