|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:03
Сибарит написав: ЛАД написав:
А что там было? Сейчас вроде всё нормально. Какой-то глюк был на сайте?
Не нормально. Сегодня пятница, торги до 16, а график нарисован до 17, причем после 16 подскок котировок.
В результате не понятно, на каких котировках закончились торги?
Понятно. Не обратил внимание на то, что этот 2-копеечный подскок показан после 16.00. Думаю, ошибка "строителей" графика.
С другой стороны, сомневаюсь, что данные о котировках настолько достоверны, что 2 коп. стоит принимать всерьёз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 8644
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 2789 раз.
- Подякували: 2434 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:04
Баксику, а спробуйте оформити фоп не на себе, а на родича пенса, їм ніби не треба платити єсв
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 7312
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:13
somilitark написав:
себя за попу,чего не слился так дорого,аж по 28.20...28.30? а теперь надо нести по 27.ХХ в обменку для радости бытия,но уже по грабительскому курсу?
Не знаю как через недельку, но сегодня с радостью забрали по 28,15 в обычном пове.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4049
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:16
chipmunk написав:
Баксику, а спробуйте оформити фоп не на себе, а на родича пенса, їм ніби не треба платити єсв
Приходит к баксику в магазинчик люди из инспекции по труду, и выписывают неоформленному баксику штраф на 320 000 гривен, или сколько там десятков тысяч.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7121
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 1875 раз.
- Подякували: 2608 раз.
-
- Профіль
-
7
1
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:35
Долярчик
Хотелось бы увидеть хотя бы одного - оплатившего... Уйдет и бетон долярчика родителей....
( не дай бог конечно!). Шоб приучить к честности - просто построить реальные правила игры - пока не получается.... Поборемо! (очень надеюсь).
Востаннє редагувалось дарий
в П'ят 05 січ, 2018 22:39, всього редагувалось 1 раз.
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:44
somilitark написав:
а что с долларом происходит?
в мире рухнул,а ведь вроде ставку повышают?
думаю до выборов президента могут и 25 заделать одной левой,мне просто было как-то жалко смотреть на зззззз,наслушался пи** и давай впадать в транс,а может сейчас п-к всей котлетой оформляет гривневые овгз?
ведь толпу надо направлять в правильное русло,а меж тем сталь и руда рванули как немые,зима тёплая,газа купим слёзы в этом году,плюс в хранилищах горы,но легче смотреть как курс набирает аж пару коп и визжать от "радости" скоропииисят???
а кто-то был на заправке? в магазинах продовольственных? ведь инфляция мировая прёт как танк,хотя ставку повышают,а цены фактически в долларах подходят во всём к величинам 13-го года...
так что всем выдохнуть,кто хочет посмотреть на пирамиды,тому глянуть на госдолг развитых стран,а уже через недельку будут демоны кусать себя за попу,чего не слился так дорого,аж по 28.20...28.30? а теперь надо нести по 27.ХХ в обменку для радости бытия,но уже по грабительскому курсу?
Падение доллара это одно, падение других резервных валют - это другое, а падение гривны - это третье. Это абсолютно разные вещи. Точно так же как и инфляция во всех этих валютах.
Под выборы у нас могут сделать и 25. И тогда у нас долларовая инфляция будет выше чем в США! (Цены в долларах вырастут на фоне предполагаемого укрепления гривны)
Значит ли это, что гривна стала мощнее относительно доллара?
Значит ли это, что украинская экономика и украинская валюта могут предложить миру больше, чем американская валюта и американская экономика - если смотреть чисто на укрепление курса гривны? Если долларовая инфляция в Украине будет больше чем в США, значит ли это, что доллары печатают в Украине (и их тут некуда девать)?
Украинская валюта не может укрепляться относительно американской валюты априори! На основе того, что украинская экономика (+промышленность, производство, наука и т.д.) не могут дать больше, чем американская
Если американская валюта снижается, это значит что украинская летит вниз с ускорением, и дна не видит
Или для Вас "снижение" доллара = рост гривны?
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 4717
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3164 раз.
- Подякували: 865 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 05 січ, 2018 22:57
Долярчик написав: shatenerbi написав: Долярчик написав:
.....ну і проста логіка - з мене НЕ СТЯГУВАТИ ЗАРАЗ, а я в пенсійному віці - НІЧОГО не вимагаю від держави!......
...то що "держава" - по-рукам?
Такие сделки в пору совершать завтра, в ночь,правда не с государством а с известной личностью,правда плата у него однокопытного, одна...и забирает плату по Украине в среднем в 63 года у козакив..
(простите за офтоп, навеяло )
...шкода, що я не все зрозумів
Гоголь: Вечера на хуторе близ Деканьки,там чорт за материальные блага, у козаков
душу забирал,а завтра именно такая(ночь на кануне рождества)
-
shatenerbi
-
-
- Повідомлень: 1346
- З нами з: 01.07.12
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:05
ЛАД написав:
С другой стороны, сомневаюсь, что данные о котировках настолько достоверны, что 2 коп. стоит принимать всерьёз.
Дело не в 2 копейках, а в самом факте подскока в самом конце сессии. Очень часто такой подскок умышленно провоцируется каким-нибудь крупным банком, не будем показывать пальцем, когда на следующей сессии предстоит много продавать. Это делается для того, чтобы торги начались с более высоких курсов. Хвостик на графике очень похож на эту ситуацию, но время его возникновения заставляет гадать, а был ли мальчик? Это может быть как результатом задержки отображения данных, так и просто отфонарными цифрами. Теперь все выходные в неведении
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 2746
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 660 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8202
|799784
|
|
|5982
|1267006
|
П'ят 05 січ, 2018 16:01
ЛОБ
|
|38
|32032
|
реклама
|