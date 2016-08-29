Додано: Нед 07 січ, 2018 23:51

ЛАД написав: И какой же "моральный авторитет" станет нашим президентом?

Кого Вы видите в такой роли?





Насчёт золота Вы, возможно правы. Но, возможно, и нет. Поэтому я не рекомендовал бы людям вкладываться на полную в золото и акции золотодобывающих компаний. И какой же "моральный авторитет" станет нашим президентом?Кого Вы видите в такой роли?Насчёт золота Вы, возможно правы. Но, возможно, и нет. Поэтому я не рекомендовал бы людям вкладываться на полную в золото и акции золотодобывающих компаний.

Упаси Боже на все!На все не играем.Диверсифай портфолио.Был моральным авторитетом владыка Гузар.Есть такие зачатки и у нашего поколения.Гриценко, Андрухович, Вакарчук, Ситник ...Служить нации. Говорить всегда только правду. Не воровать. Быть равнодушным к материальным благам и не равнодушным к несправедливости. Все государственные дела делить на категории: это честно и нечестно, это дело на благо простого человека, живущего в провинции на 3 тыщи грн. или нет, я перед Богом принял бы это решение или нет, а перед могилами и памятью своих родных?Таких людей много среди нас. Просто не все широко известны. Про меня, например, увы, кроме вас никто не знает ...