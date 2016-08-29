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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3840384138423843

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 620
1. Нет сбережений в валюте
11%
71
2. до 20%
5%
32
3. от 20% до 50%
7%
43
4. от 50% до 75%
13%
79
5. более 75%
64%
395
Всього голосів : 620
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:16

  Starikan написав:Какие даты-цифры можно было называть для того же безвиза, если этот вопрос решаем не мы?

А не назвались даты и сроки? Раз 5-6 :-) Пипл схавал
Ну и всякие "АТО за 2 недели"

А называть даты и цифры легко, если не собираешься их соблюдать :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:44

  Вкладчик1234 написав:А называть даты и цифры легко, если не собираешься их соблюдать


Когда солдат будет получать 1000 гривен в день?
Запиши - 26 мая 2014 года /c/
https://www.youtube.com/watch?v=AP7qi9TZjqQ
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:50

  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:Какие даты-цифры можно было называть для того же безвиза, если этот вопрос решаем не мы?

А не назвались даты и сроки? Раз 5-6 :-) Пипл схавал
Ну и всякие "АТО за 2 недели"

А называть даты и цифры легко, если не собираешься их соблюдать :)


а вы считаете, что безвиз и АТО зависели исключительно от желания педро, а не от ЕС и пуйла? :lol: он конечно любитель прибалаболить, но есть вещи обьективные
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 12:54

  trololo написав:а вы считаете, что безвиз и АТО зависели исключительно от желания педро, а не от ЕС и пуйла?


Если от тебя некое будущее событие не зависит, достаточно странно обещать, что ты его сделаешь. Согласитесь, действительно странно. Какой-то детский сад получается.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:11

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:А называть даты и цифры легко, если не собираешься их соблюдать


Когда солдат будет получать 1000 гривен в день?
Запиши - 26 мая 2014 года /c/
https://www.youtube.com/watch?v=AP7qi9TZjqQ

А сколько сейчас получают в зоне боевых действий на переднем крае?

Насколько я помню было обещано не всем. Зачем 1000 в день караульному в Винницкой области.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:25

  Vlad442 написав:Насколько я помню было обещано не всем.


На этот счет есть видеофиксация, не обязательно всё запоминать самому.

  Vlad442 написав:Зачем 1000 в день караульному в Винницкой области.


Хороший вопрос, я аж задумался, действительно, зачем ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:29

Re: Валютный рынок в контексте

  Vlad442 написав:Зачем 1000 в день караульному в Винницкой области.

Затем чтобы склад не сгорел.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:34

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:А называть даты и цифры легко, если не собираешься их соблюдать


Когда солдат будет получать 1000 гривен в день?
Запиши - 26 мая 2014 года /c/
https://www.youtube.com/watch?v=AP7qi9TZjqQ

под выборы как раз будет эта сумма и порошенко на этом попиарится.
Другое дело что платили бы 1000 грн в день уже летом 2014 то может и конфликт бы развивался по другому. Глядишь и донбасяне пошли бы не в сепары а в добровольцы за Украину.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2018 13:42

  ребе Нок написав:под выборы


Да, ровно через год как раз будет в самом разгаре предвыборная компания.
Уже видны основные тренды предвыборной компании -
1. Он не выполняет свои обещания. - это бигборды от всех политсил, кроме БПП и Радикальной партии.
2. Ну, и что, что не выполняет, лучше него всё равно никого нет. - это бигборды от БПП.
3. Всех скотиняк на вилы. - это традиционный бигборд от Радикальной партии Ляшка.
freeze
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