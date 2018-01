Додано: Пон 08 січ, 2018 00:48

jabba написав: ЛАД написав: jabba написав: .............

Я не вижу никаких отличий по части перечисленного с нынешней властью, кроме того что Крым сдали добровольно без единого выстрела по приказу из Вашингтонского обкома. .............Я не вижу никаких отличий по части перечисленного с нынешней властью, кроме того что Крым сдали добровольно без единого выстрела по приказу из Вашингтонского обкома.

Сильно сомневаюсь, что был такой приказ.

Вашингтонский обком с большим удовольствием увидел бы в Крыму свою базу. Сильно сомневаюсь, что был такой приказ.Вашингтонский обком с большим удовольствием увидел бы в Крымубазу.

Не читайте перед обедом русские газеты. Сдалась НАТО та база в своем внутреннем море. Не читайте перед обедом русские газеты. Сдалась НАТО та база в своем внутреннем море.

Правильно.

Пуйло і Ко. винесли південний фланг на 400 км на захід.

США роблять основний акцент на ядерну зброю, розміщену на підводних човнах (пуски з Арктики). Все інше - бонуси. Правильно.Пуйло і Ко. винесли південний фланг на 400 км на захід.США роблять основний акцент на ядерну зброю, розміщену на підводних човнах (пуски з Арктики). Все інше - бонуси.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell