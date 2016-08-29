Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 січ, 2018 09:41
sryvkin написав: a_studio11 написав: kwon
есть у меня знакомый который купил бит. за 500т. 1 шт. а теперь очень думает как отбить о что вложил. Супер прибыль
Известно, как - ставить ордер на продажу и ждать
Ждать пока ещё провалиться . Супер вложения
a_studio11
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:43
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chelovek do teh por chelovek, poka ne dokazhet obratnoe велич примножує втрати
zorka
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:45
шота дяди Саши 2-й день не видно..... Про МБ никто не рассказывает .....
Vitalych-new
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:47
a_studio11 написав: kwon
есть у меня знакомый который купил бит. за 500т. 1 шт. а теперь очень думает как отбить о что вложил. Супер прибыль
Поставьте ему вот это утешительное видео:
https://www.facebook.com/JungleVT/video ... co&fref=nf
Лучшая диверсификация вложений - вложить все свои сбережения в биткоин.
airmax78
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:53
airmax78 написав: a_studio11 написав: kwon
есть у меня знакомый который купил бит. за 500т. 1 шт. а теперь очень думает как отбить о что вложил. Супер прибыль
Поставьте ему вот это утешительное видео:
https://www.facebook.com/JungleVT/video ... co&fref=nf
Лучшая диверсификация вложений - вложить все свои сбережения в биткоин.
Хорошее видео. Но думаю что не поможет .
a_studio11
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:53
slot написав:
В смысле "проиграл"?
Забрали два миллиарда долларов - это потеря, считают пессимисты.
Могли забрать гораздо больше - это удача, считают оптимисты.
Самое интересное, что и те, и другие абсолютно правы.
freeze
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:54
Vitalych-new написав:
шота дяди Саши 2-й день не видно..... Про МБ никто не рассказывает .....
4 января торговая сессия на межбанке открылась ростом курса доллара на 10 копеек до 27,95 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«Как и ожидалось, сегодняшние торги открылись подорожанием доллара до 27,95 грн./$. Затем котировки взмыли до уровня 28,02-28,04 грн./$, а потом опустились к 27,96-27,99 грн./$. Сегодня ожидаю повышенный спрос на валюту за счет покупок под дивиденды», - добавил он.
Нацбанк пока не заявлял о выходе на межбанк. Впрочем, говорят банкиры, ожидать его участия в торгах при курсе на уровне 28 грн./$ не стоит. Если же котировки будут расти и дальше, не исключено, что регулятор вмешается, чтобы поддержать гривну.
P.S. Перепрошую перед ДС, що нібито "підсижую" його, думав, що у нього відпустка
Востаннє редагувалось
Василь-Рівне
в Чет 04 січ, 2018 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Додано: Чет 04 січ, 2018 11:11
Добрый день. МБ на моменте 27,98/28,03 Обороты, кажется, еще ниже вчерашних. US
дядя Caша
Нострадамус Jr
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Додано: Чет 04 січ, 2018 11:33
Долярчик написав: ЛАД написав:
По торговле от 20.000 грн за год - достаточно скромно. 100.000, наверно, многовато. Хотя, конечно, зависит от товара.
....100тис.грн "чистяку" в рік - це вже не так і багато....... ну, хіба що для новачка! (я теж в роздрібній торгівлі)
100 тис., действительно, немного, Вы правы. Но для новичка в начале деятельности да ещё и, как я понял, с
одним
товаром - цифра вполне приличная.
ЛАД
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Додано: Чет 04 січ, 2018 11:34
дядя Caша написав: Добрый день. МБ на моменте 27,98/28,03 Обороты, кажется, еще ниже вчерашних. US
ага, тонкий рынок ..... Вот чего оно туда-сюда так резко шарахается
Vitalych-new
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