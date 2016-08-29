При Бене мне приват выдавал "нулячие" синие купюры по порядку, а вот недавно выдал экв. "полтора фонда" в долларах довольно изношенными потёртыми купюрами, 1993, 1996 года, и 200х годов...
Сам задумался как-то: сколько было в 90-ые соток 1988 г., всё переживал, чтобы на фуфло не нарваться! НО - пропали и "малый потрет" - практически НЕ попадается, НЕУЖЕЛИ их все вывезли?! Или же они лежат по хранилищам оставшихся банков, прикопанные новьем?
Миша-клиент написав:Сам задумался как-то: сколько было в 90-ые соток 1988 г., всё переживал, чтобы на фуфло не нарваться! НО - пропали и "малый потрет" - практически НЕ попадается, НЕУЖЕЛИ их все вывезли?! Или же они лежат по хранилищам оставшихся банков, прикопанные новьем?
Если и были прикопаны - то похоже уже начали откапывать
lrs7719 написав:А сейчас без преувеличений период такой, что день - год кормит.
Выжидаете момент для перехода в гривну ?
На 2018 год сейчас на моменте - самый низкий курс доллара. Никто гривну укреплять не будет. Курс будут держать в дозволенных рамках. Много напечатано гривны, и НБУ будет покупать валюту. Курсовая стабильность будет зависеть от улучшения внешнеторгового баланса и налоговой реформы Трампа. Пара евро-доллар готова к развороту, но никак не хочет это делать. Тренд на рост доллара затаил дыхание как и Либо, перед очередным прыжком!
Доллар по 28 грн: с этой отметки стартуют валютные торги в 2018 году. В течение года финансисты ожидают широкий диапазон колебаний курса от 26 до 30 грн. Угрозу валютной стабильности несет как мировой рынок, где ожидаются колебания цен на сырьевые товары, так и внутренние риски. Из-за роста политической неопределенности мы можем потерять поддержку МВФ и увидеть усиление негативных курсовых ожиданий бизнеса и населения.
Валютный курс гривны в 2017 году лихорадило в очень «скромном» диапазоне: порядка 10% между минимальным значением в 25,44 грн/$ в конце лета (30 августа) и максимальными 28,07 грн/$ в последний день года. Если же смотреть на изменение курса за год, то доллар подорожал всего на 3,2%.
Минувший год курс начал с падения до отметки 26,29 грн/$, но уже к середине января он подскочил до 27,72 грн, затем гривна весной – летом плавно ревальвировала до 25,44 грн/$. И только в первый день осени тренд сменился: доллар за следующие четыре месяца подорожал на 10,3%. https://news.finance.ua/ru/news/-/41803 ... -budushhee
Молодцы пацаны! Оценка 10 вам с ФП Минфин.
Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54(в этом году) и на моменте 28.30. Итак: дно, которого все ждали в 2017 году оказалось на цифрах 25.54 грн за 1 доллар.
Офіційний курс гривні до іноземних валют на 09.01.2018 100 Доларів США 2820.3329 100 Євро 3397.0910 10 Російських рублів 4.8964
Широкий диапазон Механизм один - зарабатываем вместе с НБУ. Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) обновляло свой прогноз по основным макропоказателям на 2016-2018 гг., — отмечалось в обнародованных материалах. На конец 2017-го — соответственно 34 грн/$1 и 27 грн/$1; на конец 2018-го — 38 грн/$1 и 26 грн/$1. Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была.
Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
дарий написав:Сибарит крупных банков уже нет. Есть госсы, и бывшие негоссы - плавно переходящие в госсы. Причем, не в пользу банковской структуры (как минимум, нема конкуренции).
Крупных банков нерезидентов , их для физиков уже нет , вернее они стали менее итересными .... а как раз на МБ , банки нерезы гораздо более активны чем госы , так как их основные клиенты международные корпорации и приличная часть резидентов ведущих ВЭД. В ощадах да приватах могут держать зарплатные проэкты , а ВЭД вести через Вали/Сибы/Кредо/Агриколи.
zzzzzz написав:Впереди выплаты на 7 млрд долларов.А кредиты аферистам не дают
Чего-то вообще какие-то цифры жуткие идут. Внешний долг - 115 миллиардов долларов и где-то половину надо отдавать на протяжении одного года. Откуда? Вроде Пинзенник не страдает Альцгеймером и в адеквате раз такое на всю страну говорит. https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Fv8PLlMF_I
У него по-моему перепутались литры,килограммы, и градусы )) Мои данные взяты из отчета НБУ "Звит про финансову стабильнисть" от 18 декабря 2017 года Можете найти на сайте НБУ
У кого есть точные данные о курсе российского рубля на 2017, 2018, 2019 года , заложенные в в федеральном бюджете России? То, что наши закладывают курс 29 на 2018г ничего ещё не значит. В Раше вроде как 67 рублей курс в бюджете заложили на 2017 год, а по факту у них курс сейчас 57. Оцените разницу!!! Так и с нашей гривной будет. Закладывают курс повыше всегда, а по факту он ниже. Выплаты МВФу в 2018 - 2019 годах с лихвой компенсирует могучая армия украинских заробитчан, которые завалят Украину баксом. Сейчас только дурни покупают СКВ в период с августа по май месяц. Надоели здесь эти бредни кабанчиков про курс патрицать и папятисят и fgh про крах Америки с их долларом. За гривну я спокоен. И вам советую не беспокоится еще лет пять (до следующего мирового кризиса. Больше меня беспокоит как прожить на зарплату. Чтоб дом отремонтировать. Зарплаты хватает только на пожрать и чуть - чуть отложить. Но даже рыпаться на счет ремонта жилья невозможно. Расценки заоблачные. Чтоб жить в Украине нормально, достойно, надо в месяц на человека иметь доход сейчас хотя бы 50 тыс. грн. Всё что ниже - это нищета. А лучше хотя бы 500 тыс грн в месяц получать. Тогда и жена не сбежит. Поэтому у меня нет семьи, что нет у меня такой зарплаты. НАДОЕЛО ЖИТЬ В НИЩИТЕ. И это с неплохой, стабильной зарплатой (по меркам нашего городишка) заметьте. При СССР добивал жуткий дефицит всего удобного и хорошего. Чтобы купить мужскую синтетическую шубу мне, студенту, в 1979 году моя мама вставала в 4 утра, чтобы очередь занять в универмаг. Чтобы купить 3 кг говядины, отец в полчетвёртого утра шёл на рынок очередь занять. В магазинах не было ничего приличного. Одна дрянь никому ненужная была. Всё было по знакомству с переплатой. Ту жизнь, тот СССР я трижды проклинаю. Трижды проклинаю всех, кто сейчас агитирует за русский мир. Но почему у них там зарплаты и пенсии в 2 раза выше наших? И это при действующих экономических санкциях? Сейчас жизнь лучше гораздо в Украине стала. У людей машин много хороших появилось. Вижу хорошие изменения. Много есть богатых. Смотрю, соседи, некоторые, луше стали жить. Вместо прогнивших жигулей шкодами обзавелись. Как им это удаётся? И как им не страшно, что они могут поцарапать беху или мерс богатого дяди, и тот заставит их свой дом продать, чтоб ремонт его машины сделать? Сколько случаев, что нарочно подставляют машины. Поэтому автомобиль я бы мог купить, но страшно из-за таких случаев. И то, что экономически не выгодно машину содержать для бытовых целей меня сдерживает от её покупки.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 06 січ, 2018 11:16, всього редагувалось 7 разів.
дарий написав:shatenerbi я про грн. ! В купюрах баксов разницы нет. Если не сильно стиранная - нет проблем.
Проблема, як я бачу, полягає в наявності фальшивих доларових банкнот певних номіналів і років. Тому деякі люди схильні брати, наприклад, сотки нового зразка.
Новые образцы стрёмные: три полоски верхнего слоя банкнот зачастую не приклеены должным образом к синей стерео полоске. Оторваться єти полоски могут. Их легко задеть. Разве Вы этого не замечали? Согните слегка купюру в этой проблемной области и Вы сами убедитесь, что полоски отстают от основы!!!! Это стремно!! Поэтому синие 100 долларовые купюры, как и серые не покупаю. Стараюсь 50 и 20 долларовые купюры покупать.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 06 січ, 2018 11:22, всього редагувалось 1 раз.