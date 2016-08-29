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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3835383638373838>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 618
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
78
5. более 75%
64%
395
Всього голосів : 618
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:11

  дарий написав:Очень много новых купюр... Про все повышения даже не говорю... Бакс уже был 40 - был, а мясо тогда было 40 грн... Все в этом мире выравнивается...Со временем.... (осталось познать временные рамки и степень перекоса...)

При Бене мне приват выдавал "нулячие" синие купюры по порядку, а вот недавно выдал экв. "полтора фонда" в долларах довольно изношенными потёртыми купюрами, 1993, 1996 года, и 200х годов

Так что намек на печать баксов не принимаю. Думаю сейчас у нас просто начали экономить на инкассо, и выдают старьём. Может Вы не сталкивались - считайте что повезло

А на счёт познания временных рамок и степени перекоса - согласен - время покажет. Надеюсь что урок будет не дорогим :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:17

Вкладчик1234 Вы с юмором. Новые баксы были с 14 по 17.5 г., хотя и щас можно решать... но, нет смысла. В хор. состоянии с 1928 г. в ходу. Как раритет - уже гораздо дороже. Шутка - про инкассо я уже раза три инфо давал. Там все просто.
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 05 січ, 2018 23:25, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:19

  дарий написав:Вкладчик1234 Очень много новых купюр... Про все повышения даже не говорю... Бакс уже был 40 - был, а мясо тогда было 40 грн... Все в этом мире выравнивается...Со временем.... (осталось познать временные рамки и степень перекоса...) :D


Вся разница в том,что тогда это была шутка, а сейчас может оказаться правдой,цены на энергоносители подтянулись а вместе с ними и налоги(пусть это называется увеличение минималки),кабанчика вырастить и продать за те же деньги уже не получиться.Сегодня Охрименко.А будучи на 112 об этом и говорил,что сильно накрученые цены на энергоносители делают производство чего либо нерентабельным,уж если он, такое говорит...,обычно он очень лояльный к власти.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:21

  Сибарит написав:Дело не в 2 копейках, а в самом факте подскока в самом конце сессии.


Помню в 2014-2015 годах финишный подскок на торгах был самым обычным явлением, когда фактически на самых последних минутах шел подскок копеек на 5-10, это на фоне мизерных копеечных оборотов, когда практически все игроки уже завершили свои дела.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:23

freeze

Вот еще интересная статья о курсе в контексте:

В 2018 году Украина потратит 130,2 млрд грн на обслуживание госдолга
Всего общегосударственные расходы Министерства финансов Украины в 2018 году составят 297,84 млрд грн.
Обслуживание государственного долга в 2018 году обойдется Украине в 130,2 млрд грн. Об этом говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном (.zip) на сайте Верховной Рады.

Всего общегосударственные расходы Министерства финансов Украины составят 297,84 млрд грн.

Из них в резервный фонд выделят 1,5 млрд грн, на базовую дотацию – 8,18 млрд грн, на дополнительные дотации из госбюджета местным бюджетам – 16,78 млрд грн.

Еще 70,99 млрд грн пойдут на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению, 59,87 млрд грн – на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам, не имеющим права на пенсию, людям с инвалидностью.

Кроме того, на 1,37 млрд грн профинансируют завершение строительства метрополитена в Днепре и на 30 млн грн – продление третьей линии метро в Харькове.

1 января 2018 года вступил в силу закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Доходы предусмотрены на уровне 917,88 млрд грн, расходы – 991,7 млрд грн.
http://gordonua.com/news/money/v-2018-g ... 25620.html
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:24

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:С другой стороны, сомневаюсь, что данные о котировках настолько достоверны, что 2 коп. стоит принимать всерьёз.

Дело не в 2 копейках, а в самом факте подскока в самом конце сессии. Очень часто такой подскок умышленно провоцируется каким-нибудь крупным банком, не будем показывать пальцем, когда на следующей сессии предстоит много продавать. Это делается для того, чтобы торги начались с более высоких курсов. Хвостик на графике очень похож на эту ситуацию, но время его возникновения заставляет гадать, а был ли мальчик? Это может быть как результатом задержки отображения данных, так и просто отфонарными цифрами. Теперь все выходные в неведении :)

В невединии,в смысле сливаться или нет? :oops: :wink:
shatenerbi
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:44

shatenerbi В данной ситуации все дело в руках Всевышнего (НБУ). Игроков уже не осталось. А вот что в мозгах у Смолия - решит Кубив. :roll: В сильном укреплении грн пока интереса не видно. Дальше глянем.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:53

shatenerbi я про грн. ! :) В купюрах баксов разницы нет. Если не сильно стиранная - нет проблем.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:55

Вкладчик1234 я про грн. ! :) В купюрах баксов разницы нет. Если не сильно стиранная - нет проблем.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:03

Сибарит крупных банков уже нет. Есть госсы, и бывшие негоссы - плавно переходящие в госсы. Причем, не в пользу банковской структуры (как минимум, нема конкуренции).
дарий
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