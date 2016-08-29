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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 січ, 2018 11:20
Yuri_61 написав:
Чтоб жить в Украине нормально, достойно, надо в месяц на человека иметь доход сейчас хотя бы 50 тыс. грн.
Без проблем. Надо только дождаться доллара по 250
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Сибарит
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Додано: Суб 06 січ, 2018 11:25
Сибарит написав: Yuri_61 написав:
Чтоб жить в Украине нормально, достойно, надо в месяц на человека иметь доход сейчас хотя бы 50 тыс. грн.
Без проблем. Надо только дождаться доллара по 250
Я же не имел тот случай, когда в 90х годах мы все были миилионерами купонными.
В долларах это 2000. Вполне нормальная зп для украины. Маленькая. В Штатах 4 тыс $ зарплата
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Yuri_61
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Додано: Суб 06 січ, 2018 11:31
Yuri_61 написав:
У кого есть точные данные о курсе российского рубля на 2017, 2018, 2019 года , заложенные в в федеральном бюджете России.
То чтот наши закладывают курс 29 на 2018г ничего не значит. В Раше вроде как 67 рублей курс в бюджете заложили на 2017 год, а по факту у них курс сейчас 57. Оцените разницу!!! Так и с нашей гривной будет. Закладывают курс повыше всегда, а по факту он ниже.
Выплаты МВФу в 2018 2019 годах с лихвой компенсирует могучая армия украинских гастарбайтеров, которые завалят Украину баксом в 2018 - 2019 годах переводами из Польши , Чехии и т.д.
Только дурни покупают СКВ в период с августа по май месяц.
Надоели здесь эти бредни кабанчиков про курс патрицать и папятисят и fgh про крах Америки с их долларом.
За гривну я спокоен. И вам советую не беспокоится еще лет пять (до следующего мирового кризиса.
Больше меня беспокоит как прожить на зарплату. Чтоб дом отремонтровать. Зарплаты хватает только на пожрать, чуть - чуть отложить. Но даже рыпаться на счет ремонта жилья невозможно. Расценки заоблачные.
Чтоб жить в Украине нормально, достойно, надо в месяц на человека иметь доход сейчас хотя бы 50 тыс. грн. Всё что ниже - это нищета. А лучше хотя бы 500 тыс грн в месяц получать. Тогда и жена не сбежит.
Поэтому у меня нет семьи, что нет у меня такой зарплаты.
НАДОЕЛО ЖИТЬ В НИЩИТЕ. И это с неплохой, стабильной зарплатой (по меркам нашего городишка) заметьте.
При СССР добивал жуткий дефицит всего удобного и хорошего. Чтобы мне купить мужскуб синтетическую шубу мне, студенту, в 1979 году моя мама вставала в 4 утра, чтобы очередь занять в универмаг. В магазинах не было ничего приличного. Одна дрянь никому ненужная была. Всё было по знакомству с переплатой.
Ту жизнь я проклинаю. Проклинаю и эту. Но смотрю, соседи, некоторые, луше стали жить. Вместо прогнивших жигулей шкодами обзавелись. Как им это удаётся?
...ви знаєте, "щасливий той, хто...." (с)
....наприклад, мене задовольнила б з/п в 1тис.$/міс. із зростанням її щороку на рівень інфляції
...тільки, от біда, що я не знаю, як її збільшити, крім валютних спекуляцій
на скирдовані кошти(літом $ купуємо - взимку здаємо), чи збиткове депо
....а розширувати свій бізнес пробував тричі - не виходив навіть в НОЛЬ!
........а ідей для створення нового....... щось, наразі - немає(чи то швидше ентузіазму немає, який був колись)
п. с....... і ще питання до всіх:
.....ще, останнім часом думаю над тим, щоб розрекламувати свою торгову "точку", тільки думаю що ефективнішше: радіо, реклама в транспорті, інет(тут не знаю де саме розміщувати)......?
...ваші варіанти.....
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Додано: Суб 06 січ, 2018 11:39
a_studio11 написав:
У кого какие прогнозы по дол на следующие 2 недели ? Интересно кто реальней видит ситуацию . А потом в феврале сравним прогнозы
Думаю все загоны закончатся на следующей неделе (если не будет ,каких либо потрясений) и доллар пойдёт на спад , максимум дотянут до 29. На лето 26.5-27 .*Відправлено з Чату
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Додано: Суб 06 січ, 2018 11:47
Слабо тянут
Третий день подряд - 28,20/28,70...
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Додано: Суб 06 січ, 2018 11:57
freeze написав: chipmunk написав:
Баксику, а спробуйте оформити фоп не на себе, а на родича пенса, їм ніби не треба платити єсв
Приходит к баксику в магазинчик люди из инспекции по труду, и выписывают неоформленному баксику штраф на 320 000 гривен, или сколько там десятков тысяч.
За что?
ФОП-то оформлен, а на кого - какая разница?
Или на первой группе нельзя иметь наёмных работников?
Тогда можно на вторую.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 12:01
Вкладчик1234 написав:
................
И тогда у нас долларовая инфляция будет выше чем в США! (Цены в долларах вырастут на фоне предполагаемого укрепления гривны)
.......
У нас и так в спокойные времена долл. инфляция выше, чем в США. Правда, это периодически корректируется обвальной девальвацией.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 12:02
ЛАД написав:
За что?
ФОП-то оформлен, а на кого - какая разница?
Или на первой группе нельзя иметь наёмных работников?
Если магазинчик будет оформлен на жену-ФОП, а торговать будет муж, то он такой же не оформленный работник как любой гражданин.
На первой группе нельзя иметь наемных работников, торговля и только на рынке, и только самому.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 12:06
Yuri_61 написав: Сибарит написав: Yuri_61 написав:
Чтоб жить в Украине нормально, достойно, надо в месяц на человека иметь доход сейчас хотя бы 50 тыс. грн.
Без проблем. Надо только дождаться доллара по 250
Я же не имел тот случай, когда в 90х годах мы все были миилионерами купонными.
В долларах это 2000. Вполне нормальная зп для украины. Маленькая. В Штатах 4 тыс $ зарплата
Ты же сам пишешь - для Украины
Тогда для штатов эквивалент будет не 4, а все 20.Или ты с расчётом, чтобы попу самому не подтирать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 06 січ, 2018 12:10
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав:
................
И тогда у нас долларовая инфляция будет выше чем в США! (Цены в долларах вырастут на фоне предполагаемого укрепления гривны)
.......
У нас и так в спокойные времена долл. инфляция выше, чем в США. Правда, это периодически корректируется обвальной девальвацией.
У нас этот процесс спланированный, мы его называем вытруской матрасов, отжимом валюты.Т е просто взять на внутреннем рынке под процент даже более низкий чем на внешнем им религия не позволяет
Вчера кстати правильно сомик написал, что раз находятся не нормальные под 3% занести свои кровные, под 8 побегут
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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