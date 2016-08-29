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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3826382738283829

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 616
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
78
5. более 75%
64%
393
Всього голосів : 616
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:03

Re: Валютный рынок в контексте

Живенько так начался день... МБ уже на 15 коп выше вчерашнего закрытия.
Что там с остатками на коррсчетах? у кого есть инфо на утро?
Вчера на утро было 38,9 млрд грн, что ранее считалось очень скудным остатком и сулил укрепление гривны. Тем не менее вчера доллар отыграл 20 коп, и сегодня уже 15.
Дядя Саша, не хватает твоих сводок. Без вас - как слепые котята )
kombinator
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:06

kombinator
37,010 млрд на сегодня. То есть остатки упали на 1,9 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:11

  kombinator написав:Живенько так начался день... МБ уже на 15 коп выше вчерашнего закрытия.
Что там с остатками на коррсчетах? у кого есть инфо на утро?
Вчера на утро было 38,9 млрд грн, что ранее считалось очень скудным остатком и сулил укрепление гривны. Тем не менее вчера доллар отыграл 20 коп, и сегодня уже 15.
Дядя Саша, не хватает твоих сводок. Без вас - как слепые котята )

Залишок коштів на коррахунках банків (оперативні дані)
05.01.2018
На початок дня, млн. грн. 37010.4

https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
Но вообще, когда-то давно Фунтик пытался проверить зависимость курса от остатков и пришёл к выводу, что корреляции нет.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 05 січ, 2018 11:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:12

Некоторые банки светят 28-28.10 на приём
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:16

Харьков 28,15/28,25.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:21

  ЛАД написав:
  kombinator написав:Живенько так начался день... МБ уже на 15 коп выше вчерашнего закрытия.
Что там с остатками на коррсчетах? у кого есть инфо на утро?
Вчера на утро было 38,9 млрд грн, что ранее считалось очень скудным остатком и сулил укрепление гривны. Тем не менее вчера доллар отыграл 20 коп, и сегодня уже 15.
Дядя Саша, не хватает твоих сводок. Без вас - как слепые котята )

Залишок коштів на коррахунках банків (оперативні дані)
05.01.2018
На початок дня, млн. грн. 37010.4

https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
Но вообще, когда-то давно Фунтик пытался проверить зависимость курса от остатков и пришёл к выводу, что корреляции нет.

Думаю если брать только остатки, тогда, наверное, корреляции нет
но в купе с оборотами и другими факторами..
kombinator
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 11:59

  lrs7719 написав:
  FairyPrince написав:
  lrs7719 написав:А сейчас без преувеличений период такой, что день - год кормит.

Выжидаете момент для перехода в гривну ?


Момент то как раз настал. Вопрос в датах.
Ну и евро/бакс тоже до кучи.

...а що, ніхто не чекає лютого на перехід в гривню, як я? :roll:
....невже, "вони" зроблять так примітивно, як і минулого року - пік в січні?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:09

  Долярчик написав:...а що, ніхто не чекає лютого на перехід в гривню, як я?
....невже, "вони" зроблять так примітивно, як і минулого року - пік в січні?

Я жду приблизительно 18-19 января
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 12:17

  FairyPrince написав:
  lrs7719 написав:А сейчас без преувеличений период такой, что день - год кормит.

Выжидаете момент для перехода в гривну ?


На 2018 год сейчас на моменте - самый низкий курс доллара. :wink:
Никто гривну укреплять не будет. Курс будут держать в дозволенных рамках. Много напечатано гривны, и НБУ будет покупать валюту. Курсовая стабильность будет зависеть от улучшения внешнеторгового баланса и налоговой реформы Трампа. Пара евро-доллар готова к развороту, но никак не хочет это делать. Тренд на рост доллара затаил дыхание :mrgreen: как и Либо, перед очередным прыжком! :lol:
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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