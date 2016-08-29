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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3839384038413842

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 620
1. Нет сбережений в валюте
11%
71
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
79
5. более 75%
64%
395
Всього голосів : 620
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:22

Re: Валютный рынок в контексте

дарий написав:Перес де Куэльяр
a_studio11 писал(а):
У кого какие прогнозы по дол на следующие 2 недели ? Интересно кто реальней видит ситуацию . А потом в феврале сравним прогнозы

Думаю все загоны закончатся на следующей неделе (если не будет ,каких либо потрясений) и доллар пойдёт на спад , максимум дотянут до 29. На лето 26.5-27 .
Ну да... И сало 320 грн. :wink:
согласен
a_studio11
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:31

Re: Валютный рынок в контексте

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 20:46

  Мизантрóп написав:
  Позитивчик написав:Веселих свят, смачної куті!
Грошей багато і радості в хату!

ну а что пожелаете мусульманам и буддистам?
Католиков гос-во поздравило...

Введение празднования (выходных) ураза-байрам или курбан-байрам, а лучше и то, и то. :)

дарий
Думаю все загоны закончатся на следующей неделе (если не будет ,каких либо потрясений) и доллар пойдёт на спад , максимум дотянут до 29. На лето 26.5-27 .
Ну да... И сало 320 грн

Лучше наоборот - сало по 29-30 и горилка "папидесят", а доллар - чёрт с ним, хоть по 320. :) (насчёт окончания на следующей неделе сильно сомневаюсь).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:15

  Yuri_61 написав:Это стремно!! Поэтому синие 100 долларовые купюры, как и серые не покупаю. Стараюсь 50 и 20 долларовые купюры покупать.


лошара
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:33

  trololo написав:
  Yuri_61 написав:Это стремно!! Поэтому синие 100 долларовые купюры, как и серые не покупаю. Стараюсь 50 и 20 долларовые купюры покупать.


лошара


а если эти полосочки на 3 D cиней ленте оборвутся, кто их примет такие доллары?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:38

  дарий написав:Re: Валютный рынок в контексте
А може б вже сідали вечеряти?
за столом тоже мона общаться... :lol:

Згадалась "Ліга сміху":
- Бабусю, навіщо вам ще той вайфай до гроба?
- Як навіщо? Щоб внуки частішше на цвинтар приходили :D
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 21:59

  trololo написав:
  Yuri_61 написав:Это стремно!! Поэтому синие 100 долларовые купюры, как и серые не покупаю. Стараюсь 50 и 20 долларовые купюры покупать.


лошара

Серые-это черно белые?
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 00:11

  Yuri_61 написав:
  trololo написав:
  Yuri_61 написав:Это стремно!! Поэтому синие 100 долларовые купюры, как и серые не покупаю. Стараюсь 50 и 20 долларовые купюры покупать.


лошара


а если эти полосочки на 3 D cиней ленте оборвутся, кто их примет такие доллары?

Если Вы будете хранить доллары как положены в сухих и хорошо проветриваемых помещениях (а не совершать с ними руками акты того чем Вы тут демонстративно годами занимаетесь) - ничего не оторвется. А Вот когда Вы со своей двадцаткой поехав в город обратитесь в приличный обменный пункт то шансы услышать что "нет гривны" - очень высоки.
jabba
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  #<1 ... 3839384038413842
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