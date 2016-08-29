ЛАД написав:
Сильно сомневаюсь, что был такой приказ.
Вашингтонский обком с большим удовольствием увидел бы в Крыму свою базу.
Не читайте перед обедом русские газеты. Сдалась НАТО та база в своем внутреннем море.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:37
Не читайте перед обедом русские газеты. Сдалась НАТО та база в своем внутреннем море.
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:48
Правильно.
Пуйло і Ко. винесли південний фланг на 400 км на захід.
США роблять основний акцент на ядерну зброю, розміщену на підводних човнах (пуски з Арктики). Все інше - бонуси.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 08 січ, 2018 00:49
Сегодня опять обсуждали пост Адама Смита.
Повторю, лень анализировать и спорить с ним, тем более, что и он в дискуссии не вступает.
Ещё раз отмечу прекрасный слог, лёгкий (и умный!) юмор. Но, к сожалению, на мой взгляд, не хватает объективности (не знаю, с чем это связано, явно не с недостатком знаний - их, по-моему, заметно больше, чем у меня ).
В результате , основное достоинство поста в доказательстве укрепления гривни в середине квартала (хотя хотелось бы большего подтверждения - не на 2 кварталах).
При этом, достаточно много ошибочных или, по крайней мере, весьма спорных утверждений.
Несколько цитат.
Это уже приводил:
Это чушь, детка! И это подтвердит любой форумчанин, кот. хоть как-то занимался (-ется) торговлей. Хотя, действительно, "выросший курс будет автоматом переложен на потребителя".
И сразу же:
Не берусь судить о быт. технике и ремонтах физлиц, но переоборудование предприятий во всём мире проводят именно в период отпусков, и только дурак будет менять оборудование осенью, когда все на работе, и надо гнать продукцию.
Далее. Не уверен, но в этом году основные закупки энергоносителей были произведены до осени.
Абсолютно бездоказательным выглядит утверждение о повышенных расходах госбюджета после 20-го числа каждого второго месяца квартала. А утверждается как совершенно неоспоримое явление.
Несколько искажённым выглядит объяснение падения ЗВР при Азарове. Беда была не в том, что он "гасил колебания" за счёт ЗВР, а в том, что он сдерживал абсолютно обоснованное и объективное падение гривни.
Совершенно неожиданным выглядит высказывание:
Он, правда, сам пишет:
Интересно было бы услышать объяснение.
Дальше начинается почти панегирик нашей экономике.
Могу согласиться с высказанным им недоверием к нашему Госстату, но я скорее поверю, что они завышают результаты нашего развития, чем занижают их.
Его ссылка для "желающих отвлечься от зрады" (
Слабо обоснованными выглядят оптимистические утверждения типа
, как в отношении цен на нефть и, соответственно, росс. проблем, так и в отношении наших грядущих успехов (похоже на обещания Libo кисельных рек с молочными берегами). Особенно понравилось: "продолжит стремительно развиваться".
Ну и как апофигей всего этого оптимизма выглядит:
и
Замечу, фразы, вероятно, сами по себе вполне правильные.
Единственное, чего не понимаю, ради чего всё это написано. Ради последних двух на сегодня вполне тривиальных цитат и прогноза укрепления гривни после 15.02?
И ради такого такой длинный пост с достаточно сомнительными утверждениями?
Додано: Пон 08 січ, 2018 01:01
В общем-то, отчасти об этом и писал.
Додано: Пон 08 січ, 2018 01:06
С российским Крымом Чёрное море в значительной степени перестаёт быть внутренним для НАТО.
С Каспия тоже пускали ракеты в Сирию.
juristkostya
База в Крыму никак не помешала бы базе под Глуховом.
Додано: Пон 08 січ, 2018 01:07
Так світ то змінився...
В СРСР просто наявність технікума робила тебе агрономом району чи старшим інженером Дніпрогесу...., тобто технічно/психологічно/інтелектуально підготовлених людей було мало , а тому економічно вигідніше було зібрати докупи сто розумних і 10000 так собі і створити гігантський будівельний майданчик...
Зараз все по іншому
Знання Патона по електросварці( чи Амосова в кардіології чи Філатова в офтальмології) заложені в маленкі чіпи (або бази данних гугля) , а тому кожна людина з навиками роботи з компютером має доступ до гігантського обєму людських знань/навиків , а значить відпала потреба в гігантизації.
Тепер замість одного супер/пупер - будують 1000 мікро , але ці мікро
а - дешевші
б - в загальному обємі випуску перекриють гіганта
в - швидше реагують на зміни
....
Так що сьогодні краще 5000 маленьких СЕС в 30 Квт потужності ніж 1 Дніпрогес
Від цього підходу виграють всі
а -не потрібно потужних і сотні кілометрових ЛЕП
б - мінімальний вплив на екологію
в - набагато безпечніше у випадку форсмажорів (один Дніпрогес можна зупинити одною ракетою, спробуйте так само зупинити 5000 СЕС)
і так далі і тому подібне
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 08 січ, 2018 01:19
Додано: Пон 08 січ, 2018 01:24
В общем-то Вы правы.
Но с др. стороны Уже есть пример Нади Савченко, кот. с боем вырывали из "росс. застенков", с помпой продвинули в депутаты и ...
Не хочу принизить этих людей, но считаю неверным полагать, что они (и только они) имеют право и должны определять политику государства. Категорически против хорошего пиарщика Семенченко и аналогичных.
Сегодня высказывались мнения об ограничении избирательного права для неработающих (вариант - для не военнообязанных). К сожалению, это не спасает. У нас не только пенсионеры голосуют "за гречку". Практика показывает, что вполне грамотная молодёжь (студенты) ходят на митинги "за сотку".
Всё это больше зависит от конкретного человека, а не только от занимаемой им социальной ступеньки.
Додано: Пон 08 січ, 2018 01:24
По данному вопросу докладываю:
Во-первых, резкое полевенее общественного сознания - общемировая тенденция, не только у нас. В США, где коммунистами пугали детей, а взрослые всерьез их считали рогатыми людоедами, все интеллектуалы на прошлых выборах голосовали за социалиста Сандерса. На газонах многих приличных домов в аристократических пригородах Вашингтона, включая Лэнгли, до сих пор гордо и упорно стоят таблички "Я голосую за Сандерса". Профессура, студенты и школота - все поголовно комуняки. В Массачусетском технологическом интституте - кузнице инженерных кадров и лучшем университете мира - сильнейшая подготовка по теории марксизма-ленинизма, лучше чем в ВПШ при ЦК КПСС. Выпускников можно смело ставить на райкомы и обкомы.
Во-вторых, справедливости ради следует отметить, что при комуняках-то было больше справедливости и значительно меньше коррупции ... Люди то это помнят ... Тогда секретари обкомов имели всего то корзину деликатессов в неделю, право купить пыжиковую шапку, жене и дочке сапоги и дубленку ... И всё! Всё, что больше, могло быть предметом дела в КПК при ЦК КПСС, можно было потерять партбилет и загудеть с конфискацией ... По краснодарскому делу у расхитителей социалистической собственности изъяли аж $40 тыщ и трехлитровую банку золотых цепочек и расстреляли всех нах...
А сейчас?!
Фабрики, заводы, офшоры, недвижимость в Нью-Йорке или Лондоне - атрибутика губернаторов ... У них сейчас соревнование кто быстрее сколотит миллиард ... И никого не боятся ... Ясное дело, жена или теща честным бизнесом заработали ...
Появятся и у нас свои Че и Мао и наведут порядок и установят реальную справедливость. Те олигархи и коррупционеры, которые останутся в живых, будут опять непосильно трудиться на благо Украины в своих слепых трастах лишь за корзину жратвы, коробку рошена, шапку, сапоги и дубленку ...
Востаннє редагувалось Libo в Пон 08 січ, 2018 01:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 січ, 2018 01:26
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