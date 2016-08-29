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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 38463847384838493850> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 620 1. Нет сбережений в валюте 11% 71 2. до 20% 5% 32 3. от 20% до 50% 7% 43 4. от 50% до 75% 13% 79 5. более 75% 64% 395 Всього голосів : 620 Додано: Пон 08 січ, 2018 00:37 ЛАД написав: jabba написав: .............

Я не вижу никаких отличий по части перечисленного с нынешней властью, кроме того что Крым сдали добровольно без единого выстрела по приказу из Вашингтонского обкома. .............Я не вижу никаких отличий по части перечисленного с нынешней властью, кроме того что Крым сдали добровольно без единого выстрела по приказу из Вашингтонского обкома.

Сильно сомневаюсь, что был такой приказ.

Вашингтонский обком с большим удовольствием увидел бы в Крыму свою базу. Сильно сомневаюсь, что был такой приказ.Вашингтонский обком с большим удовольствием увидел бы в Крымубазу.

Не читайте перед обедом русские газеты. Сдалась НАТО та база в своем внутреннем море. Не читайте перед обедом русские газеты. Сдалась НАТО та база в своем внутреннем море. jabba

Повідомлень: 4908 З нами з: 18.12.08 Подякував: 261 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2018 00:48 jabba написав: ЛАД написав: jabba написав: .............

Я не вижу никаких отличий по части перечисленного с нынешней властью, кроме того что Крым сдали добровольно без единого выстрела по приказу из Вашингтонского обкома. .............Я не вижу никаких отличий по части перечисленного с нынешней властью, кроме того что Крым сдали добровольно без единого выстрела по приказу из Вашингтонского обкома.

Сильно сомневаюсь, что был такой приказ.

Вашингтонский обком с большим удовольствием увидел бы в Крыму свою базу. Сильно сомневаюсь, что был такой приказ.Вашингтонский обком с большим удовольствием увидел бы в Крымубазу.

Не читайте перед обедом русские газеты. Сдалась НАТО та база в своем внутреннем море. Не читайте перед обедом русские газеты. Сдалась НАТО та база в своем внутреннем море.

Правильно.

Пуйло і Ко. винесли південний фланг на 400 км на захід.

США роблять основний акцент на ядерну зброю, розміщену на підводних човнах (пуски з Арктики). Все інше - бонуси. Правильно.Пуйло і Ко. винесли південний фланг на 400 км на захід.США роблять основний акцент на ядерну зброю, розміщену на підводних човнах (пуски з Арктики). Все інше - бонуси. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 539 З нами з: 07.10.09 Подякував: 146 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2018 00:49

Повторю, лень анализировать и спорить с ним, тем более, что и он в дискуссии не вступает.

Ещё раз отмечу прекрасный слог, лёгкий (и умный!) юмор. Но, к сожалению, на мой взгляд, не хватает объективности (не знаю, с чем это связано, явно не с недостатком знаний - их, по-моему, заметно больше, чем у меня ).

В результате , основное достоинство поста в доказательстве укрепления гривни в середине квартала (хотя хотелось бы большего подтверждения - не на 2 кварталах).

При этом, достаточно много ошибочных или, по крайней мере, весьма спорных утверждений.



Несколько цитат.

Это уже приводил:

торговцам импортом, по большому счету, курс совершенно неважен: они зарабатывают с наценки и оборота, а выросший курс будет автоматом переложен на потребителя. Это капитализм, детка!

Это чушь, детка! И это подтвердит любой форумчанин, кот. хоть как-то занимался (-ется) торговлей. Хотя, действительно, "выросший курс будет автоматом переложен на потребителя".

И сразу же:

Именно осенью люди затариваются бытовой техникой и одеждой, затевают ремонты и прочие героические приключения, а предприятия покупают и вводят в строй новое оборудование (понятно, что этого не сделаешь летом, когда треть работников в отпусках, а остальные на расслабоне)

Не берусь судить о быт. технике и ремонтах физлиц, но переоборудование предприятий во всём мире проводят именно в период отпусков, и только дурак будет менять оборудование осенью, когда все на работе, и надо гнать продукцию.



Далее. Не уверен, но в этом году основные закупки энергоносителей были произведены до осени .



Абсолютно бездоказательным выглядит утверждение о повышенных расходах госбюджета после 20-го числа каждого второго месяца квартала. А утверждается как совершенно неоспоримое явление.



Несколько искажённым выглядит объяснение падения ЗВР при Азарове. Беда была не в том, что он "гасил колебания" за счёт ЗВР, а в том, что он сдерживал абсолютно обоснованное и объективное падение гривни.



Совершенно неожиданным выглядит высказывание:

рост экспортных поступлений (который очень любят анализировать всевозможные как-бы профессиональные финансовые аналитики) на курс не влияет совершенно.

Он, правда, сам пишет: Рискую остаться непонятым с такой глубоко революционной мыслью, но не могу удержаться. ...

Как так? А вот это тема отдельного, очень тяжелого, разговора.

Интересно было бы услышать объяснение.



Дальше начинается почти панегирик нашей экономике.

Могу согласиться с высказанным им недоверием к нашему Госстату, но я скорее поверю, что они завышают результаты нашего развития, чем занижают их.

Его ссылка для "желающих отвлечься от зрады" ( https://oleg-leusenko.livejournal.com/8035165.html ) вызывает, в лучшем случае, горькую улыбку. Честно признаюсь, посмотрел только "Як в Україні ничегониделаеца: № 194 (звіт за 2017 р.)" . Не буду анализировать, но все эти десятки открытых предприятий не стоят одного Днепрогэса, или ХТЗ, или любого др. предприятия, построенного ещё в первую пятилетку. Почти всё это на уроне колхозного подсобного производства.



Слабо обоснованными выглядят оптимистические утверждения типа

Ну и нефть, понятное дело, на некоторое время упадет до 20-25 долларов за баррель, после чего в известной читателю стране-бензоколонке неизбежно начнутся голодные бунты и игры. Зато Украина продолжит стремительно развиваться на иностранных инвестициях (привлеченных запредельной дешевизной нашей рабочей силы) , как в отношении цен на нефть и, соответственно, росс. проблем, так и в отношении наших грядущих успехов (похоже на обещания Libo кисельных рек с молочными берегами). Особенно понравилось: "продолжит стремительно развиваться".



Ну и как апофигей всего этого оптимизма выглядит:

У меня, например, валютные депо аккурат к Новому году заканчиваются. (Совпадение? Не думаю!). Поменяю их на гривну, брошу на депо в относительно надежный банк под 14-15% до июля, потом перевернусь обратно в бакс по 26 плюс-минус или в золото (если оно до этого не скакнет). Как говорится, запомните этот твит!

и Но читателю-то никто не мешает первую половину года наслаждаться высокими процентами по гривне при падающем долларе, а войти в валюту в спокойном июле.

Замечу, фразы, вероятно, сами по себе вполне правильные.



Единственное, чего не понимаю, ради чего всё это написано. Ради последних двух на сегодня вполне тривиальных цитат и прогноза укрепления гривни после 15.02?



И ради такого такой длинный пост с достаточно сомнительными утверждениями? Сегодня опять обсуждали пост Адама Смита.Повторю, лень анализировать и спорить с ним, тем более, что и он в дискуссии не вступает.Ещё раз отмечу прекрасный слог, лёгкий (и умный!) юмор. Но, к сожалению, на мой взгляд, не хватает объективности (не знаю, с чем это связано, явно не с недостатком знаний - их, по-моему, заметно больше, чем у меня).В результате , основное достоинство поста в доказательстве укрепления гривни в середине квартала (хотя хотелось бы большего подтверждения - не на 2 кварталах).При этом, достаточно много ошибочных или, по крайней мере, весьма спорных утверждений.Несколько цитат.Это уже приводил:Это чушь, детка! И это подтвердит любой форумчанин, кот. хоть как-то занимался (-ется) торговлей. Хотя, действительно, "выросший курс будет автоматом переложен на потребителя".И сразу же:Не берусь судить о быт. технике и ремонтах физлиц, но переоборудование предприятий во всём мире проводят именно в период отпусков, и только дурак будет менять оборудование осенью, когда все на работе, и надо гнать продукцию.Далее. Не уверен, ноосновные закупки энергоносителей были произведеныАбсолютно бездоказательным выглядит утверждение о повышенных расходах госбюджета после 20-го числа каждого второго месяца квартала. А утверждается как совершенно неоспоримое явление.Несколько искажённым выглядит объяснение падения ЗВР при Азарове. Беда была не в том, что он "гасил колебания" за счёт ЗВР, а в том, что онгривни.Совершенно неожиданным выглядит высказывание:Он, правда, сам пишет:Интересно было бы услышать объяснение.Дальше начинается почти панегирик нашей экономике.Могу согласиться с высказанным им недоверием к нашему Госстату, но я скорее поверю, что они завышают результаты нашего развития, чем занижают их.Его ссылка для "желающих отвлечься от зрады" () вызывает, в лучшем случае, горькую улыбку. Честно признаюсь, посмотрел только. Не буду анализировать, но все эти десятки открытых предприятий не стоят одного Днепрогэса, или ХТЗ, или любого др. предприятия, построенного ещё в первую пятилетку. Почти всё это на уроне колхозного подсобного производства.Слабо обоснованными выглядят оптимистические утверждения типа, как в отношении цен на нефть и, соответственно, росс. проблем, так и в отношении наших грядущих успехов (похоже на обещания Libo кисельных рек с молочными берегами). Особенно понравилось: "стремительно развиваться".Ну и как апофигей всего этого оптимизма выглядит:Замечу, фразы, вероятно, сами по себе вполне правильные.Единственное, чего не понимаю, ради чего всё это написано. Ради последних двух на сегодня вполне тривиальных цитат и прогноза укрепления гривни после 15.02?И ради такого такой длинный пост с достаточно сомнительными утверждениями? ЛАД 2 Повідомлень: 8666 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2792 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2018 01:01 Сибарит написав: ЛАД написав: Хосе Мухика. Практически ничего о нём не знаю. В Вики вижу только, что он

«el presidente más pobre» — «самый бедный президент»

Хосе Мухика. Практически ничего о нём не знаю. В Вики вижу только, что он«el presidente más pobre» — «самый бедный президент»

Этого достаточно, чтобы за него у нас проголосовало большинство.

Люди хотят честных правителей, а остатки коммунистического мировоззрения ставят знак равенства между честностью и бедностью. Такие тонкие материи как политическая программа или уровень компетентности мало кого волнуют.

В сочетании с жаждой немедленной шары, это исключает появление политиков, не дающих перед выборами пустых обещаний. Так происходит не только у нас. Этого достаточно, чтобы за него у нас проголосовало большинство.Люди хотят честных правителей, а остатки коммунистического мировоззрения ставят знак равенства между честностью и бедностью. Такие тонкие материи как политическая программа или уровень компетентности мало кого волнуют.В сочетании с жаждой немедленной шары, это исключает появление политиков, не дающих перед выборами пустых обещаний. Так происходит не только у нас.

В общем-то, отчасти об этом и писал. В общем-то, отчасти об этом и писал. ЛАД 2 Повідомлень: 8666 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2792 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2018 01:06 jabba написав: ......

Не читайте перед обедом русские газеты. Сдалась НАТО та база в своем внутреннем море. ......Не читайте перед обедом русские газеты. Сдалась НАТО та база в своем внутреннем море.

С российским Крымом Чёрное море в значительной степени перестаёт быть внутренним для НАТО.

С Каспия тоже пускали ракеты в Сирию.



juristkostya



Теперь и них хорошие шансы на базу под Глуховом, что примерно вдвое ближе к Москве ))) Эти планируют в категориях десятилетий, так что...Теперь и них хорошие шансы на базу под Глуховом, что примерно вдвое ближе к Москве)))

База в Крыму никак не помешала бы базе под Глуховом. С российским Крымом Чёрное море в значительной степени перестаёт быть внутренним для НАТО.С Каспия тоже пускали ракеты в Сирию.База в Крыму никак не помешала бы базе под Глуховом. ЛАД 2 Повідомлень: 8666 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2792 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2018 01:07 ЛАД написав: но все эти десятки открытых предприятий не стоят одного Днепрогэса, или ХТЗ, или любого др. предприятия, построенного ещё в первую пятилетку. Почти всё это на уроне колхозного подсобного производства. но все эти десятки открытых предприятий не стоят одного Днепрогэса, или ХТЗ, или любого др. предприятия, построенного ещё в первую пятилетку. Почти всё это на уроне колхозного подсобного производства. Так світ то змінився...

В СРСР просто наявність технікума робила тебе агрономом району чи старшим інженером Дніпрогесу...., тобто технічно/психологічно/інтелектуально підготовлених людей було мало , а тому економічно вигідніше було зібрати докупи сто розумних і 10000 так собі і створити гігантський будівельний майданчик...

Зараз все по іншому

Знання Патона по електросварці( чи Амосова в кардіології чи Філатова в офтальмології) заложені в маленкі чіпи (або бази данних гугля) , а тому кожна людина з навиками роботи з компютером має доступ до гігантського обєму людських знань/навиків , а значить відпала потреба в гігантизації.

Тепер замість одного супер/пупер - будують 1000 мікро , але ці мікро

а - дешевші

б - в загальному обємі випуску перекриють гіганта

в - швидше реагують на зміни

....

Так що сьогодні краще 5000 маленьких СЕС в 30 Квт потужності ніж 1 Дніпрогес

Від цього підходу виграють всі

а -не потрібно потужних і сотні кілометрових ЛЕП

б - мінімальний вплив на екологію

в - набагато безпечніше у випадку форсмажорів (один Дніпрогес можна зупинити одною ракетою, спробуйте так само зупинити 5000 СЕС)

і так далі і тому подібне Так світ то змінився...В СРСР просто наявність технікума робила тебе агрономом району чи старшим інженером Дніпрогесу...., тобто технічно/психологічно/інтелектуально підготовлених людей було мало , а тому економічно вигідніше було зібрати докупи сто розумних і 10000 так собі і створити гігантський будівельний майданчик...Зараз все по іншомуЗнання Патона по електросварці( чи Амосова в кардіології чи Філатова в офтальмології) заложені в маленкі чіпи (або бази данних гугля) , а тому кожна людина з навиками роботи з компютером має доступ до гігантського обєму людських знань/навиків , а значить відпала потреба в гігантизації.Тепер замість одного супер/пупер - будують 1000 мікро , але ці мікроа - дешевшіб - в загальному обємі випуску перекриють гігантав - швидше реагують на зміни....Так що сьогодні краще 5000 маленьких СЕС в 30 Квт потужності ніж 1 ДніпрогесВід цього підходу виграють всіа -не потрібно потужних і сотні кілометрових ЛЕПб - мінімальний вплив на екологіюв - набагато безпечніше у випадку форсмажорів (один Дніпрогес можна зупинити одною ракетою, спробуйте так само зупинити 5000 СЕС)і так далі і тому подібне http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 18838 З нами з: 15.01.09 Подякував: 115 раз. Подякували: 1733 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2018 01:19 ЛАД написав: База в Крыму никак не помешала бы базе под Глуховом. База в Крыму никак не помешала бы базе под Глуховом.

Без потери Украиной Крыма ни о какой базе под Глуховом даже и мечтать американцам не стоило бы. Так что увы - цели США были сделать Украине как можно хуже а совсем не наоборот, как до сих пор наивно мечтают национально свидомые. Без потери Украиной Крыма ни о какой базе под Глуховом даже и мечтать американцам не стоило бы. Так что увы - цели США были сделать Украине как можно хуже а совсем не наоборот, как до сих пор наивно мечтают национально свидомые. jabba

Повідомлень: 4908 З нами з: 18.12.08 Подякував: 261 раз. Подякували: 250 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2018 01:24 centurionus написав: Libo написав: Гриценко, Андрухович, Вакарчук, Ситник ...

Служить нации. Гриценко, Андрухович, Вакарчук, Ситник ...Служить нации.

Гм. Дивна підбірка "моральних авторитетів". Почати із справ завгоспа Гриценка в МО.

Дійсно служать нації люди (які б вони не були) на передовій або недалеко від неї. Гм. Дивна підбірка "моральних авторитетів". Почати із справ завгоспа Гриценка в МО.Дійсно служать нації люди (які б вони не були) на передовій або недалеко від неї.

В общем-то Вы правы.

Но с др. стороны Уже есть пример Нади Савченко, кот. с боем вырывали из "росс. застенков", с помпой продвинули в депутаты и ...



Не хочу принизить этих людей, но считаю неверным полагать, что они (и только они) имеют право и должны определять политику государства. Категорически против хорошего пиарщика Семенченко и аналогичных.

Сегодня высказывались мнения об ограничении избирательного права для неработающих (вариант - для не военнообязанных). К сожалению, это не спасает. У нас не только пенсионеры голосуют "за гречку". Практика показывает, что вполне грамотная молодёжь (студенты) ходят на митинги "за сотку".

Всё это больше зависит от конкретного человека, а не только от занимаемой им социальной ступеньки. В общем-то Вы правы.Но с др. стороны Уже есть пример Нади Савченко, кот. с боем вырывали из "росс. застенков", с помпой продвинули в депутаты и ...Не хочу принизить этих людей, но считаю неверным полагать, что они (и только они) имеют право и должны определять политику государства. Категорически против хорошего пиарщика Семенченко и аналогичных.Сегодня высказывались мнения об ограничении избирательного права для неработающих (вариант - для не военнообязанных). К сожалению, это не спасает. У нас не только пенсионеры голосуют "за гречку". Практика показывает, что вполне грамотная молодёжь (студенты) ходят на митинги "за сотку".Всё это больше зависит от конкретного человека, а не только от занимаемой им социальной ступеньки. ЛАД 2 Повідомлень: 8666 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2792 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2018 01:24 Сибарит написав: Люди хотят честных правителей, а остатки коммунистического мировоззрения ставят знак равенства между честностью и бедностью. Люди хотят честных правителей, а остатки коммунистического мировоззрения ставят знак равенства между честностью и бедностью.



По данному вопросу докладываю:



Во-первых, резкое полевенее общественного сознания - общемировая тенденция, не только у нас. В США, где коммунистами пугали детей, а взрослые всерьез их считали рогатыми людоедами, все интеллектуалы на прошлых выборах голосовали за социалиста Сандерса. На газонах многих приличных домов в аристократических пригородах Вашингтона, включая Лэнгли, до сих пор гордо и упорно стоят таблички "Я голосую за Сандерса". Профессура, студенты и школота - все поголовно комуняки. В Массачусетском технологическом интституте - кузнице инженерных кадров и лучшем университете мира - сильнейшая подготовка по теории марксизма-ленинизма, лучше чем в ВПШ при ЦК КПСС. Выпускников можно смело ставить на райкомы и обкомы.



Во-вторых, справедливости ради следует отметить, что при комуняках-то было больше справедливости и значительно меньше коррупции ... Люди то это помнят ... Тогда секретари обкомов имели всего то корзину деликатессов в неделю, право купить пыжиковую шапку, жене и дочке сапоги и дубленку ... И всё! Всё, что больше, могло быть предметом дела в КПК при ЦК КПСС, можно было потерять партбилет и загудеть с конфискацией ... По краснодарскому делу у расхитителей социалистической собственности изъяли аж $40 тыщ и трехлитровую банку золотых цепочек и расстреляли всех нах...

А сейчас?!

Фабрики, заводы, офшоры, недвижимость в Нью-Йорке или Лондоне - атрибутика губернаторов ... У них сейчас соревнование кто быстрее сколотит миллиард ... И никого не боятся ... Ясное дело, жена или теща честным бизнесом заработали ...



Появятся и у нас свои Че и Мао и наведут порядок и установят реальную справедливость. Те олигархи и коррупционеры, которые останутся в живых, будут опять непосильно трудиться на благо Украины в своих слепых трастах лишь за корзину жратвы, коробку рошена, шапку, сапоги и дубленку ...



По данному вопросу докладываю:Во-первых, резкое полевенее общественного сознания - общемировая тенденция, не только у нас. В США, где коммунистами пугали детей, а взрослые всерьез их считали рогатыми людоедами, все интеллектуалы на прошлых выборах голосовали за социалиста Сандерса. На газонах многих приличных домов в аристократических пригородах Вашингтона, включая Лэнгли, до сих пор гордо и упорно стоят таблички "Я голосую за Сандерса". Профессура, студенты и школота - все поголовно комуняки. В Массачусетском технологическом интституте - кузнице инженерных кадров и лучшем университете мира - сильнейшая подготовка по теории марксизма-ленинизма, лучше чем в ВПШ при ЦК КПСС. Выпускников можно смело ставить на райкомы и обкомы.Во-вторых, справедливости ради следует отметить, что при комуняках-то было больше справедливости и значительно меньше коррупции ... Люди то это помнят ... Тогда секретари обкомов имели всего то корзину деликатессов в неделю, право купить пыжиковую шапку, жене и дочке сапоги и дубленку ... И всё! Всё, что больше, могло быть предметом дела в КПК при ЦК КПСС, можно было потерять партбилет и загудеть с конфискацией ... По краснодарскому делу у расхитителей социалистической собственности изъяли аж $40 тыщ и трехлитровую банку золотых цепочек и расстреляли всех нах...А сейчас?!Фабрики, заводы, офшоры, недвижимость в Нью-Йорке или Лондоне - атрибутика губернаторов ... У них сейчас соревнование кто быстрее сколотит миллиард ... И никого не боятся ... Ясное дело, жена или теща честным бизнесом заработали ...Появятся и у нас свои Че и Мао и наведут порядок и установят реальную справедливость. Те олигархи и коррупционеры, которые останутся в живых, будут опять непосильно трудиться на благо Украины в своих слепых трастах лишь за корзину жратвы, коробку рошена, шапку, сапоги и дубленку ... Востаннє редагувалось Libo в Пон 08 січ, 2018 01:28, всього редагувалось 1 раз. Libo 2

Повідомлень: 6050 З нами з: 14.11.11 Подякував: 260 раз. Подякували: 2889 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2018 01:26 jabba написав: ЛАД написав: База в Крыму никак не помешала бы базе под Глуховом. База в Крыму никак не помешала бы базе под Глуховом.

Без потери Украиной Крыма ни о какой базе под Глуховом даже и мечтать американцам не стоило бы. ... Без потери Украиной Крыма ни о какой базе под Глуховом даже и мечтать американцам не стоило бы. ...



Не так быстро - да, но со временем - вполне. Не так быстро - да, но со временем - вполне. ЛАД 2 Повідомлень: 8666 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2792 раз. Подякували: 2440 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 38463847384838493850> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 8411 812803

flyman Пон 08 січ, 2018 00:55 Валютный рынок в мире 1 ... 597 , 598 , 599

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 5982 1267743

ЛОБ П'ят 05 січ, 2018 16:01 Наличный (Готівковий) рынок валют 1 , 2 , 3 , 4

Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08 38 32097

Оранжевое настроение Вів 29 сер, 2017 16:17 реклама