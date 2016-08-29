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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3826382738283829>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 616
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
78
5. более 75%
64%
393
Всього голосів : 616
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 00:00

  Долярчик написав:Наразі загальний рівень відповідальності Петра Порошенка становить 41%. Це означає, що за весь період моніторингу (не лише на посаді президента, але й до того) він виконав трохи менш ніж половину своїх обіцянок.
Є ціла гілочка де якраз це питання обговорюється і кількість відповідей на ній вже більше 80 , тому якщо модератори будуть вважати за потрібне варто було б перекинути цитоване мною повідомлення від долярчика і мою на це повідомлення відповідь на профільну гілку https://forum.finance.ua/topic211690.html?start=80
Отже по суті
1 Скільки тут присутніх виконало більше 41% своїх відносно примітивних обіцянок
а - рідним
б - друзям
в - співробітникам
2 Скільки тут присутніх взагалі давало обіцянки ,які по складності виконання хоч приблизно наближаються до обіцянок які давав Президент?
3 Чи розуміють тут присутні що Порошенко - президент України , а політична карта України складається з партій які пропогандують різні варіанти розвитку
Одні за продаж землі,другі проти
одні за збройне вирішення питання ОРДЛО і Криму - другі проти
Одні згодні терпіти підвищення тарифів, які виникли від блокади ОРДЛівського вугілля-другі проти
Одні за підрив газогонів - другі проти
.....
Таким чином
Виконавши всього 41% своїх обіцянок , Порошенко не перетворився на персону яку на 100% підтримує одна частина країни і на 100% ненавидить інша...

І останнє
Не можна бути святішим Папи Римського
Не вийде в країні де середній рівень виконання примітивних обіцянок населенням менший за 30% - керівникам виконати 100%
Чи розумієте Ви - що якість доріг залежить не тільки від Порошенка, а й від ОНУР , від працівників ОНУР , від водіїв перевантажених фур..... і від працівників контролюючих органів , які повинні перевірити якість виконання робіт і правильність використання коштів...
Простий приклад
Жоден прораб ОНУР не зажене наліво машину асфальту, якщо простий селянин цю машину не купить, жоден прораб не вкраде гроші,якщо працівник відмовиться працювати з некондиційним матеріалом , а прораб не зможе його звільнити , якщо той хто прийде також відмовиться....
Тепер розумієте, що проста(елементарна) обіцянка самому собі 100 000 кидачів асфальту лопатою ( не буду працювати у випадку порушення технологічного процесу або якості матеріалів)- не дасть корупціонеру вкрасти кошти
І для цього не потрібно ні суду ні прокуратури- достатньо домовитись з такими ж як сам....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 00:29

  budivelnik написав:Скільки тут присутніх взагалі давало обіцянки ,які по складності виконання хоч приблизно наближаються до обіцянок які давав Президент?


Тут рецепт поведения в науке психология давно известен
- не надо говорить - я закончу АТО за две недели
- надо говорить - я приложу все усилия, чтобы закончить АТО за две недели

- не надо говорить - безвиз нам дадут в декабре 2014, апреле 2015, декабре 2015, ..., мае 2017
- надо говорить - я надеюсь, что безвиз мы получим к такому-то сроку

- не надо говорить - стану президентом и продам свой бизнес
- надо говорить - сделаю всё возможное, чтобы продать бизнес, или передам свои права в слепой траст

Во всех случаях - не надо говорить - получилась откровенная не правда
Во всех случаях - надо говорить - те же самые действия являются откровенной правдой, прилагал все усилия, надеялся вместе с народом, сделав всё возможное и передал в слепой траст.
Я бы поувольнял всех спичрайтеров и политтехнологов Порошенко, глупые непрофессиональные ошибки, которые легко можно избежать.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 00:40

  freeze написав:Я бы поувольнял всех спичрайтеров и политтехнологов Порошенко, глупые непрофессиональные ошибки, которые легко можно избежать

Если бы говорил по-Вашему - то не попёрло бы. "Прилагать все усилия", "выражать озабоченность" и пр. - уже не катит. Электорат не настолько тупой.
Сейчас пипл требует более конкретных обещаний (с датами и цифрами), но пока не очень следит за соответствием с реальными действиями
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 09:49

Re: Валютный рынок в контексте

Коллеги, а Дядя Саша будет с 9-го? Или уже после 15-го?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:00

  lrs7719 написав:Коллеги, а Дядя Саша будет с 9-го? Или уже после 15-го?


Привет. С 09-го. Соскучились?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:09

  дядя Caша написав:
  lrs7719 написав:Коллеги, а Дядя Саша будет с 9-го? Или уже после 15-го?


Привет. С 09-го. Соскучились?

US


Не то слово :!:
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:22

  lrs7719 написав:
  дядя Caша написав:
  lrs7719 написав:Коллеги, а Дядя Саша будет с 9-го? Или уже после 15-го?


Привет. С 09-го. Соскучились?

US


Не то слово :!:


ДС тоже. По ночам не спит, слезами подушку мочит... :roll:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:33

  дядя Caша написав:
Не то слово :!:


ДС тоже. По ночам не спит, слезами подушку мочит... :roll:

US[/quote]

Важность наличия объективной и оперативной информации осознаёшь только тогда, когда она отсутствует. А сейчас без преувеличений период такой, что день - год кормит.
С наступившим и наступающим Вас! Дай Бог Вам здоровья и хорошего самочувствия в 2018 и следующих годах.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 10:43

  lrs7719 написав:А сейчас без преувеличений период такой, что день - год кормит.

Выжидаете момент для перехода в гривну ?
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:00

  FairyPrince написав:
  lrs7719 написав:А сейчас без преувеличений период такой, что день - год кормит.

Выжидаете момент для перехода в гривну ?


Момент то как раз настал. Вопрос в датах.
Ну и евро/бакс тоже до кучи.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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