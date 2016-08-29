Додано: Сер 03 січ, 2018 20:48

Долярчик написав: ЛАД написав: serega_rubin написав: ..............

В этом году буду пробовать абсолютно новые для себя направления повышения доходов. ..............В этом году буду пробовать абсолютно новые для себя направления повышения доходов.

Такой дружный и активный интерес! Такой дружный и активный интерес!

.....навіть, я не насмілився спитати .... бо, переважно, натрапляю на такі відповіді:

- сам думай

- може ще тобі ключі дати....

- а не пішов би ти лісом

... і т. п.

.... а, справді, хотілось би почути, хоча б напрямок, типу: будова.... виготовлення бруківки...... переробка пластику... магазин з таким-то товаром...... твердопалевні, або електричні котли..... і т. д. .....навіть, я не насмілився спитати.... бо, переважно, натрапляю на такі відповіді:- сам думай- може ще тобі ключі дати....- а не пішов би ти лісом... і т. п..... а, справді, хотілось би почути, хоча б напрямок, типу: будова.... виготовлення бруківки...... переробка пластику... магазин з таким-то товаром...... твердопалевні, або електричні котли..... і т. д.

Всё просто, никаких секретов... но и планов много:- соскочить с аренды в свою недвижимость, годовой эффект +150к к годовому доходу. Получается инвестиция более интересная чем банковский депозит.- повысить капитализацию (и снизить свои расходы) этой недвижимости за счет всяких энергоэффективных мероприятий, частично финансируемых за счет грантов (+10к за счет уменьшения расходов).- заменить одну из старых машин в семье с двигателем внутреннего сгорания на более свежий электромобиль. (Отмена НДС сделала этот шаг рентабельным в 2018, за счет паритета цен) +30к за счет уменьшения транспортных расходов.- зафиксировать текущий зеленый тариф, купив СЭС в "беспроцентный" кредит (с надеждой на высоковероятное инфляционное обесценивание тела кредита). Получается либо выхожу в 0 за 2-4 года, а дальше 15 лет бесплатное электричество, либо даже низковероятный плюс сразу.- мелкооптовая дистрибьюция товара для детей (торговлей еще не занимался, но есть эксклюзив). Ожидаю от +20к до +100к за первый год.- открытие интернет магазина (давно хотел попробовать, тут хотя бы в 0 выйти)- простое андроид приложение для детей (проба рынка).- подготовка площадки (помещение и оборудование) для более интересного и почти уникального проекта в 2019 году.