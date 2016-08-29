Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:44

somilitark написав: а что с долларом происходит?



в мире рухнул,а ведь вроде ставку повышают?



думаю до выборов президента могут и 25 заделать одной левой,мне просто было как-то жалко смотреть на зззззз,наслушался пи** и давай впадать в транс,а может сейчас п-к всей котлетой оформляет гривневые овгз?



ведь толпу надо направлять в правильное русло,а меж тем сталь и руда рванули как немые,зима тёплая,газа купим слёзы в этом году,плюс в хранилищах горы,но легче смотреть как курс набирает аж пару коп и визжать от "радости" скоропииисят???



а кто-то был на заправке? в магазинах продовольственных? ведь инфляция мировая прёт как танк,хотя ставку повышают,а цены фактически в долларах подходят во всём к величинам 13-го года...



так что всем выдохнуть,кто хочет посмотреть на пирамиды,тому глянуть на госдолг развитых стран,а уже через недельку будут демоны кусать себя за попу,чего не слился так дорого,аж по 28.20...28.30? а теперь надо нести по 27.ХХ в обменку для радости бытия,но уже по грабительскому курсу? а что с долларом происходит?в мире рухнул,а ведь вроде ставку повышают?думаю до выборов президента могут и 25 заделать одной левой,мне просто было как-то жалко смотреть на зззззз,наслушался пи** и давай впадать в транс,а может сейчас п-к всей котлетой оформляет гривневые овгз?ведь толпу надо направлять в правильное русло,а меж тем сталь и руда рванули как немые,зима тёплая,газа купим слёзы в этом году,плюс в хранилищах горы,но легче смотреть как курс набирает аж пару коп и визжать от "радости" скоропииисят???а кто-то был на заправке? в магазинах продовольственных? ведь инфляция мировая прёт как танк,хотя ставку повышают,а цены фактически в долларах подходят во всём к величинам 13-го года...так что всем выдохнуть,кто хочет посмотреть на пирамиды,тому глянуть на госдолг развитых стран,а уже через недельку будут демоны кусать себя за попу,чего не слился так дорого,аж по 28.20...28.30? а теперь надо нести по 27.ХХ в обменку для радости бытия,но уже по грабительскому курсу?

Падение доллара это одно, падение других резервных валют - это другое, а падение гривны - это третье. Это абсолютно разные вещи. Точно так же как и инфляция во всех этих валютах.Под выборы у нас могут сделать и 25. И тогда у нас долларовая инфляция будет выше чем в США! (Цены в долларах вырастут на фоне предполагаемого укрепления гривны)Значит ли это, что гривна стала мощнее относительно доллара?Значит ли это, что украинская экономика и украинская валюта могут предложить миру больше, чем американская валюта и американская экономика - если смотреть чисто на укрепление курса гривны? Если долларовая инфляция в Украине будет больше чем в США, значит ли это, что доллары печатают в Украине (и их тут некуда девать)?Украинская валюта не может укрепляться относительно американской валюты априори! На основе того, что украинская экономика (+промышленность, производство, наука и т.д.) не могут дать больше, чем американскаяЕсли американская валюта снижается, это значит что украинская летит вниз с ускорением, и дна не видитИли для Вас "снижение" доллара = рост гривны?