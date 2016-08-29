serega_rubin написав:.............. В этом году буду пробовать абсолютно новые для себя направления повышения доходов.
Такой дружный и активный интерес!
.....навіть, я не насмілився спитати .... бо, переважно, натрапляю на такі відповіді: - сам думай - може ще тобі ключі дати.... - а не пішов би ти лісом ... і т. п. .... а, справді, хотілось би почути, хоча б напрямок, типу: будова.... виготовлення бруківки...... переробка пластику... магазин з таким-то товаром...... твердопалевні, або електричні котли..... і т. д.
Всё просто, никаких секретов... но и планов много: - соскочить с аренды в свою недвижимость, годовой эффект +150к к годовому доходу. Получается инвестиция более интересная чем банковский депозит. - повысить капитализацию (и снизить свои расходы) этой недвижимости за счет всяких энергоэффективных мероприятий, частично финансируемых за счет грантов (+10к за счет уменьшения расходов). - заменить одну из старых машин в семье с двигателем внутреннего сгорания на более свежий электромобиль. (Отмена НДС сделала этот шаг рентабельным в 2018, за счет паритета цен) +30к за счет уменьшения транспортных расходов. - зафиксировать текущий зеленый тариф, купив СЭС в "беспроцентный" кредит (с надеждой на высоковероятное инфляционное обесценивание тела кредита). Получается либо выхожу в 0 за 2-4 года, а дальше 15 лет бесплатное электричество, либо даже низковероятный плюс сразу. - мелкооптовая дистрибьюция товара для детей (торговлей еще не занимался, но есть эксклюзив). Ожидаю от +20к до +100к за первый год. - открытие интернет магазина (давно хотел попробовать, тут хотя бы в 0 выйти) - простое андроид приложение для детей (проба рынка). - подготовка площадки (помещение и оборудование) для более интересного и почти уникального проекта в 2019 году.
В целом очень разумно. Есть сомнения по желаемым цифрам в сфере мелкооптовой торговли, особенно если опыта ранее не было, и по интернет-магазину на ноль. Но тем интереснее в следующем январе будет прочитать ваш итог по году.
serega_rubin написав:........... - заменить одну из старых машин в семье с двигателем внутреннего сгорания на более свежий электромобиль. (Отмена НДС сделала этот шаг рентабельным в 2018, за счет паритета цен) +30к за счет уменьшения транспортных расходов. - зафиксировать текущий зеленый тариф, купив СЭС в "беспроцентный" кредит (с надеждой на высоковероятное инфляционное обесценивание тела кредита). Получается либо выхожу в 0 за 2-4 года, а дальше 15 лет бесплатное электричество, либо даже низковероятный плюс сразу. .......
Электромобили достаточно дОроги. Дешёвые Ниссаны - б/ушные, не знаю, на сколько там хватит батареи. СЭС - для себя (для самообеспечения) или что-то большее? в частном доме или квартире? Основное у Вас всё же не повышение доходов, а снижение расходов. Хотя результат (для кармана ) одинаков и цифры существенные. Хотя смущает +150к экономии за счёт замены аренды на собственное жильё (возможно, для Киева это и реальная цифра).
freeze
Есть сомнения по желаемым цифрам в сфере мелкооптовой торговли, особенно если опыта ранее не было, и по интернет-магазину на ноль. Но тем интереснее в следующем январе будет прочитать ваш итог по году.
По торговле от 20.000 грн за год - достаточно скромно. 100.000, наверно, многовато. Хотя, конечно, зависит от товара. По интернет-магазину ничего сказать не могу, не знаю. Почитать через год будет интересно.