скажите, где в киеве безопасно можно поменять евро на долл по крос курсу.
А то обменники сильно хитрые - через грн меняют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 січ, 2018 15:58
скажите, где в киеве безопасно можно поменять евро на долл по крос курсу.
А то обменники сильно хитрые - через грн меняют
Додано: Чет 04 січ, 2018 16:41
В обменниках бывает кросс-курс даже выгоднее, чем в банках, момент надо ждать. Плюс задержка, т.е. если сейчас евро растёт, то курс евро ближе к реальному обменники выставят уже завтра, перестраховываются
PS Банки Юнекс, Глобус, БМ
Востаннє редагувалось Mazay256 в Чет 04 січ, 2018 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 січ, 2018 16:42
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 04 січ, 2018 17:11
У Юнекса 1.5% комиссия по моему,а это дорого,сейчас в БМ банке 1,196 на прием,а завтра ,если за ночь не упадет может быть немного дороже.
Додано: Чет 04 січ, 2018 17:41
Ще «СБЕРБАНК» цим займається
Додано: Чет 04 січ, 2018 18:54
Выше 28 было только 28 декабря. Честно говоря, последний торговый день года не считаю особо показательным, несмотря на довольно приличный объём торгов.
Хотя, правда, и результаты торгов до 09.01 тоже требуют осторожного обращения.
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:49
Re: Валютный рынок в контексте
До марта репатриантов не ждать...
Объем репатриации дивидендов иностранными инвесторами в 2017 году составил $1,8 млрд. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, пишет Зеркало недели в четверг, 4 декабря.
"Согласно оперативным данным, сумма репатриации составила $1,8 млрд. Это несколько больше, чем мы ожидали. Возможно, это связано с тем, что в конце года мы позволили репатриацию дивидендов до 2014 года, наверное, компании более активно начали выводить дивиденды. Но мы не видим проблемы в том, что сумма репатриации оказалась немного больше, чем ожидалось", – сказал он.
По словам Чурия, в ближайшее время НБУ направит отечественным банкам запрос для изучения желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год.
"Наша процедура заключается в необходимости оценить вероятный отток иностранной валюты, то есть покупка валюты и репатриация за границу, влияние этого оттока на валютный рынок. С этой целью в ближайшее время мы направим украинским банкам запрос относительно желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год. После того как мы соберем информацию от банков, сделаем определенную оценку и уже на ее базе будем проводить либерализацию", – добавил он.
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Додано: Чет 04 січ, 2018 21:58
Зря вы это затеяли. Бакс слабнет при росте дефицита американского бюджета, а прогнозируется его рост в 1.5 раза уже в этом году, а потом - еще больше из-за трампоновской налоговой реформы. Это не говоря об ужасном торговом балансе, динамике гос. долга и переоцененной фонде - вобщем, сплошной американский мегапузырь!
Додано: Чет 04 січ, 2018 23:33
Re: Валютный рынок в контексте
...паломникам з Рівного, або чорноротим патріотам(на жаль чи на щастя - це не мої слова...) на замітку
Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році
У 2017 році рівень відповідальності Петра Порошенка знизився на 13%. Про це свідчать дані моніторингу аналітиків «Слова і Діла». За рік президенту вдалося виконати трохи менше обіцянок, ніж провалити.
Наразі загальний рівень відповідальності Петра Порошенка становить 41%. Це означає, що за весь період моніторингу (не лише на посаді президента, але й до того) він виконав трохи менш ніж половину своїх обіцянок.
У 2017 році президент, як і обіцяв, вніс до Ради законопроекти про антикорупційний суд і про відновлення територіальної цілісності Донбасу. Не марними були обіцянки Порошенка й про те, що в 2017 році запрацює Верховний суд, будуть збудовані 2 тисячі кілометрів доріг, а мінімалка зросте до 3200 гривень.
Водночас, всупереч своїм гучним заявам, Порошенку не вдалося за рік повернути Донбас і продовжити купувати там вугілля. Також не судилося роздати всі обіцяні квартири випускникам Нацуніверситету оборони, провести аукціон зв’язку 4G і побудувати в Житомирі фонтан, «кращий за вінницький».
Наостанок зазначимо, що чекаємо від президента референдуму щодо членства в ЄС та проведення в 2018 році в українській Ялті важливого міжнародного форуму. Також дуже сподіваємося, що наступного року вдасться збудувати патронний завод і гуртожитки для контрактників…
https://news.finance.ua/ua/news/-/41787 ... nfografika
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 05 січ, 2018 00:00
Є ціла гілочка де якраз це питання обговорюється і кількість відповідей на ній вже більше 80 , тому якщо модератори будуть вважати за потрібне варто було б перекинути цитоване мною повідомлення від долярчика і мою на це повідомлення відповідь на профільну гілку https://forum.finance.ua/topic211690.html?start=80
Отже по суті
1 Скільки тут присутніх виконало більше 41% своїх відносно примітивних обіцянок
а - рідним
б - друзям
в - співробітникам
2 Скільки тут присутніх взагалі давало обіцянки ,які по складності виконання хоч приблизно наближаються до обіцянок які давав Президент?
3 Чи розуміють тут присутні що Порошенко - президент України , а політична карта України складається з партій які пропогандують різні варіанти розвитку
Одні за продаж землі,другі проти
одні за збройне вирішення питання ОРДЛО і Криму - другі проти
Одні згодні терпіти підвищення тарифів, які виникли від блокади ОРДЛівського вугілля-другі проти
Одні за підрив газогонів - другі проти
.....
Таким чином
Виконавши всього 41% своїх обіцянок , Порошенко не перетворився на персону яку на 100% підтримує одна частина країни і на 100% ненавидить інша...
І останнє
Не можна бути святішим Папи Римського
Не вийде в країні де середній рівень виконання примітивних обіцянок населенням менший за 30% - керівникам виконати 100%
Чи розумієте Ви - що якість доріг залежить не тільки від Порошенка, а й від ОНУР , від працівників ОНУР , від водіїв перевантажених фур..... і від працівників контролюючих органів , які повинні перевірити якість виконання робіт і правильність використання коштів...
Простий приклад
Жоден прораб ОНУР не зажене наліво машину асфальту, якщо простий селянин цю машину не купить, жоден прораб не вкраде гроші,якщо працівник відмовиться працювати з некондиційним матеріалом , а прораб не зможе його звільнити , якщо той хто прийде також відмовиться....
Тепер розумієте, що проста(елементарна) обіцянка самому собі 100 000 кидачів асфальту лопатою ( не буду працювати у випадку порушення технологічного процесу або якості матеріалів)- не дасть корупціонеру вкрасти кошти
І для цього не потрібно ні суду ні прокуратури- достатньо домовитись з такими ж як сам....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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