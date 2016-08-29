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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3825382638273828

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 616
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
78
5. более 75%
64%
393
Всього голосів : 616
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 15:58

скажите, где в киеве безопасно можно поменять евро на долл по крос курсу.
А то обменники сильно хитрые - через грн меняют
басков
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 16:41

  басков написав:скажите, где в киеве безопасно можно поменять евро на долл по крос курсу.
А то обменники сильно хитрые - через грн меняют


В обменниках бывает кросс-курс даже выгоднее, чем в банках, момент надо ждать. Плюс задержка, т.е. если сейчас евро растёт, то курс евро ближе к реальному обменники выставят уже завтра, перестраховываются

PS Банки Юнекс, Глобус, БМ
Востаннє редагувалось Mazay256 в Чет 04 січ, 2018 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 16:42

Re: Валютный рынок в контексте

  басков написав:скажите, где в киеве безопасно можно поменять евро на долл по крос курсу.
А то обменники сильно хитрые - через грн меняют

Unex банк
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:11

  serega_rubin написав:
  басков написав:скажите, где в киеве безопасно можно поменять евро на долл по крос курсу.
А то обменники сильно хитрые - через грн меняют

Unex банк


У Юнекса 1.5% комиссия по моему,а это дорого,сейчас в БМ банке 1,196 на прием,а завтра ,если за ночь не упадет может быть немного дороже.
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:41

  Ruslan2453 написав:
  serega_rubin написав:
  басков написав:скажите, где в киеве безопасно можно поменять евро на долл по крос курсу.
А то обменники сильно хитрые - через грн меняют

Unex банк

У Юнекса 1.5% комиссия по моему,а это дорого,сейчас в БМ банке 1,196 на прием,а завтра ,если за ночь не упадет может быть немного дороже.

Ще «СБЕРБАНК» цим займається :arrow: https://www.sberbank.ua/currency_commis ... 10&city=39
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:54

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:доллар растёт и, наконец, пробил 28 при вполне приличном объёме торгов - на 14.00 наторговали 361 млн. долл.

На какой конец? Доллар закончил прошлый год выше 28.
Вчерашнее падение еще не отыграли.

Выше 28 было только 28 декабря. Честно говоря, последний торговый день года не считаю особо показательным, несмотря на довольно приличный объём торгов.
Хотя, правда, и результаты торгов до 09.01 тоже требуют осторожного обращения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:49

Re: Валютный рынок в контексте

До марта репатриантов не ждать...

Объем репатриации дивидендов иностранными инвесторами в 2017 году составил $1,8 млрд. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, пишет Зеркало недели в четверг, 4 декабря.
"Согласно оперативным данным, сумма репатриации составила $1,8 млрд. Это несколько больше, чем мы ожидали. Возможно, это связано с тем, что в конце года мы позволили репатриацию дивидендов до 2014 года, наверное, компании более активно начали выводить дивиденды. Но мы не видим проблемы в том, что сумма репатриации оказалась немного больше, чем ожидалось", – сказал он.
По словам Чурия, в ближайшее время НБУ направит отечественным банкам запрос для изучения желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год.
"Наша процедура заключается в необходимости оценить вероятный отток иностранной валюты, то есть покупка валюты и репатриация за границу, влияние этого оттока на валютный рынок. С этой целью в ближайшее время мы направим украинским банкам запрос относительно желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год. После того как мы соберем информацию от банков, сделаем определенную оценку и уже на ее базе будем проводить либерализацию", – добавил он.
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 21:58

  басков написав:скажите, где в киеве безопасно можно поменять евро на долл по крос курсу.
А то обменники сильно хитрые - через грн меняют

Зря вы это затеяли. Бакс слабнет при росте дефицита американского бюджета, а прогнозируется его рост в 1.5 раза уже в этом году, а потом - еще больше из-за трампоновской налоговой реформы. Это не говоря об ужасном торговом балансе, динамике гос. долга и переоцененной фонде - вобщем, сплошной американский мегапузырь!
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 23:33

Re: Валютный рынок в контексте

...паломникам з Рівного, або чорноротим патріотам(на жаль чи на щастя - це не мої слова...) на замітку :D

Які обіцянки не встиг виконати президент у 2017 році

У 2017 році рівень відповідальності Петра Порошенка знизився на 13%. Про це свідчать дані моніторингу аналітиків «Слова і Діла». За рік президенту вдалося виконати трохи менше обіцянок, ніж провалити.

Наразі загальний рівень відповідальності Петра Порошенка становить 41%. Це означає, що за весь період моніторингу (не лише на посаді президента, але й до того) він виконав трохи менш ніж половину своїх обіцянок.

У 2017 році президент, як і обіцяв, вніс до Ради законопроекти про антикорупційний суд і про відновлення територіальної цілісності Донбасу. Не марними були обіцянки Порошенка й про те, що в 2017 році запрацює Верховний суд, будуть збудовані 2 тисячі кілометрів доріг, а мінімалка зросте до 3200 гривень.

Водночас, всупереч своїм гучним заявам, Порошенку не вдалося за рік повернути Донбас і продовжити купувати там вугілля. Також не судилося роздати всі обіцяні квартири випускникам Нацуніверситету оборони, провести аукціон зв’язку 4G і побудувати в Житомирі фонтан, «кращий за вінницький».

Наостанок зазначимо, що чекаємо від президента референдуму щодо членства в ЄС та проведення в 2018 році в українській Ялті важливого міжнародного форуму. Також дуже сподіваємося, що наступного року вдасться збудувати патронний завод і гуртожитки для контрактників…
https://news.finance.ua/ua/news/-/41787 ... nfografika
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 00:00

  Долярчик написав:Наразі загальний рівень відповідальності Петра Порошенка становить 41%. Це означає, що за весь період моніторингу (не лише на посаді президента, але й до того) він виконав трохи менш ніж половину своїх обіцянок.
Є ціла гілочка де якраз це питання обговорюється і кількість відповідей на ній вже більше 80 , тому якщо модератори будуть вважати за потрібне варто було б перекинути цитоване мною повідомлення від долярчика і мою на це повідомлення відповідь на профільну гілку https://forum.finance.ua/topic211690.html?start=80
Отже по суті
1 Скільки тут присутніх виконало більше 41% своїх відносно примітивних обіцянок
а - рідним
б - друзям
в - співробітникам
2 Скільки тут присутніх взагалі давало обіцянки ,які по складності виконання хоч приблизно наближаються до обіцянок які давав Президент?
3 Чи розуміють тут присутні що Порошенко - президент України , а політична карта України складається з партій які пропогандують різні варіанти розвитку
Одні за продаж землі,другі проти
одні за збройне вирішення питання ОРДЛО і Криму - другі проти
Одні згодні терпіти підвищення тарифів, які виникли від блокади ОРДЛівського вугілля-другі проти
Одні за підрив газогонів - другі проти
.....
Таким чином
Виконавши всього 41% своїх обіцянок , Порошенко не перетворився на персону яку на 100% підтримує одна частина країни і на 100% ненавидить інша...

І останнє
Не можна бути святішим Папи Римського
Не вийде в країні де середній рівень виконання примітивних обіцянок населенням менший за 30% - керівникам виконати 100%
Чи розумієте Ви - що якість доріг залежить не тільки від Порошенка, а й від ОНУР , від працівників ОНУР , від водіїв перевантажених фур..... і від працівників контролюючих органів , які повинні перевірити якість виконання робіт і правильність використання коштів...
Простий приклад
Жоден прораб ОНУР не зажене наліво машину асфальту, якщо простий селянин цю машину не купить, жоден прораб не вкраде гроші,якщо працівник відмовиться працювати з некондиційним матеріалом , а прораб не зможе його звільнити , якщо той хто прийде також відмовиться....
Тепер розумієте, що проста(елементарна) обіцянка самому собі 100 000 кидачів асфальту лопатою ( не буду працювати у випадку порушення технологічного процесу або якості матеріалів)- не дасть корупціонеру вкрасти кошти
І для цього не потрібно ні суду ні прокуратури- достатньо домовитись з такими ж як сам....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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