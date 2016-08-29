serega_rubin написав:.............. В этом году буду пробовать абсолютно новые для себя направления повышения доходов.
Такой дружный и активный интерес!
.....навіть, я не насмілився спитати .... бо, переважно, натрапляю на такі відповіді: - сам думай - може ще тобі ключі дати.... - а не пішов би ти лісом ... і т. п. .... а, справді, хотілось би почути, хоча б напрямок, типу: будова.... виготовлення бруківки...... переробка пластику... магазин з таким-то товаром...... твердопалевні, або електричні котли..... і т. д.
Всё просто, никаких секретов... но и планов много: - соскочить с аренды в свою недвижимость, годовой эффект +150к к годовому доходу. Получается инвестиция более интересная чем банковский депозит. - повысить капитализацию (и снизить свои расходы) этой недвижимости за счет всяких энергоэффективных мероприятий, частично финансируемых за счет грантов (+10к за счет уменьшения расходов). - заменить одну из старых машин в семье с двигателем внутреннего сгорания на более свежий электромобиль. (Отмена НДС сделала этот шаг рентабельным в 2018, за счет паритета цен) +30к за счет уменьшения транспортных расходов. - зафиксировать текущий зеленый тариф, купив СЭС в "беспроцентный" кредит (с надеждой на высоковероятное инфляционное обесценивание тела кредита). Получается либо выхожу в 0 за 2-4 года, а дальше 15 лет бесплатное электричество, либо даже низковероятный плюс сразу. - мелкооптовая дистрибьюция товара для детей (торговлей еще не занимался, но есть эксклюзив). Ожидаю от +20к до +100к за первый год. - открытие интернет магазина (давно хотел попробовать, тут хотя бы в 0 выйти) - простое андроид приложение для детей (проба рынка). - подготовка площадки (помещение и оборудование) для более интересного и почти уникального проекта в 2019 году.
В целом очень разумно. Есть сомнения по желаемым цифрам в сфере мелкооптовой торговли, особенно если опыта ранее не было, и по интернет-магазину на ноль. Но тем интереснее в следующем январе будет прочитать ваш итог по году.
serega_rubin написав:........... - заменить одну из старых машин в семье с двигателем внутреннего сгорания на более свежий электромобиль. (Отмена НДС сделала этот шаг рентабельным в 2018, за счет паритета цен) +30к за счет уменьшения транспортных расходов. - зафиксировать текущий зеленый тариф, купив СЭС в "беспроцентный" кредит (с надеждой на высоковероятное инфляционное обесценивание тела кредита). Получается либо выхожу в 0 за 2-4 года, а дальше 15 лет бесплатное электричество, либо даже низковероятный плюс сразу. .......
Электромобили достаточно дОроги. Дешёвые Ниссаны - б/ушные, не знаю, на сколько там хватит батареи. СЭС - для себя (для самообеспечения) или что-то большее? в частном доме или квартире? Основное у Вас всё же не повышение доходов, а снижение расходов. Хотя результат (для кармана ) одинаков и цифры существенные. Хотя смущает +150к экономии за счёт замены аренды на собственное жильё (возможно, для Киева это и реальная цифра).
freeze
Есть сомнения по желаемым цифрам в сфере мелкооптовой торговли, особенно если опыта ранее не было, и по интернет-магазину на ноль. Но тем интереснее в следующем январе будет прочитать ваш итог по году.
По торговле от 20.000 грн за год - достаточно скромно. 100.000, наверно, многовато. Хотя, конечно, зависит от товара. По интернет-магазину ничего сказать не могу, не знаю. Почитать через год будет интересно.
edvardd написав:могу ошибаться, но по евро мы вершину отработали...
Доллар соскучился по позитиву
Благодаря многолетнему подъему немецкой экономики, заметно ускорившемуся во второй половине 2017 года, в Германии по итогам 2017 года зафиксированы рекордно низкая безработица и рекордно высокая занятость. На 2018 год ведущие экономические институты предсказывают дальнейшее ускорение темпов роста ВВП Германии.
Комиссия ЕС ожидает сильнейший за 10 лет рост экономики еврозоны
....дивлюсь, що багато хто думає, що пік курсу доляра припаде на поточний місяць, а моя думка, що на наступний(або вже проїхали ) ....бо, було б дуже примітивно "повторювати" пік курсу через тиждень-другий, як минулоріч!
п. с....... хоч, ще якась думка закрадається і на березень
zzzzzz написав:Нафтогаз проиграл Газпрому и теперь должен выплатить $2 млрд ...
В смысле "проиграл"? Мордорцы хотели за газ, поставленный во 2-м квартале 2014-го, 485 долл/тыс. м. куб, а надо будет заплатить по 352 долл/тыс. м. куб., т.е. разницу в те самые 2+% ярда баков, а не требуемые орками 3,2+% ярда. 2+% ярда $, как мне кажется, меньше, чем 3,2+% ярда $, или что-то в арифметике изменилось? Опять же, поставки газа в лугандон - за счёт Немытой. За многоярдовые предъявы орков по "бери или плати" можно забыть. Так что не "проиграли", а отделались сравнительно "легким испугом". А впереди есчё решение по транзиту, по результатам которого вполне себе возможно получить неуемную эйфорию вместо "легкого испуга". Но мордор, при условии, что надо будет платить, просто "отморозится" по типу ЮКОСа, и тадой те самые 2+% ярда $ уйдут во "взаимозачёт". Але то таке... В общем, поглядим. И за валюту. Харьковские начали день следующим образом: $ 27.96/28.07
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням! UAH 25%/USD 70%/XAG 4%/XAU 1%