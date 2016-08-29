У кого есть точные данные о курсе российского рубля на 2017, 2018, 2019 года , заложенные в в федеральном бюджете России.То чтот наши закладывают курс 29 на 2018г ничего не значит. В Раше вроде как 67 рублей курс в бюджете заложили на 2017 год, а по факту у них курс сейчас 57. Оцените разницу!!! Так и с нашей гривной будет. Закладывают курс повыше всегда, а по факту он ниже.Выплаты МВФу в 2018 2019 годах с лихвой компенсирует могучая армия украинских гастарбайтеров, которые завалят Украину баксом в 2018 - 2019 годах переводами из Польши , Чехии и т.д.Только дурни покупают СКВ в период с августа по май месяц.Надоели здесь эти бредни кабанчиков про курс патрицать и папятисят и fgh про крах Америки с их долларом.За гривну я спокоен. И вам советую не беспокоится еще лет пять (до следующего мирового кризиса.Больше меня беспокоит как прожить на зарплату. Чтоб дом отремонтровать. Зарплаты хватает только на пожрать, чуть - чуть отложить. Но даже рыпаться на счет ремонта жилья невозможно. Расценки заоблачные.Чтоб жить в Украине нормально, достойно, надо в месяц на человека иметь доход сейчас хотя бы 50 тыс. грн. Всё что ниже - это нищета. А лучше хотя бы 500 тыс грн в месяц получать. Тогда и жена не сбежит.Поэтому у меня нет семьи, что нет у меня такой зарплаты.НАДОЕЛО ЖИТЬ В НИЩИТЕ. И это с неплохой, стабильной зарплатой (по меркам нашего городишка) заметьте.При СССР добивал жуткий дефицит всего удобного и хорошего. Чтобы мне купить мужскуб синтетическую шубу мне, студенту, в 1979 году моя мама вставала в 4 утра, чтобы очередь занять в универмаг. В магазинах не было ничего приличного. Одна дрянь никому ненужная была. Всё было по знакомству с переплатой.Ту жизнь я проклинаю. Проклинаю и эту. Но смотрю, соседи, некоторые, луше стали жить. Вместо прогнивших жигулей шкодами обзавелись. Как им это удаётся?