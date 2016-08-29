Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 січ, 2018 12:16
Starikan написав:
Какие даты-цифры можно было называть для того же безвиза, если этот вопрос решаем не мы?
А не назвались даты и сроки? Раз 5-6
Пипл схавал
Ну и всякие "АТО за 2 недели"
А называть даты и цифры легко, если не собираешься их соблюдать
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Додано: Нед 07 січ, 2018 12:44
Вкладчик1234 написав:
А называть даты и цифры легко, если не собираешься их соблюдать
Когда солдат будет получать 1000 гривен в день?
Запиши - 26 мая 2014 года /c/
https://www.youtube.com/watch?v=AP7qi9TZjqQ
freeze
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Додано: Нед 07 січ, 2018 12:50
Вкладчик1234 написав: Starikan написав:
Какие даты-цифры можно было называть для того же безвиза, если этот вопрос решаем не мы?
А не назвались даты и сроки? Раз 5-6
Пипл схавал
Ну и всякие "АТО за 2 недели"
А называть даты и цифры легко, если не собираешься их соблюдать
а вы считаете, что безвиз и АТО зависели исключительно от желания педро, а не от ЕС и пуйла?
он конечно любитель прибалаболить, но есть вещи обьективные
trololo
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Додано: Нед 07 січ, 2018 12:54
trololo написав:
а вы считаете, что безвиз и АТО зависели исключительно от желания педро, а не от ЕС и пуйла?
Если от тебя некое будущее событие не зависит, достаточно странно обещать, что ты его сделаешь. Согласитесь, действительно странно. Какой-то детский сад получается.
freeze
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Додано: Нед 07 січ, 2018 13:11
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
А называть даты и цифры легко, если не собираешься их соблюдать
Когда солдат будет получать 1000 гривен в день?
Запиши - 26 мая 2014 года /c/
https://www.youtube.com/watch?v=AP7qi9TZjqQ
А сколько сейчас получают в зоне боевых действий на переднем крае?
Насколько я помню было обещано не всем. Зачем 1000 в день караульному в Винницкой области.
Vlad442
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Додано: Нед 07 січ, 2018 13:25
Vlad442 написав:
Насколько я помню было обещано не всем.
На этот счет есть видеофиксация, не обязательно всё запоминать самому.
Vlad442 написав:
Зачем 1000 в день караульному в Винницкой области.
Хороший вопрос, я аж задумался, действительно, зачем ?
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Додано: Нед 07 січ, 2018 13:29
Vlad442 написав:
Зачем 1000 в день караульному в Винницкой области.
Затем чтобы склад не сгорел.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Додано: Нед 07 січ, 2018 13:34
freeze написав: Вкладчик1234 написав:
А называть даты и цифры легко, если не собираешься их соблюдать
Когда солдат будет получать 1000 гривен в день?
Запиши - 26 мая 2014 года /c/
https://www.youtube.com/watch?v=AP7qi9TZjqQ
под выборы как раз будет эта сумма и порошенко на этом попиарится.
Другое дело что платили бы 1000 грн в день уже летом 2014 то может и конфликт бы развивался по другому. Глядишь и донбасяне пошли бы не в сепары а в добровольцы за Украину.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Додано: Нед 07 січ, 2018 13:42
ребе Нок написав:
под выборы
Да, ровно через год как раз будет в самом разгаре предвыборная компания.
Уже видны основные тренды предвыборной компании -
1. Он не выполняет свои обещания. - это бигборды от всех политсил, кроме БПП и Радикальной партии.
2. Ну, и что, что не выполняет, лучше него всё равно никого нет. - это бигборды от БПП.
3. Всех скотиняк на вилы. - это традиционный бигборд от Радикальной партии Ляшка.
freeze
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