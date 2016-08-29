Додано: П'ят 05 січ, 2018 23:23

Вот еще интересная статья о курсе в контексте:В 2018 году Украина потратит 130,2 млрд грн на обслуживание госдолгаВсего общегосударственные расходы Министерства финансов Украины в 2018 году составят 297,84 млрд грн.Обслуживание государственного долга в 2018 году обойдется Украине в 130,2 млрд грн. Об этом говорится в законе "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном (.zip) на сайте Верховной Рады.Всего общегосударственные расходы Министерства финансов Украины составят 297,84 млрд грн.Из них в резервный фонд выделят 1,5 млрд грн, на базовую дотацию – 8,18 млрд грн, на дополнительные дотации из госбюджета местным бюджетам – 16,78 млрд грн.Еще 70,99 млрд грн пойдут на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению, 59,87 млрд грн – на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам, не имеющим права на пенсию, людям с инвалидностью.Кроме того, на 1,37 млрд грн профинансируют завершение строительства метрополитена в Днепре и на 30 млн грн – продление третьей линии метро в Харькове.1 января 2018 года вступил в силу закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год". Доходы предусмотрены на уровне 917,88 млрд грн, расходы – 991,7 млрд грн.