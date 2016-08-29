Живенько так начался день... МБ уже на 15 коп выше вчерашнего закрытия. Что там с остатками на коррсчетах? у кого есть инфо на утро? Вчера на утро было 38,9 млрд грн, что ранее считалось очень скудным остатком и сулил укрепление гривны. Тем не менее вчера доллар отыграл 20 коп, и сегодня уже 15. Дядя Саша, не хватает твоих сводок. Без вас - как слепые котята )
kombinator написав:Живенько так начался день... МБ уже на 15 коп выше вчерашнего закрытия. Что там с остатками на коррсчетах? у кого есть инфо на утро? Вчера на утро было 38,9 млрд грн, что ранее считалось очень скудным остатком и сулил укрепление гривны. Тем не менее вчера доллар отыграл 20 коп, и сегодня уже 15. Дядя Саша, не хватает твоих сводок. Без вас - как слепые котята )
Залишок коштів на коррахунках банків (оперативні дані) 05.01.2018 На початок дня, млн. грн. 37010.4
kombinator написав:Живенько так начался день... МБ уже на 15 коп выше вчерашнего закрытия. Что там с остатками на коррсчетах? у кого есть инфо на утро? Вчера на утро было 38,9 млрд грн, что ранее считалось очень скудным остатком и сулил укрепление гривны. Тем не менее вчера доллар отыграл 20 коп, и сегодня уже 15. Дядя Саша, не хватает твоих сводок. Без вас - как слепые котята )
Залишок коштів на коррахунках банків (оперативні дані) 05.01.2018 На початок дня, млн. грн. 37010.4
lrs7719 написав:А сейчас без преувеличений период такой, что день - год кормит.
Выжидаете момент для перехода в гривну ?
На 2018 год сейчас на моменте - самый низкий курс доллара. Никто гривну укреплять не будет. Курс будут держать в дозволенных рамках. Много напечатано гривны, и НБУ будет покупать валюту. Курсовая стабильность будет зависеть от улучшения внешнеторгового баланса и налоговой реформы Трампа. Пара евро-доллар готова к развороту, но никак не хочет это делать. Тренд на рост доллара затаил дыхание как и Либо, перед очередным прыжком!
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.