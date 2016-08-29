Ждать пока ещё провалиться . Супер вложения
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 січ, 2018 09:41
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:43
Re: Валютный рынок в контексте
90/05
chelovek do teh por chelovek, poka ne dokazhet obratnoe
велич примножує втрати
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:45
шота дяди Саши 2-й день не видно..... Про МБ никто не рассказывает .....
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:47
Поставьте ему вот это утешительное видео:
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:53
Re: Валютный рынок в контексте
Хорошее видео. Но думаю что не поможет .
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:53
Додано: Чет 04 січ, 2018 10:54
Re: Валютный рынок в контексте
4 января торговая сессия на межбанке открылась ростом курса доллара на 10 копеек до 27,95 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
«Как и ожидалось, сегодняшние торги открылись подорожанием доллара до 27,95 грн./$. Затем котировки взмыли до уровня 28,02-28,04 грн./$, а потом опустились к 27,96-27,99 грн./$. Сегодня ожидаю повышенный спрос на валюту за счет покупок под дивиденды», - добавил он.
Нацбанк пока не заявлял о выходе на межбанк. Впрочем, говорят банкиры, ожидать его участия в торгах при курсе на уровне 28 грн./$ не стоит. Если же котировки будут расти и дальше, не исключено, что регулятор вмешается, чтобы поддержать гривну.
P.S. Перепрошую перед ДС, що нібито "підсижую" його, думав, що у нього відпустка
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 04 січ, 2018 11:33, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Чет 04 січ, 2018 11:11
Добрый день.
МБ на моменте 27,98/28,03
Обороты, кажется, еще ниже вчерашних.
US
Додано: Чет 04 січ, 2018 11:33
100 тис., действительно, немного, Вы правы. Но для новичка в начале деятельности да ещё и, как я понял, с одним товаром - цифра вполне приличная.
Додано: Чет 04 січ, 2018 11:34
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