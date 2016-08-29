Є ціла гілочка де якраз це питання обговорюється і кількість відповідей на ній вже більше 80 , тому якщо модератори будуть вважати за потрібне варто було б перекинути цитоване мною повідомлення від долярчика і мою на це повідомлення відповідь на профільну гілку https://forum.finance.ua/topic211690.html?start=80
Отже по суті
1 Скільки тут присутніх виконало більше 41% своїх відносно примітивних обіцянок
а - рідним
б - друзям
в - співробітникам
2 Скільки тут присутніх взагалі давало обіцянки ,які по складності виконання хоч приблизно наближаються до обіцянок які давав Президент?
3 Чи розуміють тут присутні що Порошенко - президент України , а політична карта України складається з партій які пропогандують різні варіанти розвитку
Одні за продаж землі,другі проти
одні за збройне вирішення питання ОРДЛО і Криму - другі проти
Одні згодні терпіти підвищення тарифів, які виникли від блокади ОРДЛівського вугілля-другі проти
Одні за підрив газогонів - другі проти
.....
Таким чином
Виконавши всього 41% своїх обіцянок , Порошенко не перетворився на персону яку на 100% підтримує одна частина країни і на 100% ненавидить інша...
І останнє
Не можна бути святішим Папи Римського
Не вийде в країні де середній рівень виконання примітивних обіцянок населенням менший за 30% - керівникам виконати 100%
Чи розумієте Ви - що якість доріг залежить не тільки від Порошенка, а й від ОНУР , від працівників ОНУР , від водіїв перевантажених фур..... і від працівників контролюючих органів , які повинні перевірити якість виконання робіт і правильність використання коштів...
Простий приклад
Жоден прораб ОНУР не зажене наліво машину асфальту, якщо простий селянин цю машину не купить, жоден прораб не вкраде гроші,якщо працівник відмовиться працювати з некондиційним матеріалом , а прораб не зможе його звільнити , якщо той хто прийде також відмовиться....
Тепер розумієте, що проста(елементарна) обіцянка самому собі 100 000 кидачів асфальту лопатою ( не буду працювати у випадку порушення технологічного процесу або якості матеріалів)- не дасть корупціонеру вкрасти кошти
І для цього не потрібно ні суду ні прокуратури- достатньо домовитись з такими ж як сам....