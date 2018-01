Додано: Суб 06 січ, 2018 11:14

дарий написав: shatenerbi я про грн. ! В купюрах баксов разницы нет. Если не сильно стиранная - нет проблем. я про грн. !В купюрах баксов разницы нет. Если не сильно стиранная - нет проблем.

Проблема, як я бачу, полягає в наявності фальшивих доларових банкнот певних номіналів і років. Тому деякі люди схильні брати, наприклад, сотки нового зразка. Проблема, як я бачу, полягає в наявності фальшивих доларових банкнот певних номіналів і років. Тому деякі люди схильні брати, наприклад, сотки нового зразка.

