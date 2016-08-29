Додано: Суб 06 січ, 2018 10:04

У кого есть точные данные о курсе российского рубля на 2017, 2018, 2019 года , заложенные в в федеральном бюджете России?

То, что наши закладывают курс 29 на 2018г ничего ещё не значит. В Раше вроде как 67 рублей курс в бюджете заложили на 2017 год, а по факту у них курс сейчас 57. Оцените разницу!!! Так и с нашей гривной будет. Закладывают курс повыше всегда, а по факту он ниже.

Выплаты МВФу в 2018 - 2019 годах с лихвой компенсирует могучая армия украинских заробитчан, которые завалят Украину баксом.

Сейчас только дурни покупают СКВ в период с августа по май месяц.

Надоели здесь эти бредни кабанчиков про курс патрицать и папятисят и fgh про крах Америки с их долларом.

За гривну я спокоен. И вам советую не беспокоится еще лет пять (до следующего мирового кризиса.

Больше меня беспокоит как прожить на зарплату. Чтоб дом отремонтировать. Зарплаты хватает только на пожрать и чуть - чуть отложить. Но даже рыпаться на счет ремонта жилья невозможно. Расценки заоблачные.

Чтоб жить в Украине нормально, достойно, надо в месяц на человека иметь доход сейчас хотя бы 50 тыс. грн. Всё что ниже - это нищета. А лучше хотя бы 500 тыс грн в месяц получать. Тогда и жена не сбежит. Поэтому у меня нет семьи, что нет у меня такой зарплаты. НАДОЕЛО ЖИТЬ В НИЩИТЕ. И это с неплохой, стабильной зарплатой (по меркам нашего городишка) заметьте.

При СССР добивал жуткий дефицит всего удобного и хорошего. Чтобы купить мужскую синтетическую шубу мне, студенту, в 1979 году моя мама вставала в 4 утра, чтобы очередь занять в универмаг. Чтобы купить 3 кг говядины, отец в полчетвёртого утра шёл на рынок очередь занять. В магазинах не было ничего приличного. Одна дрянь никому ненужная была. Всё было по знакомству с переплатой.

Ту жизнь, тот СССР я трижды проклинаю. Трижды проклинаю всех, кто сейчас агитирует за русский мир.

Но почему у них там зарплаты и пенсии в 2 раза выше наших? И это при действующих экономических санкциях?

Сейчас жизнь лучше гораздо в Украине стала. У людей машин много хороших появилось. Вижу хорошие изменения. Много есть богатых.

Смотрю, соседи, некоторые, луше стали жить. Вместо прогнивших жигулей шкодами обзавелись. Как им это удаётся? И как им не страшно, что они могут поцарапать беху или мерс богатого дяди, и тот заставит их свой дом продать, чтоб ремонт его машины сделать? Сколько случаев, что нарочно подставляют машины. Поэтому автомобиль я бы мог купить, но страшно из-за таких случаев. И то, что экономически не выгодно машину содержать для бытовых целей меня сдерживает от её покупки.