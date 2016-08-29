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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38363837383838393840>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 618
1. Нет сбережений в валюте
11%
70
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
78
5. более 75%
64%
395
Всього голосів : 618
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:18

  Вкладчик1234 написав:
  дарий написав:Очень много новых купюр...)


При Бене мне приват выдавал "нулячие" синие купюры по порядку, а вот недавно выдал экв. "полтора фонда" в долларах довольно изношенными потёртыми купюрами, 1993, 1996 года, и 200х годов...


Сам задумался как-то: сколько было в 90-ые соток 1988 г., всё переживал, чтобы на фуфло не нарваться! НО - пропали и "малый потрет" - практически НЕ попадается, НЕУЖЕЛИ их все вывезли?! Или же они лежат по хранилищам оставшихся банков, прикопанные новьем?
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 00:56

  Миша-клиент написав:Сам задумался как-то: сколько было в 90-ые соток 1988 г., всё переживал, чтобы на фуфло не нарваться! НО - пропали и "малый потрет" - практически НЕ попадается, НЕУЖЕЛИ их все вывезли?! Или же они лежат по хранилищам оставшихся банков, прикопанные новьем?

Если и были прикопаны - то похоже уже начали откапывать :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 06:47

  Aqaz123 написав:
  FairyPrince написав:
  lrs7719 написав:А сейчас без преувеличений период такой, что день - год кормит.

Выжидаете момент для перехода в гривну ?


На 2018 год сейчас на моменте - самый низкий курс доллара. :wink:
Никто гривну укреплять не будет. Курс будут держать в дозволенных рамках. Много напечатано гривны, и НБУ будет покупать валюту. Курсовая стабильность будет зависеть от улучшения внешнеторгового баланса и налоговой реформы Трампа. Пара евро-доллар готова к развороту, но никак не хочет это делать. Тренд на рост доллара затаил дыхание :mrgreen: как и Либо, перед очередным прыжком! :lol:


Доллар по 28 грн: с этой отметки стартуют валютные торги в 2018 году. В течение года финансисты ожидают широкий диапазон колебаний курса от 26 до 30 грн. Угрозу валютной стабильности несет как мировой рынок, где ожидаются колебания цен на сырьевые товары, так и внутренние риски. Из-за роста политической неопределенности мы можем потерять поддержку МВФ и увидеть усиление негативных курсовых ожиданий бизнеса и населения.

Валютный курс гривны в 2017 году лихорадило в очень «скромном» диапазоне: порядка 10% между минимальным значением в 25,44 грн/$ в конце лета (30 августа) и максимальными 28,07 грн/$ в последний день года. Если же смотреть на изменение курса за год, то доллар подорожал всего на 3,2%.

Минувший год курс начал с падения до отметки 26,29 грн/$, но уже к середине января он подскочил до 27,72 грн, затем гривна весной – летом плавно ревальвировала до 25,44 грн/$. И только в первый день осени тренд сменился: доллар за следующие четыре месяца подорожал на 10,3%.
https://news.finance.ua/ru/news/-/41803 ... -budushhee

Молодцы пацаны! Оценка 10 вам с ФП Минфин.

Курс с 8.00 до 40.00 (круто взяли) потом до 21.49 (зафиксировали прибыль) потом 27.35 (таргетирование) потом 24.78 (просто работа) потом 29.20 (стрижка овец) дно 25,54(в этом году) и на моменте 28.30.
Итак: дно, которого все ждали в 2017 году оказалось на цифрах 25.54 грн за 1 доллар.

Офіційний курс гривні до іноземних валют
на 09.01.2018
100 Доларів США 2820.3329
100 Євро 3397.0910
10 Російських рублів 4.8964

Широкий диапазон :mrgreen:
Механизм один - зарабатываем вместе с НБУ.
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) обновляло свой прогноз по основным макропоказателям на 2016-2018 гг., — отмечалось в обнародованных материалах.
На конец 2017-го — соответственно 34 грн/$1 и 27 грн/$1; на конец 2018-го — 38 грн/$1 и 26 грн/$1. Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была.

Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.

Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 07:54

  дарий написав:Сибарит крупных банков уже нет. Есть госсы, и бывшие негоссы - плавно переходящие в госсы. Причем, не в пользу банковской структуры (как минимум, нема конкуренции).
есть ряд признаков, что готовится продажа крупного пакета Ощада в частные руки. Да и Приват рано или поздно будет выставлен на аукцион.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:42

  дарий написав:Сибарит крупных банков уже нет. Есть госсы, и бывшие негоссы - плавно переходящие в госсы. Причем, не в пользу банковской структуры (как минимум, нема конкуренции).

Крупных банков нерезидентов , их для физиков уже нет , вернее они стали менее итересными .... а как раз на МБ , банки нерезы гораздо более активны чем госы , так как их основные клиенты международные корпорации и приличная часть резидентов ведущих ВЭД. В ощадах да приватах могут держать зарплатные проэкты , а ВЭД вести через Вали/Сибы/Кредо/Агриколи.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 09:55

  freeze написав:
  zzzzzz написав:Впереди выплаты на 7 млрд долларов.А кредиты аферистам не дают


Чего-то вообще какие-то цифры жуткие идут. Внешний долг - 115 миллиардов долларов и где-то половину надо отдавать на протяжении одного года. Откуда?
Вроде Пинзенник не страдает Альцгеймером и в адеквате раз такое на всю страну говорит.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... Fv8PLlMF_I


У него по-моему перепутались литры,килограммы, и градусы ))
Мои данные взяты из отчета НБУ
"Звит про финансову стабильнисть" от 18 декабря 2017 года
Можете найти на сайте НБУ

Если вас интересуют общие данные, вот здесь скачайте файл , и там все будет видно
https://www.minfin.gov.ua/news/view/sta ... egory=borg
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 06 січ, 2018 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 10:04

Re: Валютный рынок в контексте

У кого есть точные данные о курсе российского рубля на 2017, 2018, 2019 года , заложенные в в федеральном бюджете России?
То, что наши закладывают курс 29 на 2018г ничего ещё не значит. В Раше вроде как 67 рублей курс в бюджете заложили на 2017 год, а по факту у них курс сейчас 57. Оцените разницу!!! Так и с нашей гривной будет. Закладывают курс повыше всегда, а по факту он ниже.
Выплаты МВФу в 2018 - 2019 годах с лихвой компенсирует могучая армия украинских заробитчан, которые завалят Украину баксом.
Сейчас только дурни покупают СКВ в период с августа по май месяц.
Надоели здесь эти бредни кабанчиков про курс патрицать и папятисят и fgh про крах Америки с их долларом.
За гривну я спокоен. И вам советую не беспокоится еще лет пять (до следующего мирового кризиса.
Больше меня беспокоит как прожить на зарплату. Чтоб дом отремонтировать. Зарплаты хватает только на пожрать и чуть - чуть отложить. Но даже рыпаться на счет ремонта жилья невозможно. Расценки заоблачные.
Чтоб жить в Украине нормально, достойно, надо в месяц на человека иметь доход сейчас хотя бы 50 тыс. грн. Всё что ниже - это нищета. А лучше хотя бы 500 тыс грн в месяц получать. Тогда и жена не сбежит. Поэтому у меня нет семьи, что нет у меня такой зарплаты. НАДОЕЛО ЖИТЬ В НИЩИТЕ. И это с неплохой, стабильной зарплатой (по меркам нашего городишка) заметьте.
При СССР добивал жуткий дефицит всего удобного и хорошего. Чтобы купить мужскую синтетическую шубу мне, студенту, в 1979 году моя мама вставала в 4 утра, чтобы очередь занять в универмаг. Чтобы купить 3 кг говядины, отец в полчетвёртого утра шёл на рынок очередь занять. В магазинах не было ничего приличного. Одна дрянь никому ненужная была. Всё было по знакомству с переплатой.
Ту жизнь, тот СССР я трижды проклинаю. Трижды проклинаю всех, кто сейчас агитирует за русский мир.
Но почему у них там зарплаты и пенсии в 2 раза выше наших? И это при действующих экономических санкциях?
Сейчас жизнь лучше гораздо в Украине стала. У людей машин много хороших появилось. Вижу хорошие изменения. Много есть богатых.
Смотрю, соседи, некоторые, луше стали жить. Вместо прогнивших жигулей шкодами обзавелись. Как им это удаётся? И как им не страшно, что они могут поцарапать беху или мерс богатого дяди, и тот заставит их свой дом продать, чтоб ремонт его машины сделать? Сколько случаев, что нарочно подставляют машины. Поэтому автомобиль я бы мог купить, но страшно из-за таких случаев. И то, что экономически не выгодно машину содержать для бытовых целей меня сдерживает от её покупки.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 06 січ, 2018 11:16, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 10:33

Re: Валютный рынок в контексте

У кого какие прогнозы по дол на следующие 2 недели ? Интересно кто реальней видит ситуацию . А потом в феврале сравним прогнозы
a_studio11
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 11:14

  дарий написав:shatenerbi я про грн. ! :) В купюрах баксов разницы нет. Если не сильно стиранная - нет проблем.

Проблема, як я бачу, полягає в наявності фальшивих доларових банкнот певних номіналів і років. Тому деякі люди схильні брати, наприклад, сотки нового зразка.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 11:20

  centurionus написав:
  дарий написав:shatenerbi я про грн. ! :) В купюрах баксов разницы нет. Если не сильно стиранная - нет проблем.

Проблема, як я бачу, полягає в наявності фальшивих доларових банкнот певних номіналів і років. Тому деякі люди схильні брати, наприклад, сотки нового зразка.


Новые образцы стрёмные: три полоски верхнего слоя банкнот зачастую не приклеены должным образом к синей стерео полоске. Оторваться єти полоски могут. Их легко задеть. Разве Вы этого не замечали? Согните слегка купюру в этой проблемной области и Вы сами убедитесь, что полоски отстают от основы!!!!
Это стремно!! Поэтому синие 100 долларовые купюры, как и серые не покупаю. Стараюсь 50 и 20 долларовые купюры покупать.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 06 січ, 2018 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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