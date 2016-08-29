дарий написав:Очень много новых купюр... Про все повышения даже не говорю... Бакс уже был 40 - был, а мясо тогда было 40 грн... Все в этом мире выравнивается...Со временем.... (осталось познать временные рамки и степень перекоса...)
При Бене мне приват выдавал "нулячие" синие купюры по порядку, а вот недавно выдал экв. "полтора фонда" в долларах довольно изношенными потёртыми купюрами, 1993, 1996 года, и 200х годов
Так что намек на печать баксов не принимаю. Думаю сейчас у нас просто начали экономить на инкассо, и выдают старьём. Может Вы не сталкивались - считайте что повезло
А на счёт познания временных рамок и степени перекоса - согласен - время покажет. Надеюсь что урок будет не дорогим
Вкладчик1234 Вы с юмором. Новые баксы были с 14 по 17.5 г., хотя и щас можно решать... но, нет смысла. В хор. состоянии с 1928 г. в ходу. Как раритет - уже гораздо дороже. Шутка - про инкассо я уже раза три инфо давал. Там все просто.
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 05 січ, 2018 23:25, всього редагувалось 1 раз.
дарий написав:Вкладчик1234 Очень много новых купюр... Про все повышения даже не говорю... Бакс уже был 40 - был, а мясо тогда было 40 грн... Все в этом мире выравнивается...Со временем.... (осталось познать временные рамки и степень перекоса...)
Вся разница в том,что тогда это была шутка, а сейчас может оказаться правдой,цены на энергоносители подтянулись а вместе с ними и налоги(пусть это называется увеличение минималки),кабанчика вырастить и продать за те же деньги уже не получиться.Сегодня Охрименко.А будучи на 112 об этом и говорил,что сильно накрученые цены на энергоносители делают производство чего либо нерентабельным,уж если он, такое говорит...,обычно он очень лояльный к власти.
Сибарит написав:Дело не в 2 копейках, а в самом факте подскока в самом конце сессии.
Помню в 2014-2015 годах финишный подскок на торгах был самым обычным явлением, когда фактически на самых последних минутах шел подскок копеек на 5-10, это на фоне мизерных копеечных оборотов, когда практически все игроки уже завершили свои дела.
В 2018 году Украина потратит 130,2 млрд грн на обслуживание госдолга Всего общегосударственные расходы Министерства финансов Украины в 2018 году составят 297,84 млрд грн. Обслуживание государственного долга в 2018 году обойдется Украине в 130,2 млрд грн. Об этом говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном (.zip) на сайте Верховной Рады.
Всего общегосударственные расходы Министерства финансов Украины составят 297,84 млрд грн.
Из них в резервный фонд выделят 1,5 млрд грн, на базовую дотацию – 8,18 млрд грн, на дополнительные дотации из госбюджета местным бюджетам – 16,78 млрд грн.
Еще 70,99 млрд грн пойдут на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению, 59,87 млрд грн – на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам, не имеющим права на пенсию, людям с инвалидностью.
Кроме того, на 1,37 млрд грн профинансируют завершение строительства метрополитена в Днепре и на 30 млн грн – продление третьей линии метро в Харькове.
ЛАД написав:С другой стороны, сомневаюсь, что данные о котировках настолько достоверны, что 2 коп. стоит принимать всерьёз.
Дело не в 2 копейках, а в самом факте подскока в самом конце сессии. Очень часто такой подскок умышленно провоцируется каким-нибудь крупным банком, не будем показывать пальцем, когда на следующей сессии предстоит много продавать. Это делается для того, чтобы торги начались с более высоких курсов. Хвостик на графике очень похож на эту ситуацию, но время его возникновения заставляет гадать, а был ли мальчик? Это может быть как результатом задержки отображения данных, так и просто отфонарными цифрами. Теперь все выходные в неведении :)