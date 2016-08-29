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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 січ, 2018 20:22
дарий написав:Перес де Куэльяр
a_studio11 писал(а):
У кого какие прогнозы по дол на следующие 2 недели ? Интересно кто реальней видит ситуацию . А потом в феврале сравним прогнозы
Думаю все загоны закончатся на следующей неделе (если не будет ,каких либо потрясений) и доллар пойдёт на спад , максимум дотянут до 29. На лето 26.5-27 .
Ну да... И сало 320 грн.
согласен
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Додано: Суб 06 січ, 2018 20:31
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Додано: Суб 06 січ, 2018 20:46
Мизантрóп написав: Позитивчик написав:
Веселих свят, смачної куті!
Грошей багато і радості в хату!
ну а что пожелаете мусульманам и буддистам?
Католиков гос-во поздравило...
Введение празднования (выходных) ураза-байрам или курбан-байрам, а лучше и то, и то. дарий
Думаю все загоны закончатся на следующей неделе (если не будет ,каких либо потрясений) и доллар пойдёт на спад , максимум дотянут до 29. На лето 26.5-27 .
Ну да... И сало 320 грн
Лучше наоборот - сало по 29-30 и горилка "папидесят", а доллар - чёрт с ним, хоть по 320.
(насчёт окончания на следующей неделе сильно сомневаюсь).
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Додано: Суб 06 січ, 2018 21:15
Yuri_61 написав:
Это стремно!! Поэтому синие 100 долларовые купюры, как и серые не покупаю. Стараюсь 50 и 20 долларовые купюры покупать.
лошара
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Додано: Суб 06 січ, 2018 21:33
trololo написав: Yuri_61 написав:
Это стремно!! Поэтому синие 100 долларовые купюры, как и серые не покупаю. Стараюсь 50 и 20 долларовые купюры покупать.
лошара
а если эти полосочки на 3 D cиней ленте оборвутся, кто их примет такие доллары?
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Додано: Суб 06 січ, 2018 21:38
дарий написав:
Re: Валютный рынок в контексте
А може б вже сідали вечеряти?
за столом тоже мона общаться...
Згадалась "Ліга сміху":
- Бабусю, навіщо вам ще той вайфай до гроба?
- Як навіщо? Щоб внуки частішше на цвинтар приходили
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Додано: Суб 06 січ, 2018 21:59
trololo написав: Yuri_61 написав:
Это стремно!! Поэтому синие 100 долларовые купюры, как и серые не покупаю. Стараюсь 50 и 20 долларовые купюры покупать.
лошара
Серые-это черно белые?
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Додано: Нед 07 січ, 2018 00:11
Yuri_61 написав: trololo написав: Yuri_61 написав:
Это стремно!! Поэтому синие 100 долларовые купюры, как и серые не покупаю. Стараюсь 50 и 20 долларовые купюры покупать.
лошара
а если эти полосочки на 3 D cиней ленте оборвутся, кто их примет такие доллары?
Если Вы будете хранить доллары как положены в сухих и хорошо проветриваемых помещениях (а не совершать с ними руками акты того чем Вы тут демонстративно годами занимаетесь) - ничего не оторвется. А Вот когда Вы со своей двадцаткой поехав в город обратитесь в приличный обменный пункт то шансы услышать что "нет гривны" - очень высоки.
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