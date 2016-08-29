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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3823382438253826>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 615
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
393
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 20:48

  Долярчик написав:
  ЛАД написав:
  serega_rubin написав:..............
В этом году буду пробовать абсолютно новые для себя направления повышения доходов.

Такой дружный и активный интерес! :)

.....навіть, я не насмілився спитати :D.... бо, переважно, натрапляю на такі відповіді:
- сам думай
- може ще тобі ключі дати....
- а не пішов би ти лісом
... і т. п. :mrgreen:
.... а, справді, хотілось би почути, хоча б напрямок, типу: будова.... виготовлення бруківки...... переробка пластику... магазин з таким-то товаром...... твердопалевні, або електричні котли..... і т. д. :roll:

Всё просто, никаких секретов... но и планов много:
- соскочить с аренды в свою недвижимость, годовой эффект +150к к годовому доходу. Получается инвестиция более интересная чем банковский депозит.
- повысить капитализацию (и снизить свои расходы) этой недвижимости за счет всяких энергоэффективных мероприятий, частично финансируемых за счет грантов (+10к за счет уменьшения расходов).
- заменить одну из старых машин в семье с двигателем внутреннего сгорания на более свежий электромобиль. (Отмена НДС сделала этот шаг рентабельным в 2018, за счет паритета цен) +30к за счет уменьшения транспортных расходов.
- зафиксировать текущий зеленый тариф, купив СЭС в "беспроцентный" кредит (с надеждой на высоковероятное инфляционное обесценивание тела кредита). Получается либо выхожу в 0 за 2-4 года, а дальше 15 лет бесплатное электричество, либо даже низковероятный плюс сразу.
- мелкооптовая дистрибьюция товара для детей (торговлей еще не занимался, но есть эксклюзив). Ожидаю от +20к до +100к за первый год.
- открытие интернет магазина (давно хотел попробовать, тут хотя бы в 0 выйти)
- простое андроид приложение для детей (проба рынка).
- подготовка площадки (помещение и оборудование) для более интересного и почти уникального проекта в 2019 году.
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:00

  serega_rubin написав:Всё просто, никаких секретов... но и планов много:


))) https://www.youtube.com/watch?v=sfd3gupCAeg

В целом очень разумно.
Есть сомнения по желаемым цифрам в сфере мелкооптовой торговли, особенно если опыта ранее не было, и по интернет-магазину на ноль. Но тем интереснее в следующем январе будет прочитать ваш итог по году.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:21

---
Востаннє редагувалось Hogtown в Чет 04 січ, 2018 00:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 21:32

  serega_rubin написав:...........
- заменить одну из старых машин в семье с двигателем внутреннего сгорания на более свежий электромобиль. (Отмена НДС сделала этот шаг рентабельным в 2018, за счет паритета цен) +30к за счет уменьшения транспортных расходов.
- зафиксировать текущий зеленый тариф, купив СЭС в "беспроцентный" кредит (с надеждой на высоковероятное инфляционное обесценивание тела кредита). Получается либо выхожу в 0 за 2-4 года, а дальше 15 лет бесплатное электричество, либо даже низковероятный плюс сразу.
.......

Электромобили достаточно дОроги. Дешёвые Ниссаны - б/ушные, не знаю, на сколько там хватит батареи.
СЭС - для себя (для самообеспечения) или что-то большее? в частном доме или квартире?
Основное у Вас всё же не повышение доходов, а снижение расходов. :) Хотя результат (для кармана :) ) одинаков и цифры существенные. Хотя смущает +150к экономии за счёт замены аренды на собственное жильё (возможно, для Киева это и реальная цифра).

freeze
Есть сомнения по желаемым цифрам в сфере мелкооптовой торговли, особенно если опыта ранее не было, и по интернет-магазину на ноль. Но тем интереснее в следующем январе будет прочитать ваш итог по году.

По торговле от 20.000 грн за год - достаточно скромно. 100.000, наверно, многовато. Хотя, конечно, зависит от товара.
По интернет-магазину ничего сказать не могу, не знаю. Почитать через год будет интересно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 08:23

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:По торговле от 20.000 грн за год - достаточно скромно. 100.000, наверно, многовато. Хотя, конечно, зависит от товара.

....100тис.грн "чистяку" в рік - це вже не так і багато....... ну, хіба що для новачка! (я теж в роздрібній торгівлі)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:04

  Aqaz123 написав:
  edvardd написав:могу ошибаться, но по евро мы вершину отработали...


Доллар соскучился по позитиву :mrgreen:


Благодаря многолетнему подъему немецкой экономики, заметно ускорившемуся во второй половине 2017 года, в Германии по итогам 2017 года зафиксированы рекордно низкая безработица и рекордно высокая занятость. На 2018 год ведущие экономические институты предсказывают дальнейшее ускорение темпов роста ВВП Германии.

Комиссия ЕС ожидает сильнейший за 10 лет рост экономики еврозоны

http://www.dw.com/ru/германии-срочно-требуются-иностранные-работники/a-42017735?maca=rus-rss-ru-top-1051-xml-mrss&utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Востаннє редагувалось Mazay256 в Чет 04 січ, 2018 09:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:05

Re: Валютный рынок в контексте

....дивлюсь, що багато хто думає, що пік курсу доляра припаде на поточний місяць, а моя думка, що на наступний(або вже проїхали :roll:)
....бо, було б дуже примітивно "повторювати" пік курсу через тиждень-другий, як минулоріч!

п. с....... хоч, ще якась думка закрадається і на березень :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:18

  zzzzzz написав:Нафтогаз проиграл Газпрому и теперь должен выплатить $2 млрд
...

В смысле "проиграл"? Мордорцы хотели за газ, поставленный во 2-м квартале 2014-го, 485 долл/тыс. м. куб, а надо будет заплатить по 352 долл/тыс. м. куб., т.е. разницу в те самые 2+% ярда баков, а не требуемые орками 3,2+% ярда.
2+% ярда $, как мне кажется, меньше, чем 3,2+% ярда $, или что-то в арифметике изменилось?
Опять же, поставки газа в лугандон - за счёт Немытой.
За многоярдовые предъявы орков по "бери или плати" можно забыть.
Так что не "проиграли", а отделались сравнительно "легким испугом".
А впереди есчё решение по транзиту, по результатам которого вполне себе возможно получить неуемную эйфорию вместо "легкого испуга". Но мордор, при условии, что надо будет платить, просто "отморозится" по типу ЮКОСа, и тадой те самые 2+% ярда $ уйдут во "взаимозачёт". Але то таке...
В общем, поглядим.
И за валюту. Харьковские начали день следующим образом: $ 27.96/28.07
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 25%/USD 70%/XAG 4%/XAU 1%
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:30

Запорожье повы 27.95-28.10
сегодня будет двойная покупка, МБ отиграет всё взад и даже больше...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:37

Товарооборот между Россией и Украиной за 11 месяцев 2017 года вырос на 28,6% - до $ 9,36 млрд. При этом с ЕС за тот же период он увеличился на 27,6% - до $ 29,3 млрд, сообщает Нацбанк Украины.
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