Додано: Чет 04 січ, 2018 23:33

...паломникам з Рівного, або чорноротим патріотам(на жаль чи на щастя - це не мої слова...) на заміткуУ 2017 році рівень відповідальності Петра Порошенка знизився на 13%. Про це свідчать дані моніторингу аналітиків «Слова і Діла». За рік президенту вдалося виконати трохи менше обіцянок, ніж провалити.Наразі загальний рівень відповідальності Петра Порошенка становить 41%. Це означає, що за весь період моніторингу (не лише на посаді президента, але й до того) він виконав трохи менш ніж половину своїх обіцянок.У 2017 році президент, як і обіцяв, вніс до Ради законопроекти про антикорупційний суд і про відновлення територіальної цілісності Донбасу. Не марними були обіцянки Порошенка й про те, що в 2017 році запрацює Верховний суд, будуть збудовані 2 тисячі кілометрів доріг, а мінімалка зросте до 3200 гривень.Водночас, всупереч своїм гучним заявам, Порошенку не вдалося за рік повернути Донбас і продовжити купувати там вугілля. Також не судилося роздати всі обіцяні квартири випускникам Нацуніверситету оборони, провести аукціон зв’язку 4G і побудувати в Житомирі фонтан, «кращий за вінницький».Наостанок зазначимо, що чекаємо від президента референдуму щодо членства в ЄС та проведення в 2018 році в українській Ялті важливого міжнародного форуму. Також дуже сподіваємося, що наступного року вдасться збудувати патронний завод і гуртожитки для контрактників…