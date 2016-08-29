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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3822382338243825

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 615
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
393
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:48

  Долярчик написав:
  ЛАД написав:
  serega_rubin написав:..............
В этом году буду пробовать абсолютно новые для себя направления повышения доходов.

Такой дружный и активный интерес! :)

.....навіть, я не насмілився спитати :D.... бо, переважно, натрапляю на такі відповіді:
- сам думай
- може ще тобі ключі дати....
- а не пішов би ти лісом
... і т. п. :mrgreen:
.... а, справді, хотілось би почути, хоча б напрямок, типу: будова.... виготовлення бруківки...... переробка пластику... магазин з таким-то товаром...... твердопалевні, або електричні котли..... і т. д. :roll:

Всё просто, никаких секретов... но и планов много:
- соскочить с аренды в свою недвижимость, годовой эффект +150к к годовому доходу. Получается инвестиция более интересная чем банковский депозит.
- повысить капитализацию (и снизить свои расходы) этой недвижимости за счет всяких энергоэффективных мероприятий, частично финансируемых за счет грантов (+10к за счет уменьшения расходов).
- заменить одну из старых машин в семье с двигателем внутреннего сгорания на более свежий электромобиль. (Отмена НДС сделала этот шаг рентабельным в 2018, за счет паритета цен) +30к за счет уменьшения транспортных расходов.
- зафиксировать текущий зеленый тариф, купив СЭС в "беспроцентный" кредит (с надеждой на высоковероятное инфляционное обесценивание тела кредита). Получается либо выхожу в 0 за 2-4 года, а дальше 15 лет бесплатное электричество, либо даже низковероятный плюс сразу.
- мелкооптовая дистрибьюция товара для детей (торговлей еще не занимался, но есть эксклюзив). Ожидаю от +20к до +100к за первый год.
- открытие интернет магазина (давно хотел попробовать, тут хотя бы в 0 выйти)
- простое андроид приложение для детей (проба рынка).
- подготовка площадки (помещение и оборудование) для более интересного и почти уникального проекта в 2019 году.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:00

  serega_rubin написав:Всё просто, никаких секретов... но и планов много:


))) https://www.youtube.com/watch?v=sfd3gupCAeg

В целом очень разумно.
Есть сомнения по желаемым цифрам в сфере мелкооптовой торговли, особенно если опыта ранее не было, и по интернет-магазину на ноль. Но тем интереснее в следующем январе будет прочитать ваш итог по году.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:21

Мизантрóп
заметил,что многие не понимают "станом на ...(число)" и "станом за...(число
)".Бывают среди них и бухгалтера-самозванцы.

- LOL!!! Не понял, что сказать-то хотели, сами-то поняли?
Знаю:
Станом на
http://onlinecorrector.com.ua/%d1%81%d1 ... %be%d0%bc/

Станом за [число] - это для "дурного хутора" (sorry for my French)

Думаю это следствие проблемы ускоренной украинизации...
Востаннє редагувалось Hogtown в Сер 03 січ, 2018 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:32

  serega_rubin написав:...........
- заменить одну из старых машин в семье с двигателем внутреннего сгорания на более свежий электромобиль. (Отмена НДС сделала этот шаг рентабельным в 2018, за счет паритета цен) +30к за счет уменьшения транспортных расходов.
- зафиксировать текущий зеленый тариф, купив СЭС в "беспроцентный" кредит (с надеждой на высоковероятное инфляционное обесценивание тела кредита). Получается либо выхожу в 0 за 2-4 года, а дальше 15 лет бесплатное электричество, либо даже низковероятный плюс сразу.
.......

Электромобили достаточно дОроги. Дешёвые Ниссаны - б/ушные, не знаю, на сколько там хватит батареи.
СЭС - для себя (для самообеспечения) или что-то большее? в частном доме или квартире?
Основное у Вас всё же не повышение доходов, а снижение расходов. :) Хотя результат (для кармана :) ) одинаков и цифры существенные. Хотя смущает +150к экономии за счёт замены аренды на собственное жильё (возможно, для Киева это и реальная цифра).

freeze
Есть сомнения по желаемым цифрам в сфере мелкооптовой торговли, особенно если опыта ранее не было, и по интернет-магазину на ноль. Но тем интереснее в следующем январе будет прочитать ваш итог по году.

По торговле от 20.000 грн за год - достаточно скромно. 100.000, наверно, многовато. Хотя, конечно, зависит от товара.
По интернет-магазину ничего сказать не могу, не знаю. Почитать через год будет интересно.
ЛАД
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