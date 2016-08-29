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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38343835383638373838>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 618
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
78
5. более 75%
64%
395
Всього голосів : 618
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:03

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:Что это за подскок курса нам изобразили в 16-30, после окончания сессии МБ?
https://finance.ua/ru/currency#interbank
Даже захотелось какую-нибудь конспирологическую теорию построить :)

А что там было? Сейчас вроде всё нормально. Какой-то глюк был на сайте?

Не нормально. Сегодня пятница, торги до 16, а график нарисован до 17, причем после 16 подскок котировок.
В результате не понятно, на каких котировках закончились торги?

Понятно. Не обратил внимание на то, что этот 2-копеечный подскок показан после 16.00. Думаю, ошибка "строителей" графика.
С другой стороны, сомневаюсь, что данные о котировках настолько достоверны, что 2 коп. стоит принимать всерьёз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:04

Re: Валютный рынок в контексте

Баксику, а спробуйте оформити фоп не на себе, а на родича пенса, їм ніби не треба платити єсв
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:13

  somilitark написав:себя за попу,чего не слился так дорого,аж по 28.20...28.30? а теперь надо нести по 27.ХХ в обменку для радости бытия,но уже по грабительскому курсу?

Не знаю как через недельку, но сегодня с радостью забрали по 28,15 в обычном пове.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:16

  chipmunk написав:Баксику, а спробуйте оформити фоп не на себе, а на родича пенса, їм ніби не треба платити єсв


Приходит к баксику в магазинчик люди из инспекции по труду, и выписывают неоформленному баксику штраф на 320 000 гривен, или сколько там десятков тысяч.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:18

freeze не такий вже баксику и дурень... :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:35

Долярчик Хотелось бы увидеть хотя бы одного - оплатившего... Уйдет и бетон долярчика родителей.... :lol:( не дай бог конечно!). Шоб приучить к честности - просто построить реальные правила игры - пока не получается.... Поборемо! (очень надеюсь).
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 05 січ, 2018 22:39, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:44

  somilitark написав:а что с долларом происходит?

в мире рухнул,а ведь вроде ставку повышают?

думаю до выборов президента могут и 25 заделать одной левой,мне просто было как-то жалко смотреть на зззззз,наслушался пи** и давай впадать в транс,а может сейчас п-к всей котлетой оформляет гривневые овгз?

ведь толпу надо направлять в правильное русло,а меж тем сталь и руда рванули как немые,зима тёплая,газа купим слёзы в этом году,плюс в хранилищах горы,но легче смотреть как курс набирает аж пару коп и визжать от "радости" скоропииисят???

а кто-то был на заправке? в магазинах продовольственных? ведь инфляция мировая прёт как танк,хотя ставку повышают,а цены фактически в долларах подходят во всём к величинам 13-го года...

так что всем выдохнуть,кто хочет посмотреть на пирамиды,тому глянуть на госдолг развитых стран,а уже через недельку будут демоны кусать себя за попу,чего не слился так дорого,аж по 28.20...28.30? а теперь надо нести по 27.ХХ в обменку для радости бытия,но уже по грабительскому курсу?

Падение доллара это одно, падение других резервных валют - это другое, а падение гривны - это третье. Это абсолютно разные вещи. Точно так же как и инфляция во всех этих валютах.
Под выборы у нас могут сделать и 25. И тогда у нас долларовая инфляция будет выше чем в США! (Цены в долларах вырастут на фоне предполагаемого укрепления гривны)
Значит ли это, что гривна стала мощнее относительно доллара?
Значит ли это, что украинская экономика и украинская валюта могут предложить миру больше, чем американская валюта и американская экономика - если смотреть чисто на укрепление курса гривны? Если долларовая инфляция в Украине будет больше чем в США, значит ли это, что доллары печатают в Украине (и их тут некуда девать)?

Украинская валюта не может укрепляться относительно американской валюты априори! На основе того, что украинская экономика (+промышленность, производство, наука и т.д.) не могут дать больше, чем американская

Если американская валюта снижается, это значит что украинская летит вниз с ускорением, и дна не видит :-)

Или для Вас "снижение" доллара = рост гривны? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:57

  Долярчик написав:
  shatenerbi написав:
  Долярчик написав:.....ну і проста логіка - з мене НЕ СТЯГУВАТИ ЗАРАЗ, а я в пенсійному віці - НІЧОГО не вимагаю від держави!......
...то що "держава" - по-рукам? :mrgreen:


Такие сделки в пору совершать завтра, в ночь,правда не с государством а с известной личностью,правда плата у него однокопытного, одна...и забирает плату по Украине в среднем в 63 года у козакив.. :D (простите за офтоп, навеяло )

...шкода, що я не все зрозумів :roll: :D


Гоголь: Вечера на хуторе близ Деканьки,там чорт за материальные блага, у козаков
душу забирал,а завтра именно такая(ночь на кануне рождества) :wink:
shatenerbi
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:57

Вкладчик1234 Очень много новых купюр... Про все повышения даже не говорю... Бакс уже был 40 - был, а мясо тогда было 40 грн... Все в этом мире выравнивается...Со временем.... (осталось познать временные рамки и степень перекоса...) :D
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:05

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:С другой стороны, сомневаюсь, что данные о котировках настолько достоверны, что 2 коп. стоит принимать всерьёз.

Дело не в 2 копейках, а в самом факте подскока в самом конце сессии. Очень часто такой подскок умышленно провоцируется каким-нибудь крупным банком, не будем показывать пальцем, когда на следующей сессии предстоит много продавать. Это делается для того, чтобы торги начались с более высоких курсов. Хвостик на графике очень похож на эту ситуацию, но время его возникновения заставляет гадать, а был ли мальчик? Это может быть как результатом задержки отображения данных, так и просто отфонарными цифрами. Теперь все выходные в неведении :)
Сибарит
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