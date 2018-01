Додано: Сер 03 січ, 2018 21:21

заметил,что многие не понимают "станом на ...(число)" и "станом за...(число

)".Бывают среди них и бухгалтера-самозванцы.

- LOL!!! Не понял, что сказать-то хотели, сами-то поняли?Знаю:Станом наСтаном за [число] - это для "дурного хутора" (sorry for my French)Думаю это следствие проблемы ускоренной украинизации...