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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 січ, 2018 23:15
Libo написав:Ukrainian
PS
Не знаю как ты относишься к историческим максимумам, но посмотри на их исторические максимумы. Я когда-то ориентировался на исторические максимумы ВА и LMT под $100, а они сейчас в районе $300 ... И я перестал ставить на зеро по одной фишке, теперь если чувствую приближение, ставлю сразу несколько ... Когда выигрываю, в глазах круги, радостное помутнение, угощаю всех шампанским, а крупье получает от меня отменные чаевые ...
Тебе тоже удачи.
Как же вы так крипто-бум 2017 прозябили не поставив ни одной фишки.
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Додано: Нед 07 січ, 2018 23:27
Libo написав: ЛАД написав:Махатма Ганди
не был политиком в полном смысле этого слова. Он не занимал никаких должностей в ИНК, не был ни на каких государственных должностях после завоевания независимости Индии. Он скорее был философ, общественный деятель (это совсем не то же самое, что политик), являлся крупным моральным
авторитетом.
При этом не был
ни премьером, ни президентом.
Я тоже философ
и говорил уже, что у меня дар
- я вижу будущее...
Так вот я вижу, что эпоха аморальных политиков стремительно приближается к своему концу, а впереди эпоха моральных авторитов нации. Вижу это в большинстве стран. Вижу, что Украина в этом тоже будет одним из первопроходцев ...
.....
И какой же "моральный авторитет" станет нашим президентом?
Кого Вы видите в такой роли?
Насчёт золота Вы, возможно правы. Но, возможно, и нет. Поэтому я не рекомендовал бы людям вкладываться на полную в золото и акции золотодобывающих компаний.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 07 січ, 2018 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 січ, 2018 23:29
Libo написав: jabba написав:
Я не вижу никаких отличий по части перечисленного с нынешней властью, кроме того что Крым сдали добровольно без единого выстрела по приказу из Вашингтонского обкома.
Странно!
А отличие в том, что Кучма собственноручно и целенаправленно создавал эту систему, а нынешняя власть обещала на Майдане нам и Вашингтонскому обкому её демонтировать и на её месте создать новую, без всех этих кучминых пороков. Такую как в Европе.
полностью согласен с Libo
, Кучма сделал премьером Януковича в 2002,
а это приговор истории
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Додано: Нед 07 січ, 2018 23:31
ЛАД написав: jabba написав:
.............
Я не вижу никаких отличий по части перечисленного с нынешней властью, кроме того что Крым сдали добровольно без единого выстрела по приказу из Вашингтонского обкома.
Сильно сомневаюсь, что был такой приказ.
Вашингтонский обком с большим удовольствием увидел бы в Крыму свою
базу.
Эти планируют в категориях десятилетий, так что...
Теперь и них хорошие шансы на базу под Глуховом, что примерно вдвое ближе к Москве
)))
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Додано: Нед 07 січ, 2018 23:34
Zebra написав: Libo написав:Ukrainian
PS
Не знаю как ты относишься к историческим максимумам, но посмотри на их исторические максимумы. Я когда-то ориентировался на исторические максимумы ВА и LMT под $100, а они сейчас в районе $300 ... И я перестал ставить на зеро по одной фишке, теперь если чувствую приближение, ставлю сразу несколько ... Когда выигрываю, в глазах круги, радостное помутнение, угощаю всех шампанским, а крупье получает от меня отменные чаевые ...
Тебе тоже удачи.
Как же вы так крипто-бум 2017 прозябили не поставив ни одной фишки.
Есть правила инвестирования. Есть среди них железное - не инвестируй в инструмент, которые не понимаешь. Биткоин не понимает никто. Никто не может даже внятно его описать.
У меня есть еще свои табу.
В табу все криптовалюты и все русские ивестиционные инструменты.
В крипту не верю, русских ненавижу.Не могу поступиться принципами. (с)
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Libo
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Додано: Нед 07 січ, 2018 23:51
ЛАД написав:
И какой же "моральный авторитет" станет нашим президентом?
Кого Вы видите в такой роли?
Насчёт золота Вы, возможно правы. Но, возможно, и нет. Поэтому я не рекомендовал бы людям вкладываться на полную в золото и акции золотодобывающих компаний.
Упаси Боже на все!
На все не играем.
Диверсифай портфолио.
Был моральным авторитетом владыка Гузар.
Есть такие зачатки и у нашего поколения.
Гриценко, Андрухович, Вакарчук, Ситник ...
Служить нации. Говорить всегда только правду. Не воровать. Быть равнодушным к материальным благам и не равнодушным к несправедливости. Все государственные дела делить на категории: это честно и нечестно, это дело на благо простого человека, живущего в провинции на 3 тыщи грн. или нет, я перед Богом принял бы это решение или нет, а перед могилами и памятью своих родных?
Таких людей много среди нас. Просто не все широко известны. Про меня, например, увы, кроме вас никто не знает ...
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Додано: Пон 08 січ, 2018 00:03
ЗЫ
Кстати, я уже к вам вернулся ...
Сегодня попраздновал с вами на Контрактовой площади, скушали отменных шашлыков, попили водочки-с с глинтвейном ...
Погода шикарная.
Пипла туча.
Уже отходите от войны и кризиса.
Уже настраиваетесь на позитивные перемены.
Жизнь скоро резко изменится в лучшую сторону.
Я здесь, чтобы не упустить этот момент и подышать им.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 00:19
ЛАД написав:
Хосе Мухика. Практически ничего о нём не знаю. В Вики вижу только, что он
«el presidente más pobre» — «самый бедный президент»
Этого достаточно, чтобы за него у нас проголосовало большинство.
Люди хотят честных правителей, а остатки коммунистического мировоззрения ставят знак равенства между честностью и бедностью. Такие тонкие материи как политическая программа или уровень компетентности мало кого волнуют.
В сочетании с жаждой немедленной шары, это исключает появление политиков, не дающих перед выборами пустых обещаний. Так происходит не только у нас.
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Додано: Пон 08 січ, 2018 00:26
Libo написав: jabba написав:
Я не вижу никаких отличий по части перечисленного с нынешней властью, кроме того что Крым сдали добровольно без единого выстрела по приказу из Вашингтонского обкома.
Странно!
А отличие в том, что Кучма собственноручно и целенаправленно создавал эту систему, а нынешняя власть обещала на Майдане нам и Вашингтонскому обкому её демонтировать и на её месте создать новую, без всех этих кучминых пороков. Такую как в Европе.
Давайте судить не по словам а по делам их. Обещали одно а на самом деле что получилось?
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Додано: Пон 08 січ, 2018 00:34
Libo написав:
Гриценко, Андрухович, Вакарчук, Ситник ...
Служить нации.
Гм. Дивна підбірка "моральних авторитетів". Почати із справ завгоспа Гриценка в МО.
Дійсно служать нації люди (які б вони не були) на передовій або недалеко від неї.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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