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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3823382438253826

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 615
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
77
5. более 75%
64%
393
Всього голосів : 615
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 09:41

Re: Валютный рынок в контексте

sryvkin написав:
  a_studio11 написав:kwon есть у меня знакомый который купил бит. за 500т. 1 шт. а теперь очень думает как отбить о что вложил. Супер прибыль


Известно, как - ставить ордер на продажу и ждать :)

Ждать пока ещё провалиться . Супер вложения
a_studio11
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:43

Re: Валютный рынок в контексте

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chelovek do teh por chelovek, poka ne dokazhet obratnoe
велич примножує втрати
zorka
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:45

шота дяди Саши 2-й день не видно..... Про МБ никто не рассказывает .....
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:47

  a_studio11 написав:kwon есть у меня знакомый который купил бит. за 500т. 1 шт. а теперь очень думает как отбить о что вложил. Супер прибыль

Поставьте ему вот это утешительное видео: https://www.facebook.com/JungleVT/video ... co&fref=nf
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:53

Re: Валютный рынок в контексте

airmax78 написав:
  a_studio11 написав:kwon есть у меня знакомый который купил бит. за 500т. 1 шт. а теперь очень думает как отбить о что вложил. Супер прибыль

Поставьте ему вот это утешительное видео: https://www.facebook.com/JungleVT/video ... co&fref=nf
Лучшая диверсификация вложений - вложить все свои сбережения в биткоин.
Хорошее видео. Но думаю что не поможет .
a_studio11
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:53

  slot написав:В смысле "проиграл"?


Забрали два миллиарда долларов - это потеря, считают пессимисты.
Могли забрать гораздо больше - это удача, считают оптимисты.
Самое интересное, что и те, и другие абсолютно правы.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 10:54

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitalych-new написав:шота дяди Саши 2-й день не видно..... Про МБ никто не рассказывает .....

4 января торговая сессия на межбанке открылась ростом курса доллара на 10 копеек до 27,95 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

«Как и ожидалось, сегодняшние торги открылись подорожанием доллара до 27,95 грн./$. Затем котировки взмыли до уровня 28,02-28,04 грн./$, а потом опустились к 27,96-27,99 грн./$. Сегодня ожидаю повышенный спрос на валюту за счет покупок под дивиденды», - добавил он.

Нацбанк пока не заявлял о выходе на межбанк. Впрочем, говорят банкиры, ожидать его участия в торгах при курсе на уровне 28 грн./$ не стоит. Если же котировки будут расти и дальше, не исключено, что регулятор вмешается, чтобы поддержать гривну.

P.S. Перепрошую перед ДС, що нібито "підсижую" його, думав, що у нього відпустка :oops:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 04 січ, 2018 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:11

Добрый день.
МБ на моменте 27,98/28,03
Обороты, кажется, еще ниже вчерашних.
US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:33

  Долярчик написав:
  ЛАД написав:По торговле от 20.000 грн за год - достаточно скромно. 100.000, наверно, многовато. Хотя, конечно, зависит от товара.

....100тис.грн "чистяку" в рік - це вже не так і багато....... ну, хіба що для новачка! (я теж в роздрібній торгівлі)

100 тис., действительно, немного, Вы правы. Но для новичка в начале деятельности да ещё и, как я понял, с одним товаром - цифра вполне приличная.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:34

  дядя Caша написав:Добрый день.
МБ на моменте 27,98/28,03
Обороты, кажется, еще ниже вчерашних.
US


ага, тонкий рынок ..... Вот чего оно туда-сюда так резко шарахается
Vitalych-new
 
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